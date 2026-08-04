América Latina
Agregar Infobae enGoogle

La CIDH pidió activar la Carta Democrática Interamericana ante el giro autoritario en Nicaragua

El organismo respondió así al anuncio de Daniel Ortega de que “no volverá a haber elecciones” en el país y a una reforma constitucional que ampliaría el mandato de la copresidencia

Imagen de archivo. Daniel Ortega observa mientras asiste a una reunión de los líderes de los Estados miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América y el Tratado de Comercio y Promoción (ALBA-TCP), en Caracas, Venezuela, el 14 de diciembre de 2024 REUTERS/Leonardo Fernández Viloria/Foto de archivo
Imagen de archivo. Daniel Ortega observa mientras asiste a una reunión de los líderes de los Estados miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América y el Tratado de Comercio y Promoción (ALBA-TCP), en Caracas, Venezuela, el 14 de diciembre de 2024 REUTERS/Leonardo Fernández Viloria/Foto de archivo
Guardar

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió a los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos activar la Carta Democrática Interamericana y otros mecanismos disponibles para contribuir al restablecimiento de la institucionalidad democrática en Nicaragua. El organismo respondió así al anuncio de Daniel Ortega de que en el país “no volverá a haber elecciones” y a una iniciativa de reforma constitucional que ampliaría el mandato de la copresidencia y restringiría la participación política de la oposición.

En una declaración difundida este lunes, la Comisión reiteró su llamado a los países del continente a actuar “de conformidad con la Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana y los instrumentos que sean pertinentes”, conforme al principio de garantía colectiva del sistema interamericano. El pronunciamiento se suma al rechazo expresado días atrás por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y por el Gobierno de Costa Rica.

PUBLICIDAD

Ortega afirmó el 19 de julio, durante un acto en Managua por el aniversario de la revolución sandinista, que en Nicaragua “no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos atrapar el gobierno, atrapar el poder”. El pasado viernes matizó esas palabras y precisó que quienes no podrán participar en futuros comicios son los “terroristas y golpistas”, la denominación que su Gobierno utiliza para calificar a opositores y críticos, a muchos de los cuales ha despojado de su nacionalidad.

La CIDH repudió además la iniciativa de reforma constitucional presentada la semana pasada por la Asamblea Nacional, el Parlamento nicaragüense, que según el organismo está orientada “a perpetuar el ejercicio del poder, restringir la competencia política y eliminar las condiciones necesarias para la alternancia democrática”. El texto propone ampliar de seis a siete años el mandato de la copresidencia, ejercida por Ortega junto a su esposa, Rosario Murillo, y establecer que sea renovable.

PUBLICIDAD

Combo de fotografías de archivo que muestra a Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo durante un evento en Managua (Nicaragua) EFE/ ARCHIVO
Combo de fotografías de archivo que muestra a Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo durante un evento en Managua (Nicaragua) EFE/ ARCHIVO

La propuesta legislativa eleva además a rango constitucional restricciones que impedirían presentarse como candidatas a personas señaladas por el régimen como “golpistas” o “traidoras a la patria”. La Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, justificó la medida como una forma de “prevenir la injerencia externa e impedir que el golpismo tome el poder”.

El actual marco constitucional nicaragüense proviene de una reforma aprobada en enero de 2025, que modificó más de cien artículos de la Carta Magna. Esa reforma creó la figura de la copresidencia compartida por Ortega y Murillo, amplió de cinco a seis años los períodos de los cargos electos y subordinó los demás poderes del Estado a la Presidencia, según recordó la CIDH en un informe especial sobre el país centroamericano.

La Comisión ya había advertido en abril de este año que Nicaragua atraviesa una de las crisis de derechos humanos más graves de la región y que el poder se concentra en el entorno familiar Ortega-Murillo. En su declaración de este lunes, el organismo sostuvo que las nuevas medidas “profundizan el proceso de consolidación autoritaria y de perpetuación en el ejercicio del poder mediante la eliminación de las condiciones necesarias para la alternancia democrática”, y las calificó de incompatibles con el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Ortega, ex guerrillero sandinista de 80 años, es la persona que más tiempo ha ejercido el poder en la historia de Nicaragua. Coordinó la Junta de Gobierno que sucedió a la dictadura de Anastasio Somoza entre 1979 y 1985, presidió el país por primera vez entre 1985 y 1990, y regresó a la Presidencia en 2007, cargo que ocupa de forma ininterrumpida desde entonces en medio de denuncias de fraude electoral y persecución a opositores.

