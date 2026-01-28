Entretenimiento

Primer vistazo a la temporada 4 de “Ted Lasso”: todo sobre el regreso de la aclamada serie de Apple TV

El carismático entrenador estadounidense asumirá un nuevo desafío al ponerse al frente de un equipo femenino de fútbol en Inglaterra

El primer vistazo de la
El primer vistazo de la nueva temporada muestra a Ted de vuelta en Richmond, tras su despedida del club al final de la temporada 3 (Apple TV)

Después de casi tres años de incertidumbre, Ted Lasso está oficialmente de vuelta. Este 28 de enero, Apple TV+ presentó el primer vistazo de la esperada cuarta temporada de la comedia deportiva protagonizada por Jason Sudeikis y confirmó que los nuevos episodios de la premiada serie llegarán en el verano de 2026.

Nuevamente, la fe en el crecimiento personal y colectivo funcionará como motor narrativo de la trama. Según la sinopsis oficial difundida por Apple TV+, “Ted regresa a Richmond, enfrentando su mayor desafío hasta ahora: entrenar a un equipo femenino de fútbol de segunda división”.

“A lo largo de la temporada, Ted y el equipo aprenden a saltar antes de mirar, asumiendo riesgos que nunca pensaron que tomarían”.

Este punto de partida conecta directamente con una de las ideas que había quedado insinuada al final de la tercera temporada, cuando Keeley Jones sugería la creación de un equipo femenino y Rebecca Welton reafirmaba su compromiso con el futuro de AFC Richmond.

La temporada 4 de "Ted
La temporada 4 de “Ted Lasso” girará en torno al entrenamiento de un equipo femenino de segunda división (Apple TV)

En las primeras imágenes oficiales, la plataforma de streaming muestra al protagonista en plena tarea. También se ve el regreso de Hannah Waddingham y otros miembros del elenco original.

El retorno de Ted Lasso fue una total sorpresa para los fans, ya que su temporada 3 había sido planteada como una despedida en 2023. En el capítulo final, Ted decide regresar a Estados Unidos para estar más cerca de su hijo Henry, dejando AFC Richmond en manos de Roy Kent, quien asume el rol de entrenador principal. Rebecca, por su parte, evalúa vender el club, pero finalmente decide conservarlo al comprender su importancia para la comunidad. Por su parte, Keeley continúa con su carrera en el mundo de las relaciones públicas con su propia empresa.

Este es el final de la historia que queríamos contar, que esperábamos contar y que nos encantó contar”, declaró en su momento Sudeikis. Sin embargo, también reconoció el entusiasmo del público: “El hecho de que la gente quiera más y tenga curiosidad por lo que sigue es halagador”.

"Ted Lasso" ganó múltiples premios
“Ted Lasso” ganó múltiples premios Emmy y se convirtió en una de las comedias más exitosas de Apple TV+ desde su estreno en 2020. (Apple TV)

Reparto confirmado y nuevas incorporaciones

Apple TV+ confirmó que, además del protagonista, regresan Hannah Waddingham, Juno Temple, Brett Goldstein, Brendan Hunt y Jeremy Swift. Goldstein interpretará nuevamente a Roy Kent, y además participa esta vez como guionista y productor ejecutivo.

La cuarta temporada suma nuevos nombres al elenco: Tanya Reynolds, Jude Mack, Faye Marsey, Rex Hayes, Aisling Sharkey, Abbie Hern y Grant Feely, quien asumirá el rol de Henry, el hijo de Ted, tras un recast del personaje.

Otros actores históricos de la serie no han sido confirmados, aunque podrían aparecer como invitados.

Jason Sudeikis vuelve a protagonizar
Jason Sudeikis vuelve a protagonizar y producir la serie, desarrollada junto a Bill Lawrence y Brendan Hunt. (Apple TV)

El rodaje de la nueva temporada comenzó en julio de 2025 en Kansas City, Missouri, ciudad clave en la historia personal de Ted Lasso. Para anunciar el inicio de la producción, Apple TV+ compartió un video del elenco reuniéndose nuevamente, un gesto que reforzó el tono nostálgico y celebratorio del regreso.

Según la nota de prensa de la serie, la cuarta temporada se estrenará globalmente en el verano de 2026 en Apple TV+, aunque aún no se ha precisado una fecha exacta.

