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Cómo el personaje de Elliot Page cambia el sentido de “La Odisea” de Christopher Nolan

El actor interpreta una figura tomada de “La Eneida” y convertida en el filme en el eje moral de toda la historia

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Elliot Page interpreta un personaje clave en "La Odisea" y vuelve a trabajar con Christopher Nolan 16 años después de "El origen" (REUTERS/Universal Pictures)
Elliot Page interpreta un personaje clave en "La Odisea" y vuelve a trabajar con Christopher Nolan 16 años después de "El origen" (REUTERS/Universal Pictures)

La Odisea de Christopher Nolan tiene un personaje que no figura en el poema de Homero y que se convierte en el eje moral de sus 173 minutos de metraje. ALERTA DE SPOILERS: a partir de aquí se revelan detalles de la trama de la película.

Se trata de Sinon, un guerrero griego tomado de La Eneida de Virgilio —escrita entre el 29 y el 19 a.C.— y reinterpretado por Nolan para la pantalla grande.

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El personaje no aparece en La Ilíada ni en La Odisea de Homero; su único antecedente literario clásico está en el poema de Virgilio, donde figura como un maestro del engaño.

En la adaptación del director, en cambio, es un hombre honrado que muere sin saber que fue víctima de una trampa.

La Odisea - Elliot Page
La adaptación de Nolan transforma a Sinon, que en "La Eneida" es un maestro del engaño, en un hombre honrado víctima de una trampa (Universal Pictures)

Elliot Page es el actor que da vida a Sinon, en su segundo trabajo junto a Nolan, 16 años después de El origen (2010).

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La última aparición del artista en un largometraje de gran escala había sido X-Men: Días del futuro pasado (2014).

El rumor previo al estreno apuntaba a que Page interpretaría a Aquiles, pero la producción tomó otro camino.

Para el director, la elección respondió a una necesidad precisa dentro del relato.

“De alguna manera, buscas ponerle un rostro a ciertos elementos de lo que Odiseo ha hecho, a lo que eso significa para el mundo en su conjunto. Buscas ponerle un rostro a la tragedia de la guerra”, dijo a Rolling Stone UK. “Creo que hizo un trabajo increíble”.

Antes del estreno de la película, rumores apuntaban a que Page interpretaría al guerrero Aquiles (REUTERS/Isabel Infantes)
Antes del estreno de la película, rumores apuntaban a que Page interpretaría al guerrero Aquiles (REUTERS/Isabel Infantes)

La estrella canadiense, por su parte, dio cuenta del peso personal que tuvo el proyecto.

“Tener una experiencia con Chris Nolan después de haberme declarado trans significó muchísimo”, afirmó en un panel de la New York City Comic Con en 2025, según recogió Variety.

Y añadió: “Sentirte más cómodo contigo mismo hace que este tipo de proyectos sean más placenteros”.

En la película, Sinon tiene un vínculo estrecho con Odiseo: el rey de Ítaca lo vio crecer y lo seleccionó para ir a Troya.

Al final de la guerra, cuando los griegos fingen su retirada, Sinon se queda solo en la playa junto al caballo de madera —que en el rodaje alcanzó los 11 metros de alto y cerca de 3.600 kilos— para convencer a los troyanos de que es una ofrenda a Atenea. Finalmente, los troyanos lo matan con lanzas antes de aceptar el regalo.

Christopher Nolan explicó que eligió a Sinon, interpretado por Elliot Page, para ponerle un rostro a la tragedia de la guerra y al impacto de los actos de Odiseo (REUTERS/Mark Blinch)
Christopher Nolan explicó que eligió a Sinon, interpretado por Elliot Page, para ponerle un rostro a la tragedia de la guerra y al impacto de los actos de Odiseo (REUTERS/Mark Blinch)

Su historia en la película está ligada también a Antínoo, el pretendiente interpretado por Robert Pattinson.

Cuando Agamenón llega a Ítaca a reclutar soldados, el joven Antínoo saca el palo negro del sorteo, pero convence al joven Sinon —hijo de un sirviente de su familia— de ir a la guerra en su lugar, con la promesa de un pago que nunca llega.

El padre de Sinon muere en la pobreza mientras su hijo combate en Troya. Más adelante, Sinon aparece en el mundo de los muertos y le revela a Odiseo que nunca supo que los griegos estaban ocultos dentro del caballo.

El rey admite que necesitaba que Sinon creyera la mentira para que funcionara; fue otro engaño del que Odiseo fue artífice.

Al regresar a Ítaca disfrazado de mendigo, Odiseo adopta el nombre de “Sinon” y describe al soldado como “el hombre más valiente que he conocido”.

Lleva consigo el palo de madera del sorteo original y, tras matar a Antínoo, se lo introduce en la boca con un mensaje: que Sinon sepa que Odiseo cumplió su promesa.

Sinón en la mitología griega
En la mitología griega y en "La Eneida", Sinon engaña a los troyanos sobre el caballo de madera y da la señal para que los griegos salgan y saqueen Troya (Librería libre de derechos)

¿Quién es Sinon en la mitología griega?

Sinon es un personaje de la mitología griega ausente tanto en La Ilíada como en La Odisea de Homero.

Su historia aparece en el Libro II de La Eneida, el poema épico de Virgilio, que narra las consecuencias de la Guerra de Troya desde la perspectiva del héroe troyano Eneas y los orígenes del futuro Imperio Romano.

En La Eneida, Sinon es un soldado cuyo nombre significa “el que engaña o traiciona”.

Finge haber sido abandonado por sus compañeros y convence a los troyanos de que el caballo de madera es una ofrenda sagrada para Atenea, deliberadamente construida con dimensiones que impiden introducirla en la ciudad.

Los troyanos caen en la trampa, llevan el caballo al interior de las murallas y Sinon da la señal a los soldados ocultos para que salgan y saqueen la ciudad.

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