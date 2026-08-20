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La película que resucita a Val Kilmer por IA muestra más imágenes: habrá una versión joven del actor y otra de su última época

Se han difundido más imágenes de lo que será ‘As Deep as the Grave’, el primer film que utiliza la interpretación generativa con el consentimiento previo de una persona fallecida

Este tráiler presenta la película histórica As Deep as the Grave, que utiliza inteligencia artificial generativa para recrear la presencia del actor Val Kilmer. Las imágenes fueron presentadas en CinemaCon 2026.
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La película hecha por Inteligencia Artificial protagonizada por Val Kilmer y titulada As Deep as the Grave, ha difundido cerca de siete minutos de metraje con una versión digital rejuvenecida del actor fallecido.

Se trata de un avance que sitúa en el centro del debate hasta dónde puede llegar la recreación póstuma de intérpretes cuando existe autorización familiar y compensación económica. El proyecto convertiría en personaje a un Kilmer generado por inteligencia artificial después de que la enfermedad y los retrasos por la pandemia impidieran que llegara a rodar sus escenas.

La versión creada por IA de Kilmer aparece durante alrededor de una hora y 17 minutos en una película que supera las tres horas de duración. El filme combina imágenes jóvenes del actor, material de sus últimos años y grabaciones de su voz para mostrar a su personaje a lo largo de varias décadas.

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Kilmer interpreta al padre Fintan, un sacerdote que recorre la reserva navajo junto a su guía, encarnado por Jonathan Nez, expresidente de la Nación Navajo, en busca del origen de unos malos espíritus que están contaminando la tierra. La historia se sitúa a comienzos del siglo XX, cuando el personaje intenta reunir dinero para levantar una nueva iglesia mediante la recogida de artefactos.

La recreación digital de Val Kilmer con IA en una película póstuma
La versión generada con IA de Val Kilmer interpreta al padre Fintan en As Deep as the Grave, pese a que el actor murió en 2025. (First Line Films)

Kilmer había sido elegido originalmente para participar en la película y, según la publicación, le atraía especialmente el proyecto porque estaba ambientado en el sudoeste de Estados Unidos, la región donde había fijado su residencia en Nuevo México. El actor murió en 2025 tras un cáncer de garganta, y nunca llegó al set por los aplazamientos derivados de la covid y por el avance de su enfermedad.

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Cómo se ha recreado a Val Kilmer con IA

La familia del intérprete, incluidos sus hijos Mercedes y Jack, autorizó la creación de una versión digital de su padre. La producción se ha apoyado en las directrices del sindicato SAG y ha compensado al patrimonio del actor por el uso de su imagen.

El guionista y director Coerte Voorhees ha explicado a IndieWire que el objetivo era establecer una forma correcta de abordar este tipo de trabajos. “Esperamos estar ayudando a sentar las bases de cómo hacer esto correctamente”, ha dicho. “Este proceso trata sobre consentimiento, colaboración y compensación”.

Val Kilmer resucita con la IA en su película póstuma “As Deep as the Grave”
Val Kilmer resucita con IA en su película póstuma “As Deep as the Grave” (Archivo/redes)

El cineasta ha tomado como referencia al Kilmer del momento de mayor popularidad de los años noventa. Para construir la interpretación, ha estudiado trabajos del actor en películas como Heat, Batman Forever y Tombstone: La leyenda de Wyatt Earp.

La recreación intenta reproducir rasgos concretos de su presencia en pantalla. Voorhees ha afirmado: “Estamos intentando ser los mejores estudiantes de Val para construir esta creación artística de Val”. También ha añadido: “He visto literalmente Heat 10 veces. Hubo un momento, revisando el material, en que vi a Val caminando y era exactamente como Doc Holliday”.

Su hermano John Voorhees, productor del largometraje, ha defendido que el uso de IA hace que la interpretación se acerque lo máximo posible a lo que Kilmer quería para el personaje. En esa búsqueda, ha detallado, se han cuidado gestos como la sonrisa, la estrechez de la mirada y hasta el lunar del lado izquierdo de la mandíbula.

La película usa un Kilmer joven y mayor

Coerte Voorhees ha escogido las escenas del adelanto porque muestran la versión más joven del padre Fintan y porque condensan el arco dramático del personaje. “En esos siete minutos, ves que está luchando con dos identidades: es un sacerdote católico, pero tiene herencia cherokee”, ha señalado. “Está en conflicto”.

El audio también se apoya en grabaciones de la voz de Kilmer, dañada en sus últimos años por una intervención traqueal. La película mezcla esos elementos generados con secuencias rodadas con actores como Tom Felton, Wes Studi, Abigail Lawrie y Abigail Breslin.

La recreación digital de Val Kilmer con IA en una película póstuma
La versión generada con IA de Val Kilmer interpreta al padre Fintan en As Deep as the Grave, pese a que el actor murió en 2025. (First Line Films)

Según ha contado el director a Indiewire, buena parte del verano la ha dedicado a perfeccionar las escenas del actor recreado. El trabajo consistía en desarrollar el personaje y su pasado, pero también en corregir inconsistencias visuales entre planos donde Kilmer parecía algo mayor o algo más joven. “Cada momento cuenta”, ha resumido.

Pese al uso de una tecnología todavía poco habitual en el cine, el proyecto es una producción de bajo presupuesto. John Voorhees ha situado el coste del componente de IA en “miles” de dólares, una cifra que su hermano considera asumible para cineastas independientes porque no trabajan con el respaldo económico de un gran estudio.

Los responsables del filme sostienen además que ya han despertado interés entre potenciales compradores y que han mantenido reuniones con plataformas de streaming. De acuerdo con John Voorhees, esas compañías están observando el proceso porque, a su juicio, sigue siendo la única película con una celebridad de primera fila que dio su consentimiento para convertirse en personaje generado por IA en pantalla.

La intención final de los hermanos pasa por encontrar una plataforma que quiera utilizar la película como ejemplo de una interpretación generativa bien ejecutada en combinación con imágenes rodadas en cámara. También creen que este modelo podría abrir nuevas posibilidades para los patrimonios de otras celebridades fallecidas, siempre bajo la misma condición que repiten como límite: consentimiento y compensación.

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