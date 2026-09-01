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Relatos inéditos de la vida de Matthew Perry: así es la serie documental que Netflix estrenará a 3 años de su muerte

Su hermana y sus amigos más cercanos revelarán historias íntimas sobre la vida del actor y sus luchas personales

The One About Matthew Perry llegará a la plataforma el 27 de octubre en tres capítulos (Foto Brian Ach/Invision/AP, archivo)
The One About Matthew Perry llegará a la plataforma el 27 de octubre en tres capítulos (Foto Brian Ach/Invision/AP, archivo)
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Netflix confirmó el estreno de The One About Matthew Perry, una serie documental de tres partes que reconstruye la vida del actor a través de testimonios inéditos de su familia y amigos más cercanos. La producción llegará a la plataforma el 27 de octubre, un día antes de que se cumplan tres años de la muerte del actor, ocurrida el 28 de octubre de 2023 a los 54 años.

La serie está dirigida por Mary Robertson, ganadora de un premio Emmy, y producida por Maxine Productions, compañía que forma parte de Sony Pictures Television. Según informó Netflix Tudum, el proyecto reúne historias nunca antes contadas de Mia Perry Bowick, hermana del actor y psicoterapeuta licenciada, junto a relatos de quienes fueron sus amigos de toda la vida. A ese material se suman fotografías y videos inéditos del archivo privado de la familia Perry.

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Se trata de “memorias de primera mano de sus colaboradores creativos y amigos que lo adoraron y apoyaron” con “detalles inéditos y sinceros sobre sus luchas privadas”, según describió la plataforma.

Matthew Perry dio vida a Chandler Bing en Friends durante una década y 236 episodios. (Captura de video)
Matthew Perry dio vida a Chandler Bing en Friends durante una década y 236 episodios. (Captura de video)

En el comunicado oficial del proyecto, Robertson definió a Matthew Perry como “uno de los genios de la comedia de nuestra época”.

“A través de sus muchas películas, series de televisión y actuaciones en teatro, y su inolvidable interpretación de Chandler Bing, hizo que millones de personas riéramos, nos conectáramos y nos sintiéramos un poco menos solos”, señaló la directora. “También nos regaló mucho más al hablar con valentía sobre la adicción. Sin embargo, el público solo conocía una parte de su historia. Por eso decidimos hacer esta serie: para que las personas que conocieron y amaron a Matthew revelen a la persona detrás de la figura pública”, agregó.

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People detalló que la logline oficial del proyecto lo describe como “un registro crudo de una vida vivida en plenitud, y la honestidad que se convirtió en su mayor legado”. El medio precisó que la producción promete revelar “al verdadero Matthew Perry: generoso, divertido, vulnerable, más grande que la vida, y las batallas que libró”.

Su hermana Mia Perry Bowick también explicó por qué decidió sumarse a este proyecto audiovisual. “Me ha tomado tiempo sentirme lista para compartir estos recuerdos y lo que significó amar a Matthew a través de toda la complejidad de su vida, para verlo como una persona completa, no solo como Chandler, y no solo como alguien que luchó contra la adicción”, afirmó. “Como su hermana, él moldeó a la persona que soy hoy, la persona que aspiro a ser, y el trabajo al que he dedicado mi vida”, añadió.

Hermana de Matthew Perry
El archivo privado de la familia Perry aporta fotografías y videos nunca antes vistos del fallecido actor de Hollywood (AP/Instagram/@hellocanadamag)

La hermana del actor cerró su declaración con una reflexión sobre el carácter de Perry. “Matthew tenía un corazón hermoso y un espíritu generoso, e incluso en sus momentos más oscuros, todavía podía hacerte reír y sentirte amado”, sostuvo. “Espero que esta serie le dé a todos los que lo amaron, ya sea de manera personal o desde la distancia, una apreciación más profunda de quién fue realmente, y el legado que deja”, concluyó.

Perry falleció el 28 de octubre de 2023 a causa de una sobredosis accidental. La autopsia determinó que la muerte se produjo por los “efectos agudos” de la ketamina. El actor había hablado públicamente sobre su adicción durante años y llegó a declarar que había pasado por rehabilitación en 15 ocasiones.

La serie promete mostrar a la persona detrás del personaje que lo hizo mundialmente famoso. (REUTERS/Mike Segar/File Photo)
La serie promete mostrar a la persona detrás del personaje que lo hizo mundialmente famoso. (REUTERS/Mike Segar/File Photo)

El 19 de agosto pasado, la fundación Matthew Perry House, creada por la familia y amigos del actor para apoyar a personas que atraviesan procesos de adicción, difundió un mensaje de Suzanne Morrison, madre de Perry, con motivo de lo que habría sido el cumpleaños número 57 del actor. “Dulce, cariñoso, divertido, cascarrabias, terco Matthew, que quería, tanto, estar bien. Lo extraño terriblemente. Todo el tiempo. Todos los días”.

“Y lo escuché decir una y otra vez en esos últimos días de su vida, ‘solo quiero ayudar a personas como yo, atrapadas en la enfermedad de la adicción’”, relató Morrison. “Él ya no puede. Pero nosotros sí. Y con tu ayuda, lo haremos”, concluyó Morrison. La fundación benéfica actualmente está dirigida por Caitlin Morrison, otra de las hermanas del actor.

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