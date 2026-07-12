El conmovedor relato de un exfutbolista italiano en el gol de Julián Álvarez contra Suiza: “¡Es un pandemonium!”

🎙️Lele Adani comentando al borde del infarto el gol de Julian Alvarez anoche para la RAI.

“Non ci posso credere. Sta succedendo il pandemónium”

🤣🚬 pic.twitter.com/UZg22AJ5hW — Fabian De Cesare (@FabianDeCesare) July 12, 2026

La selección argentina avanza en el Mundial 2026 con triunfos sufridos. Tras vencer por 3-2 a Cabo Verde y Egipto, el combinado liderado por Lionel Messi se impuso por 3-1 en tiempo extra contra Suiza y no solo los relatores albicelestes explotaron de emoción. Daniele Adani, ex defensor italiano y hoy comentarista de la cadena Rai, regaló una emocionante reacción en el tanto de Julián Álvarez que encaminó la clasificación para las semifinales.

Lele se convirtió en una de las voces más celebradas por los argentinos durante el Mundial de Qatar por sus relatos sobre Lionel Messi y el título del equipo. Adani, en una entrevista con Infobae en 2022, argumentó que su identificación con Argentina se relaciona con su vínculo con el fútbol del país, su admiración por el capitán y una devoción declarada por River Plate.

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Durante la transmisión de Rai Sport Italia, el exfutbolista explotó de emoción durante su comentario al gol de Julián Álvarez a los 111 minutos del encuentro. “No lo puedo creer, no lo podemos creer. Es un pandemonium aquí. Increíble lo que ha sucedido. Increíble lo que hizo Julián Álvarez”, comenzó el italiano tras el 2-1 a favor de la Albiceleste.

Inmediatamente, comentó: “Primero lo intentó Messi, luego el balón va a la izquierda y Julián, desde esa nueva posición, un poco escorado, coloca el balón en la escuadra, preciso y puntual como un reloj suizo”.

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Antes del inicio del partido en Kansas City, Daniele Adani publicó en su cuenta de Instagram el marco del estadio con los hinchas argentinos desde la zona de prensa, en un video que estuvo acompañado por la canción “El Baile de la Gambeta”. Horas más tarde, una vez consumada la clasificación del elenco dirigido por Lionel Scaloni, Lele viajó en avión con hinchas argentinos y compartió en sus redes los festejos de los albicelestes.

El italiano compartió en sus redes el viaje con los hinchas albicelestes

Lele Adani se volvió furor en Argentina en Qatar 2022. Durante las transmisiones de la cadena italiana, sus comentarios durante los goles de la Albiceleste se viralizaron en el país durante la Copa del Mundo y lo instalaron como un comentarista capaz de combinar euforia, precisión y referencias muy específicas a la cultura futbolera argentina.

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“Es un placer acompañar con el relato al mejor jugador del mundo y Argentina. El que quiere al fútbol está junto a este juego, el juego de Messi, a la Selección, que va por más”, le comentó a Infobae en 2022 el ex futbolista que jugó en Inter, Fiorentina y Lazio.

Esa conexión quedó expuesta en uno de los momentos más delicados del torneo para el equipo de Lionel Scaloni: el gol de Messi a México en la fase de grupos, después de la derrota en el debut ante Arabia Saudita. En aquella narración, Adani irrumpió con una arenga encendida sobre la zurda del capitán, el origen rosarino del ídolo y de Ángel Di María y el valor del tanto que destrababa el partido.

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El comentarista atribuye el origen de su lazo con Argentina a Matías Almeyda, a quien definió como “un hermano” y la persona que lo ayudó a conocer en profundidad el fútbol albiceleste. A partir de esa relación, viajó a Buenos Aires, asistió a partidos de River y empezó a seguir no solo al club de Núñez, sino también a la historia de los torneos continentales y de otras instituciones del país.

“Tengo una amistad, un hermano que me dio la vida, que se llama Matías Almeyda. Él me ayudó a conocer el fútbol. Yo viajé a Buenos Aires, fui a ver los partidos de River, su historia, la tradición. En aquel momento, como diez años atrás, yo empecé a amar un poquito más todos los días. Después a nivel profesional empecé a profundizar: la Copa Libertadores, la Sudamericana. El fútbol argentino, toda la historia, todos los clubes, me gusta muchísimo”, contó en diálogo con Infobae.

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Tras retirarse, Adani tuvo un breve paso como asistente técnico en Italia, pero consolidó su perfil en los medios. Lleva casi una década como comentarista televisivo y durante la pandemia sumó otra vidriera con Bobo TV, el proyecto en redes sociales encabezado por Christian Vieri.

El emotivo relato italiano del gol de Messi ante México

La identificación de Adani con el fútbol argentino, de todos modos, tiene un punto central y explícito: River Plate. El ex defensor dijo que siguió de cerca la historia del club, desde La Máquina de las décadas del 30 y 40 hasta el ciclo de Marcelo Gallardo, y aseguró que no se pierde ningún partido.

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“Quiero a River muchísimo. Yo festejé el 9 de diciembre de 2018 con todos los hinchas de River por la Copa Eterna. Yo estuve antes en el Monumental, que no se jugó, y después en Madrid. Lloré por River. No me pierdo ningún partido. Conozco todo de la historia, de La Máquina de los años 30 y 40, de las figuras más importantes. De lo que ha sido el Muñeco. Espero que Martín Demichelis haga un buen trabajo. Amo a River, sigo todos los días a River”.

En sus redes sociales, suele mostrar escenas de su vida cotidiana en Doha, imágenes con la camiseta de River y videos vinculados con Diego Maradona. Durante el Mundial, esa mezcla de biografía italiana, fervor por Argentina y conocimiento minucioso de sus símbolos futbolísticos fue la que lo volvió una figura inesperadamente cercana para el público argentino, algo que volvió a aparecer en la edición de 2026.

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Adani con la camiseta de River en el Monumental