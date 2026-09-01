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La biopic de Britney Spears aún es un boceto, pero su guionista asegura que es el momento ideal para realizarla

Elizabeth Meriwether señaló que la escritura basada en el libro de memorias de la cantante recién empieza a tomar forma, aunque considera que es una oportunidad propicia para repasar la vida de la artista

Britney Spears
La biopic de Britney Spears adapta The Woman in Me, el libro de memorias que la cantante publicó en octubre de 2023
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Elizabeth “Liz” Meriwether afirmó que el guion de la biopic de Britney Spears “recién está empezando” a tomar forma, aunque considera que el momento para contar la historia de la cantante es el correcto.

La guionista, creadora de la serie New Girl y encargada de adaptar el libro de memorias de Britney Spears al cine, habló sobre el estado del proyecto en una entrevista publicada el lunes por Vanity Fair.

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“Estoy realmente al comienzo del proceso de pensarlo”, dijo la guionista, de 44 años, según recogió la revista. “Pero sí siento que lo que ella vivió fue bastante único para el momento en que ocurrió, casi una tormenta perfecta de atención mediática y nuevas formas de medios”, agregó.

La película se basa en The Woman in Me, el libro de memorias que Spears publicó en octubre de 2023 y que se convirtió en un éxito de ventas. El texto recorre su infancia, su ascenso meteórico a la fama a fines de los años 90, sus relaciones personales, la maternidad y los catorce años que pasó bajo una tutela judicial que controló aspectos centrales de su vida hasta su disolución, en noviembre de 2021.

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Elizabeth Meriwether afirmó que el guion de la biopic de Britney Spears recién empieza a tomar forma - (Gallery Books vía AP)
Elizabeth Meriwether afirmó que el guion de la biopic de Britney Spears recién empieza a tomar forma - (Gallery Books vía AP)

Universal Pictures anunció en agosto de 2024 la adquisición de los derechos del libro, con Jon M. Chu a cargo de la dirección. La propia cantante confirmó en ese momento que trabajaba en el proyecto junto al productor Marc Platt.

Spears, hoy de 44 años, irrumpió en la escena pop a fines de los años 90 con su álbum debut …Baby One More Time (1999), que la convirtió en una sensación global gracias a su tema principal y al video que popularizó su imagen de colegiala. Le siguieron discos como Oops!... I Did It Again, Britney, In the Zone, Blackout y Circus, además de su debut como actriz en la película Crossroads (2002). En 2008, un tribunal le impuso una tutela legal que se mantuvo vigente durante casi 14 años.

Meriwether contó que leyó el libro y escuchó varias veces su versión en audiolibro, narrada por la actriz Michelle Williams. “Ese audiolibro, si la gente no lo ha escuchado, es uno de los mejores que se han hecho. Michelle es increíble. Es como un monólogo. Le dije que su interpretación me rompió el corazón de muchas maneras”, declaró la creadora de la serie Furious a The Hollywood Reporter el 24 de agosto.

Universal Pictures adquirió en agosto de 2024 los derechos de The Woman in Me y Jon M. Chu quedó a cargo de la dirección - REUTERS/Eduardo Muñoz/
Universal Pictures adquirió en agosto de 2024 los derechos de The Woman in Me y Jon M. Chu quedó a cargo de la dirección - REUTERS/Eduardo Muñoz/

La guionista bromeó incluso con una idea poco convencional para el guion: “Es fiel a Britney y también cuenta una historia a su manera de leerla. Otro spoiler, Michelle es una muy buena actriz. Tal vez le entregue a Mark [Platt] y Jon [M. Chu] un guion que sea solo Michelle en un escenario, leyendo. Me pregunto qué pasaría”, dijo.

Para escribir el guion, Meriwether volvió a sumergirse en la música de la cantante. “He estado escuchando mucha música de la época en que ella hacía música. Es por necesidad. Quiero captar la sensación de ese momento o simplemente recordármela a mí misma”, explicó.

La guionista, que tiene la misma edad que Spears, señaló que esa música funciona como una máquina del tiempo personal: “Tengo exactamente la edad de Britney, así que gran parte de esa música me transporta de inmediato”, dijo.

Meriwether recorrió lo que definió como el “catálogo completo” de la cantante y armó una lista con sus canciones favoritas. Entre ellas, mencionó dos temas menos conocidos: “Me encantan ‘Perfume’ y ‘If I’m Dancing’. Ella hizo muchos álbumes. Sus éxitos fueron tan grandes que creo que hay muchas canciones en las que la gente no piensa”, afirmó.

La guionista destacó canciones del catálogo de Britney Spears como Perfume e If I’m Dancing al revisar su obra completa -REUTERS/Mario Anzuoni TPX IMAGES OF THE DAY/File Photo
La guionista destacó canciones del catálogo de Britney Spears como Perfume e If I’m Dancing al revisar su obra completa -REUTERS/Mario Anzuoni TPX IMAGES OF THE DAY/File Photo

El proyecto representa además el regreso de la guionista al cine, después de escribir No Strings Attached en 2011. En los 15 años transcurridos desde entonces, Meriwether cocreó las series de ABC, como Single Parents y Bless This Mess, y escribió y produjo los títulos premiados The Dropout y Dying for Sex. Su serie más reciente, Furious, terminó su primera temporada y fue renovada para una segunda en la plataforma Hulu.

La guionista destacó también la dinámica de trabajo con Chu, de 46 años, y Platt, de 69. “Son colaborativos y ha sido genial”, dijo. “Estoy muy acostumbrada a ser la última palabra en todo, pero en este momento se siente muy relajante porque estoy escribiendo algo y no tengo que ser yo quien resuelva todo… puedo simplemente ser guionista y eso es divertido”, señaló a Vanity Fair.

Para Meriwether, la historia de Spears llega en un momento de interés renovado por revisar cómo fueron tratadas las mujeres públicas durante los años 90 y principios de los 2000.

Britney Spears
La biopic de Britney Spears todavía no tiene fecha de estreno ni confirmó detalles del reparto o del guion

“Es casi como la pregunta del comienzo de la entrevista sobre las notas de New Girl. Uno se encuentra en estas conversaciones y todo parece normal, y después mirás hacia atrás diez años más tarde y ves que todo el fundamento de esa conversación estaba mal”, explicó.

“Creo que es el momento correcto para esta película y el momento correcto para mirar hacia atrás y pensarlo. Tengo casi exactamente su edad, y estoy muy entusiasmada por pensar cómo volver a contar esa historia”, agregó.

La biopic de Britney Spears todavía no tiene fecha oficial de estreno. Tampoco se conocen detalles del guion ni del reparto.

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