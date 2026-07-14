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“Todo depende de lo que haya en la página”, afirmó J.K. Simmons al analizar su carrera

El intérprete, ganador del Oscar por su papel de instructor de jazz tiránico, contó en Happy Sad Confused que acepta un personaje solo cuando el guion lo atrapa desde la primera lectura

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J.K. Simmons dijo que elige sus papeles por la calidad de la escritura y por la conexión inmediata con el personaje

J.K. Simmons y la elección de papeles pasan por el mismo criterio: evitar la comodidad, buscar riesgo y medir cada proyecto por la fuerza del personaje en el guion. En Happy Sad Confused, el pódcast de Josh Horowitz, el actor explicó cómo sostiene esa vara después de una carrera que cruza teatro, cine, series, animación y franquicias como Spider-Man.

Simmons dijo en Happy Sad Confused que elige sus papeles por la calidad de la escritura y por la conexión inmediata con el personaje. También afirmó que prefiere arriesgar, no instalarse en la comodidad y hasta rechazar trabajos si no le despiertan interés, aunque eso implique esperar otra oportunidad.

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“Todo depende de lo que haya en la página”, dijo Simmons en Happy Sad Confused. “Leo algo, lo valoro como buena escritura y como un personaje con el que me identifico, que de algún modo salta de la página hacia mí, o lo descarto como una escritura que no me parece muy buena”, agregó.

El actor también dejó claro que su umbral para aceptar un proyecto no responde solo a la oferta. “Preferiría estar sirviendo mesas”, afirmó. “Creo que es importante asumir riesgos y no estar demasiado cómodo todo el tiempo”, añadió.

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Los años previos y el aprendizaje del oficio

El actor afirmó en Happy Sad Confused que prefiere asumir riesgos y rechazar trabajos antes que instalarse en la comodidad (REUTERS/Mario Anzuoni)
El actor afirmó en Happy Sad Confused que prefiere asumir riesgos y rechazar trabajos antes que instalarse en la comodidad (REUTERS/Mario Anzuoni)

Simmons recordó que hizo teatro durante 20 años antes de consolidar su carrera frente a cámara. También contó que llegó a su primer largometraje, El árbitro, cuando tenía unos 38 años.

Sobre ese aprendizaje, reconoció que en sus comienzos era “ferviente”, comprometido y también torpe. También resumió la distancia entre un trabajo logrado y otro fallido con una imagen sencilla: cuando alguien arriesga mucho, la línea entre la intensidad y el exceso puede ser muy fina.

Esa búsqueda de variedad también respondió a un temor muy concreto al inicio de su carrera en pantalla. “Me preocupaba, al principio de mi carrera ante cámara, porque había hecho teatro durante 20 años y siempre podía moverme entre lo clásico, lo moderno, el musical, el bueno, el malo, el protagonista de reparto”, contó.

Cuando apareció Oz, dijo, entendió que el papel podía marcarlo. “Tenía un poco de miedo de acabar siendo el nazi de la semana en todos los programas de televisión durante toda mi carrera”, señaló a Happy Sad Confused.

Un hombre con camisa a cuadros azul y marrón. Detrás hay un papel tapiz con rayas y flores, y un cuadro borroso
La joven vida de Juno amplió el contraste de personajes que J.K. Simmons busca como parte de su motivación actoral

Simmons explicó que la llegada de La ley y el orden poco después del arranque de Oz ayudó a mostrar otro registro ante el público. Según el pódcast, esa convivencia inicial entre ambos personajes le permitió exhibir un contraste inmediato.

Más tarde, La joven vida de Juno amplió todavía más ese contraste. Simmons recordó que cuando Jason Reitman le entregó ese guion, quedó atrapado por el personaje, aunque al principio pensó que quizá lo querían para un papel mucho menor.

Esa lógica de contraste sigue como parte de su motivación. “Sí me gusta poder interpretar estilos distintos, épocas distintas, regiones distintas, seres humanos distintos”, afirmó.

