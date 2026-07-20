La fuerte discusión entre Alejandro Fantino y Juan Ramón Carrasco por el exabrupto machista del DT contra una periodista: “Desubicado”

El cruce que se vivió durante un programa de streaming que terminó con el uruguayo afuera del estudio

Alejandro Fantino expulsó en vivo a Juan Ramón Carrasco en un programa de streaming y dejó la transmisión después de que el entrenador uruguayo llamara “mal atendida” a la periodista Sofía Romano. El cruce generó un fuerte rechazo por parte del panel del programa, que tuvo una fuerte discusión al aire para repudiar los dichos del exfutbolista. El exabrupto se produjo algunas horas después de la caída de la selección argentina en la final del Mundial 2026 contra España.

El episodio ocurrió el domingo en el programa que Fantino realiza para El Observador junto a Rafa Cotelo, Ana Inés Martínez y Romano. Carrasco, exfutbolista y entrenador uruguayo que jugó en River Plate, São Paulo, Nacional de Uruguay y Racing Club de Avellaneda —tuvo un gran paso en el que fue goleador del Metropolitano—, había sido invitado para hablar de fútbol. La conversación se desordenó cuando intentó contar un chiste de contenido sexual y, ante el pedido de Romano y el resto del panel de volver al tema deportivo y “hablar de fútbol”, respondió: “¿Qué te pasa? Esta muchacha está mal atendida”.

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Romano reaccionó de inmediato y cuestionó que recibiera un comentario de ese tipo “al aire y en el año 2026”. En otra parte del cruce, citada por la publicación, le reprochó: “Sos un ordinario. ¿Estás hablando de mí? Estoy diciendo que quiero hablar de fútbol, no quiero hablar de chistes de Jaimito. A mí no me vas a venir a decir mal atendida al aire. Hablaste de que sos un tipo respetuoso y, evidentemente, no cumplís con tu palabra. Venir a decirme a mí eso”.

El cruce que se vivió durante un programa de streaming que terminó con la expulsión del uruguayo

Desde Buenos Aires, donde participaba de forma remota, Fantino tomó distancia de lo ocurrido y endureció el tono. Primero le marcó a Carrasco que había cruzado un límite y le sugirió que ofreciera disculpas. Después fue más allá y planteó un ultimátum al aire: “Yo no tengo más ganas de compartir un minuto al aire con vos. Por respeto me he quedado callado, lo pensé, hacé lo que tengas ganas. Yo, como soy respetuoso, me voy a retirar, no puedo compartir el lugar. Dijiste una pelotudez, sos un desubicado. Si yo estuviera ahí, las cosas hubieran terminado mal, hubieran terminado mal”.

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Cuando Carrasco dijo que se retiraría e intentó bajar la tensión, el conductor argentino cerró la discusión con la frase que terminó de sellar el episodio: “Andate entonces. Es lo mejor para que no terminemos mal. Te fuiste a la miércoles, te desubicaste. Me parece lo mejor, no lo tomés a mal, hermano, no lo tomés a mal, pero levantate y andate”.

El punto central del conflicto fue ese comentario a Sofía Romano. A partir de esa frase, el intercambio dejó de ser una discusión futbolera y pasó a un cuestionamiento directo por el tono sexista de la intervención del invitado.

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Mientras Martínez y Cotelo guardaban silencio, Fantino quedó como la voz más firme contra Carrasco. El entrenador intentó justificar sus palabras con una supuesta mala interpretación, pero la explicación no recompuso la situación. “Volvé a escuchar, no hubo margen para una interpretación”, completó Sofía Romano.

El programa siguió unos minutos más. Fantino repitió que estaba incómodo, pidió cortar el segmento y finalmente abandonó la transmisión desde Buenos Aires, mientras Carrasco terminaba fuera del estudio.

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Los dichos del exfutbolista se viralizaron en redes sociales y generaron reacciones de rechazo. Juan Ramón Carrasco, de 69 años, jugó en Nacional desde los 16 años y luego pasó por River Plate, Racing, São Paulo, Cádiz y clubes de México, Venezuela y Colombia. Con la selección de Uruguay disputó 19 partidos y convirtió tres goles. Como entrenador dirigió a la selección uruguaya entre 2003 y 2004 y también estuvo al frente de Nacional, Fénix, River Plate de Uruguay, Emelec y Atlético Paranaense.