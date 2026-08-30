Cuatro bandas que se separaron en la cima de su éxito y las razones detrás de sus rupturas

El éxito mundial no pudo evitar que estas bandas decidieran poner fin a sus historias en la cima de su popularidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La separación de una banda puede tener causas diversas e inesperadas. Como muestra la historia reciente de la música popular, ni el éxito comercial ni la aclamación crítica garantizan la continuidad de un proyecto colectivo.

En este panorama, varias bandas históricas optaron por finalizar su recorrido justo cuando parecían estar en la cúspide de su creatividad y popularidad.

Tensiones y egos en The Police

The Police, conformado por Sting, Stewart Copeland y Andy Summers, dominó la escena musical entre 1977 y 1986. El trío británico supo fusionar el new wave con elementos de reggae, punk y rock, y acumuló una serie de sencillos que se transformaron en emblemas generacionales. Canciones como “Every Breath You Take”, “Roxanne”, y “Message in a Bottle” consolidaron su estatus internacional.

PUBLICIDAD

El trío británico alcanzó el estrellato, pero las diferencias personales y creativas provocaron una ruptura definitiva

Pese a los logros, la dinámica interna del grupo era tensa. Los integrantes tenían personalidades muy distintas y pocos puntos de contacto fuera del ambiente profesional. Las diferencias creativas y los roces de ego se volvieron insostenibles, especialmente después de la gira de 1984 correspondiente al álbum Synchronicity, el mayor éxito comercial de la banda.

Sting, el cantante y bajista, comenzó a distanciarse del baterista Stewart Copeland, mientras este último sentía que el liderazgo del vocalista eclipsaba las ideas del resto. La falta de cohesión fuera del escenario y la presión de mantener su estatus llevaron al grupo a dejar de trabajar juntos, aunque la separación oficial se anunció en 1986.

PUBLICIDAD

Led Zeppelin: el final por una tragedia

Led Zeppelin, una de las figuras centrales del hard rock y el heavy metal, parecía tener un futuro abierto en 1980. En apenas una década, el grupo integrado por Robert Plant, Jimmy Page, John Paul Jones y John Bonham había lanzado ocho álbumes y logrado llenar estadios en todo el mundo.

La muerte de John Bonham marcó el punto final para una de las bandas más influyentes del hard rock

El destino de la banda cambió de forma abrupta y trágica con la muerte del baterista John Bonham en septiembre de 1980. Se trataba de una pieza clave en el sonido de Led Zeppelin, falleció a los 32 años debido a una intoxicación etílica.

PUBLICIDAD

La noticia sacudió al mundo del rock. Los miembros restantes consideraron que el grupo no podía continuar sin él y anunciaron su disolución pocos meses después. Aunque realizaron algunas apariciones esporádicas en conciertos benéficos y reuniones puntuales, nunca volvieron a grabar un álbum de estudio ni intentaron reemplazarlo oficialmente.

The Smiths: una despedida marcada por el conflicto

The Smiths, banda emblemática del indie británico, se encontraba en pleno ascenso cuando decidió separarse. La formación liderada por Morrissey y Johnny Marr había revolucionado la escena musical con su estilo melódico y letras introspectivas. Su cuarto disco, Strangeways, Here We Come, coincidió con el momento de mayor reconocimiento y expectativa.

PUBLICIDAD

El desgaste entre Morrissey y Marr selló el destino del grupo cuando el reconocimiento estaba en su punto más alto

A pesar del éxito, las diferencias personales y creativas entre Morrissey y Marr fueron creciendo. Las tensiones se hicieron cada vez más evidentes durante la grabación del álbum y, pese a que el disco llegó a publicarse, sus integrantes optaron por caminos individuales.

El desgaste de la relación artística fue tan profundo que, décadas después, los conflictos entre ambos continúan. La separación de The Smiths dejó a los seguidores con la sensación de que el grupo tenía mucho más para ofrecer.

PUBLICIDAD

The Beatles: una carrera breve, un legado inmenso

La historia de The Beatles exhibe el contraste entre una carrera corta y un impacto incalculable. El cuarteto de Liverpool formado por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr revolucionó la música en menos de una década.

Hacia finales de los años 60, la presión, los intereses individuales y los desacuerdos internos llevaron al grupo a decidir su separación.

El grupo más icónico de la historia decidió separarse en medio de una explosión creativa y bajo una presión sin precedentes

El último álbum publicado por The Beatles fue Let It Be en 1970, aunque Abbey Road, grabado previamente, marcó su verdadera despedida en el estudio como grupo unido. La disolución no derivó de una crisis creativa, sino del deseo de sus miembros de desarrollar proyectos personales y de los crecientes roces internos, acentuados por la fama y el trabajo constante.

PUBLICIDAD