La Organización de los Estados Americanos había informado el viernes que evalúa convocar una reunión de cancilleres de la región para analizar la situación nicaragüense tras el anuncio de Ortega. La CIDH instó formalmente a Nicaragua a abstenerse de aprobar reformas contrarias a sus obligaciones internacionales y a restablecer las condiciones necesarias para que la ciudadanía pueda elegir y ser elegida en comicios libres, periódicos y competitivos.

El desenlace de este pulso dependerá en buena medida de si la OEA logra articular una respuesta conjunta, algo que en crisis anteriores del continente ha resultado esquivo por las divisiones internas del organismo. Mientras tanto, la reforma constitucional avanza en una Asamblea Nacional sin oposición real, lo que anticipa su aprobación antes de que termine el año.

Temas Relacionados

Comisión Interamericana de Derechos HumanosCIDHNicaraguaDaniel Ortega

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

¿Por qué República Dominicana y Venezuela decidieron restablecer sus relaciones diplomáticas?

El análisis del experto Iván Gatón revela las razones políticas y geopolíticas que influyeron en el acercamiento entre ambos gobiernos, tras una ruptura originada por los comicios venezolanos de 2024 y cambios recientes en la región

¿Por qué República Dominicana y Venezuela decidieron restablecer sus relaciones diplomáticas?

Una discusión de billar que terminó en homicidio: La policía de El Salvador arrestó a tres sospechosos

El hecho ocurrió de madrugada de este lunes en Ahuachapán Centro, durante una riña mientras consumían bebidas alcohólicas y terminó con la muerte de una persona de 40 años y otra lesionada, según la versión oficial

Una discusión de billar que terminó en homicidio: La policía de El Salvador arrestó a tres sospechosos

Guatemala declara alerta naranja por el Volcán de Fuego en Escuintla y suspenden ascensos

El instituto señaló que las condiciones podrían mantenerse durante 24 horas, con variaciones por cambios del viento o por un repunte eruptivo, en medio de emisiones que se elevan a miles de metros

Guatemala declara alerta naranja por el Volcán de Fuego en Escuintla y suspenden ascensos

Tras diez días sin datos oficiales, Venezuela elevó a 6.125 la cifra de muertos por el doble terremoto

La tragedia dejó cientos de construcciones destruidas y miles de personas sin hogar; en las zonas más afectadas, familiares mantienen la búsqueda de desaparecidos entre los restos de edificios

Tras diez días sin datos oficiales, Venezuela elevó a 6.125 la cifra de muertos por el doble terremoto

El suroeste de República Dominicana reduce en 80% los casos de malaria en 2026

Las cifras oficiales reportan 65 diagnósticos entre las semanas epidemiológicas 1 y 28, frente a 369 en el mismo lapso de 2025, con el mayor descenso concentrado en la provincia de Azua

El suroeste de República Dominicana reduce en 80% los casos de malaria en 2026
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

México vs. Guatemala Sub-23: ¿cómo va el partido de los Centroamericanos y del Caribe 2026?

México vs. Guatemala Sub-23: ¿cómo va el partido de los Centroamericanos y del Caribe 2026?

Sindicato de la UNP denunció contratación masiva en la entidad a pocos días de la transición presidencial

Presentadora de ‘Yo me llamo’ reveló que estuvo a punto de morir tras quedarse dormida manejando: “Dios me levantó”

Qué tomar en ayunas para aliviar el dolor de articulaciones

Minsa advierte sobre el riesgo oculto de El Niño: así puedes contagiarte de leptospirosis por las lluvias y el agua estancada

INFOBAE AMÉRICA

La isla de los conejos de Japón esconde un desequilibrio ecológico que ya involucra a los jabalíes

La isla de los conejos de Japón esconde un desequilibrio ecológico que ya involucra a los jabalíes

Expertos de Estados Unidos inspeccionaron la principal hidroeléctrica de Venezuela para definir su modernización

Voluntarias ucranianas cosen capas anti calor para proteger a los soldados de los drones rusos

¿Por qué República Dominicana y Venezuela decidieron restablecer sus relaciones diplomáticas?

Una discusión de billar que terminó en homicidio: La policía de El Salvador arrestó a tres sospechosos

ENTRETENIMIENTO

A casi 45 años del estreno, Dee Wallace recordó orgullosa la magia en el set de E.T.

A casi 45 años del estreno, Dee Wallace recordó orgullosa la magia en el set de E.T.

Natalie Portman revela el inesperado cambio que nota durante cada uno de sus embarazos

“Todavía estoy llorando”, escribió Vin Diesel al revelar que el guion de Fast Forever

Cosplayers son expulsados de una convención en China tras vender “jugo de pies”

La esposa de James Van Der Beek recuerda al actor en el primer aniversario de su boda tras su muerte