Los personajes que marcaron su trayectoria

J.K. Simmons Spider-Man
El actor señaló que su primer meme fue J. Jonah Jameson y que ahora se sumó Nolan, su personaje en Invencible (Sony Pictures)

Entre esos personajes, J. Jonah Jameson ocupa un lugar especial por el margen de juego que tuvo con Sam Raimi en Spider-Man. “Aparentemente no”, respondió Simmons cuando Horowitz le preguntó si alguna vez podía exagerar demasiado el famoso grito de “Tráiganme a Spider-Man”.

La explicación fue directa. “Porque Sam nunca tiró de las riendas”, dijo. Luego recordó una de las indicaciones del director en Spider-Man 2: “Y entonces, JK, justo cuando la cámara llegue aquí, si pudieras inclinar tu horrible careto dentro del encuadre, así”.

Simmons también evocó la audición para el personaje como una escena deliberadamente absurda. Tuvo que actuar como si el Duende Verde lo levantara del cuello, y salió de la sala con la impresión de que todo había sido ridículo, aunque en el tono adecuado para una película de cómic.

El actor contó que supo que lo habían elegido antes de recibir la llamada formal de su agente, porque alguien ya lo felicitaba en internet. Evitó fijar una fecha exacta para ese momento y lo recordó como una primera muestra del alcance que ya tenía la red.

Simmons afirmó que prefiere asumir riesgos, evitar la comodidad y rechazar trabajos si un proyecto no le despierta interés
Simmons afirmó que prefiere asumir riesgos, evitar la comodidad y rechazar trabajos si un proyecto no le despierta interés

La permanencia de ese tipo de trabajos se mide hoy en la calle y en internet. Simmons dijo en Happy Sad Confused que su primer meme fue J. Jonah Jameson y que ahora se sumó Nolan, su personaje en Invencible.

Sobre la actuación de voz, mantuvo la misma mirada despojada con la que describe el resto del oficio. “Es solo jugar y fingir. Quiero decir, eso es realmente todo”, afirmó.

También valoró las pocas ocasiones en que pudo grabar en la misma sala con Steve Yeun y Sandra Oh. Esas sesiones, explicó, les permitieron interpretar juntos las escenas familiares de Invencible.

Su presente en The Westies

Su presente pasa por The Westies, la serie de MGM+, que terminó de rodar siete meses antes de la conversación. Allí interpreta a Eamonn Sweeney en una historia situada en la Hell’s Kitchen de los años 80, un entorno que conoció de primera mano cuando vivía en ese barrio y trabajaba como actor y camarero.

Hombre calvo vestido con traje, camisa oscura y corbata, sentado en un sillón. Fondo difuso con otra persona y decoración. Logotipo de MGM+
En The Westies, J.K. Simmons interpreta a Eamonn Sweeney en la Hell’s Kitchen de los años 80 y sostuvo que solo acepta proyectos que le exigen algo nuevo (YouTube/MGM+)

Simmons explicó que el atractivo del proyecto combinó escenario, personaje y equipo creativo.

En la entrevista con Happy Sad Confused, explicó que en una serie larga muchas decisiones se toman a partir de un solo episodio piloto. También señaló que esa apuesta puede extenderse durante años. Esa dimensión también le da peso al compromiso. El actor recordó que durante años los intérpretes firmaban contratos de hasta siete temporadas con muy pocas garantías.

También comentó que incluso en Spider-Man la oferta inicial terminó convertida en un acuerdo por tres películas. En ese momento, dijo, aquello le pareció enorme y al final se cumplió.

En medio de una carrera con más de 200 créditos en pantalla, Simmons sostuvo que su criterio sigue siendo el mismo, aunque hoy pueda elegir más. Según explicó al pódcast de Josh Horowitz, el trabajo solo tiene sentido cuando el material y el personaje todavía le exigen algo nuevo.

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