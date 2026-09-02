Mary Austin recordó la reacción de Freddie Mercury por “Bohemian Rhapsody”: “Sintió que, por fin, alguien se había puesto de su lado”

Mary Austin revela en A Life in Lyrics el conflicto entre Freddie Mercury y EMI por la duración de "Bohemian Rhapsody" - REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES.

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Freddie Mercury temió haber arruinado su carrera al negarse a acortar “Bohemian Rhapsody”, la canción que terminaría por consagrarlo como uno de los compositores más audaces de la historia del rock. “Sintió que, por fin, alguien se había puesto de su lado”, resumió.

El episodio se revela en un fragmento exclusivo de A Life in Lyrics: The Official Creative Legacy of Freddie Mercury, el libro que su expareja y amiga cercana, Mary Austin, publica el 1 de septiembre a través de Dey Street Books, un sello de HarperCollins Publishers. La obra reconstruye, con documentos personales y recuerdos de primera mano, el proceso creativo detrás de algunos de los mayores éxitos del líder de Queen.

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Según el relato de Austin, todo comenzó con una reunión en las oficinas de EMI, la discográfica de la banda, donde se discutió el lanzamiento del tema. Mercury regresó de ese encuentro visiblemente preocupado: el sello consideraba que la canción era demasiado larga y pedía recortarla, pero él había insistido en que debía mantenerse tal como estaba, y se había retirado de la sala sin ceder.

“Si les había sonado firme, desde luego no estaba tan seguro en la privacidad de su propia casa”, escribió Austin en el libro, según recogió People. “De vuelta en el departamento, dijo que no estaba seguro de haber tomado la decisión correcta. Le preocupaba haber torpedeado su propia carrera y la de la banda. Era inusual en él; nunca lo había visto tan angustiado antes”, relató.

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El cantante Freddie Mercury, líder del grupo británico 'Queen', durante una actuación en Barcelona. EFE/Sergio Lainz.

Ante la resistencia de la discográfica, Mercury encontró un aliado inesperado en Kenny Everett, entonces uno de los DJ más influyentes de Capital Radio y quien más tarde se convertiría en una figura televisiva de peso en el Reino Unido.

Austin no recuerda con precisión cómo se conocieron —especula que pudo haber sido a través de algún contacto en EMI, quizás John Reid o el publicista Eric Hall—, pero sí es categórica sobre lo que ocurrió después: “Kenny entendió la canción de manera instintiva y no quería verla editada como sugería la discográfica”, apuntó.

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El plan inicial contemplaba que Everett pasara el tema una o dos veces al aire, pero el DJ transformó esa limitación en un desafío personal. Durante su programa del fin de semana, comenzó por adelantar fragmentos y terminó reproduciendo la canción completa una y otra vez. “Para el final de ese fin de semana, sentía como si estuviera en todas partes”, describió Austin en el libro.

Fue en ese contexto donde ella misma escuchó la canción de manera completa por primera vez: “Recuerdo pensar lo extraño que debía sonar para quien la escuchara sin ningún contexto previo. Era tan distinta a cualquier otra cosa que uno no terminaba de entender qué estaba escuchando. Pero te arrastraba con ella. Había tanta alegría, tanta confianza, que no importaba si no lograbas darle sentido a cada parte de inmediato”, escribió.

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Kenny Everett respaldó a Freddie Mercury y rechazó la edición que la discográfica proponía para "Bohemian Rhapsody" -(Grosby)

La reacción del público confirmó la apuesta de Everett. Capital Radio se vio inundada de pedidos de una canción que ni siquiera existía todavía como sencillo. Para Mercury, ese respaldo significó mucho más que un simple respiro comercial.

“Freddie estaba jubiloso. Creo que sintió que, por fin, alguien se había puesto de su lado en lugar de intentar recortar su trabajo a la medida de otros”, relató Austin. Todo el proceso previo —desde que la canción nació al piano, pasó por una etapa de composición en Gales y atravesó meses de trabajo, dudas y turbulencia— pareció encontrar de golpe su justificación. “Fue como si hubiera llegado exactamente adonde había estado tratando de llegar todo ese tiempo”, añadió.

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Austin describió ese período como un punto de inflexión personal para el músico. “Recuerdo un cambio real en él”, escribió. “Cuando pienso en esa época, veo a alguien centrado y feliz. Era alegre, por supuesto, pero más que eso, parecía recién asegurado, como si hubiera encontrado un espacio en el que no había estado del todo antes, y supiera que pertenecía ahí”, concluyó en el fragmento publicado. A Life in Lyrics salió a la venta el martes 1 de septiembre.