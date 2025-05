La última esposa de Hugh Hefner se casará nuevamente

El compromiso marca una nueva etapa para Crystal Hefner, quien estuvo casada con Hugh Hefner hasta su muerte en 2017 a los 91 años (BDG/Shutterstock)

Crystal Hefner, exmodelo de Playboy y viuda del fundador de la revista, confirmó su compromiso con el empresario turístico James Ward, según informaron medios estadounidenses.

La propuesta tuvo lugar el viernes 25 de abril en la residencia de Hefner en Hawái, donde Ward organizó una sorpresa romántica en un lugar simbólico para la pareja.

Según reportó Us Weekly, Ward le entregó a Hefner un anillo con un diamante de mina de seis quilates, de corte antiguo, montado sobre una banda extremadamente delgada.

La ceremonia privada se realizó en un acantilado frente al océano, en el mismo sitio donde ambos compartieron un picnic un año antes, al inicio de su relación.

“Fue el lugar exacto donde tuvimos un picnic tranquilo hace un año —un lugar que se convirtió en ‘nuestro’”, declaró Hefner a Page Six.

Y agregó: “No tenía idea de que lo estaba transformando en algo permanente y simbólico. Pensé que solo íbamos a caminar, pero cuando vi las flores, las notas escritas a mano y el mar extendiéndose frente a nosotros, supe que algo extraordinario estaba por suceder”.

Crystal recibió una propuesta de matrimonio en el mismo lugar donde tuvo su primer picnic con James Ward, un año antes del compromiso (Instagram/@crystalhefner)

¿Quién es la nueva pareja de Crystal Hefner?

James Ward, de 41 años, es propietario de la empresa de turismo SeeThrough Sea, ubicada en Kailua-Kona, en la isla principal de Hawái, donde reside desde 2013.

En declaraciones a People, señaló que preparar la sorpresa fue un desafío debido a la naturaleza cercana y transparente de su relación con Hefner, de 39 años.

“Va en contra de nuestra conexión ocultarle cualquier cosa”, afirmó. “Pero había una pequeña fuerza que me sostenía: saber lo feliz que la haría la sorpresa”.

El empresario reconoció que debió recurrir a la ayuda de varias personas para mantener el secreto:

“Ella es inteligente y atenta, no se le escapa nada. Tuve que esforzarme para no revelar detalles de más. Tuve mucha ayuda de varias personas que hicieron posible las mejores partes de la sorpresa”.

La pareja comenzó su relación en abril de 2024, luego de ser presentada por amigos en común.

Tras el éxito de su libro de memorias, la ex Playmate ha declarado sentirse más auténtica y conectada con su espíritu aventurero (Amy Harrity/The New York Times)

Desde entonces, han compartido la mayoría de su tiempo en Hawái y han viajado juntos a las Islas Cook, un destino que ahora figura entre las opciones para la futura boda.

“Nos encanta estar en lugares cálidos y que nos resultan familiares. Hawái y las Islas Cook son opciones perfectas para nosotros”, explicó Crystal Hefner a People. “Queremos estar cerca de la naturaleza, del océano, y que todo sea simple y hermoso”.

En septiembre de 2024, tras el lanzamiento de su libro de memorias Only Say Good Things: Surviving Playboy and Finding Myself, la exconejita habló públicamente sobre su relación con Ward, describiéndola como saludable y distinta a sus experiencias anteriores.

El libro se convirtió en un éxito de ventas y repasa su etapa como pareja y posteriormente esposa de Hugh Hefner, con quien estuvo casada cinco años hasta su fallecimiento en 2017 a los 91 años.

“Con James, mis sentimientos son valorados y validados. Me siento vista y escuchada”, expresó entonces.

Crystal Hefner aseguró que con con su nueva pareja se siente vista, escuchada y validada, en una relación distinta a sus experiencias anteriores (REUTERS/Fred Prouser)

También destacó que la relación le ha permitido reconectar con aspectos personales que había dejado de lado.

“Estoy cuidando a la verdadera yo, mi espíritu aventurero, mi niña interior. Me siento aceptada y más yo misma que nunca”, añadió.

Crystal Hefner, quien obtuvo su licencia como agente inmobiliaria en 2008 y ha mantenido una vida pública intermitente desde la muerte de Hugh Hefner, confirmó que aún no hay una fecha definida para la boda, pero que el deseo de ambos es celebrarla en un entorno natural y tranquilo, sin demasiados lujos.

El empresario estadounidense y fundador de Playboy falleció el 28 de septiembre de 2017 por causas naturales en su residencia Mansión Playboy en Holmby Hills, Los Ángeles.