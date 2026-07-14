Ariana Grande retomó su relación con Ricky Alvarez tras terminar su noviazgo con Ethan Stlater, según un amigo cercano

Ariana Grande y Ricky Alvarez vuelven a acercarse tras años de separación. (Instagram)

Ariana Grande y Ricky Alvarez han retomado el contacto y, de acuerdo con información difundida por la revista People, ambos mantienen un acercamiento que avanza de manera gradual.

Según una fuente citada por el medio estadounidense, la intérprete y el exbailarín de su equipo de gira están “tomándose las cosas con mucha calma” tras reanudar su vínculo.

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“Ariana siempre ha considerado a Ricky un amigo. No le guarda rencor [desde su ruptura]. Ricky es confiable, digno de confianza y muy comprensivo. Ariana siente que puede ser ella misma con Ricky”, expresó.

De acuerdo con la información publicada, a la cantante le encanta lo “graciosa” que es Álvarez y que “tienen un sentido del humor similar, inteligente y sarcástico”.

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Ariana Grande y Ricky Alvarez tienen varias cosas en común.

Sin embargo, la pareja se lo está tomando con más calma a la hora de reavivar la relación. “No tienen intención de formalizar nada de inmediato, pero Ari está feliz de tenerlo de vuelta en su vida”, indicó el informante.

La fuente citada indicó que la cantante se encuentra satisfecha de que Alvarez haya vuelto a formar parte de su vida, aunque ambos continúan desarrollando su relación sin establecer compromisos inmediatos.

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El interés sobre la situación entre ambos aumentó después de que, el pasado 7 de julio, otra fuente informara a People que Ricky Alvarez pasó el fin de semana del 4 de julio junto a Ariana Grande y su familia en Florida.

La reunión coincidió con una pausa dentro de la gira Eternal Sunshine, con la que la cantante recorre distintas ciudades. En aquella ocasión, la fuente explicó que la también actriz disfruta recibir la visita de amigos cercanos durante algunos tramos de la gira.

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Ricky Alvarez ha acompañado a Ariana Grande durante su gira. (Instagram)

“Se lo está pasando genial en la gira. Le encanta que sus amigos cercanos la acompañen en algunas partes de la gira. Ricky siempre ha sido un amigo y confidente, y Ariana realmente confía en él. Tiene una energía muy positiva, la hace reír y ella disfruta pasando tiempo con él”, dijo la fuente

La relación sentimental entre Ariana Grande y Ricky Alvarez se desarrolló entre 2015 y 2016.

Años después de su separación, el nombre de Alvarez apareció en la canción Thank U, Next, lanzada por la cantante en 2018. En ese tema, Grande hace referencia a varias de sus relaciones anteriores, entre ellas las que mantuvo con Big Sean, Pete Davidson y Mac Miller.

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En las últimas semanas, la artista también ha realizado cambios en la letra correspondiente a Ricky durante algunas presentaciones de su gira.

Ariana Grande cambió la letra de "Thank u, Next" en sus recientes presentaciones.

En uno de los conciertos interpretó la frase “Escribí algunas canciones sobre Ricky, sé que él sigue respaldándome”. En otra actuación modificó la misma línea por “Escribí algunas canciones sobre Ricky, y todavía suenan bastante bien”.

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Posteriormente, durante el concierto ofrecido el 13 de julio en el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York, y que coincidió con el cumpleaños de Alvarez, Grande volvió a cambiar la letra de esa parte de la canción. En esa ocasión interpretó la frase: “Escribí algunas canciones sobre Ricky, siempre encontramos el camino de regreso”.

Mientras continúan las especulaciones sobre la relación entre ambos, Ariana Grande mantiene sus compromisos profesionales. La cantante se encuentra cerca de completar la mitad de las 41 fechas programadas para su gira Eternal Sunshine, con la que promociona su música en distintos escenarios.

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Ariana Grande está a la mitad de su gira de 41 fechas programadas. REUTERS/Daniel Cole

Además, la intérprete tiene previsto publicar su octavo álbum de estudio, titulado Petal, a finales de este mes.