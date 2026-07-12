Boca Juniors confirmó el regreso de Sebastián Villa: los tres refuerzos que cerró hasta el momento

El atacante viene de brillar en Independiente Rivadavia

Boca Juniors confirmó la llegada de dos refuerzos este domingo, mientras todavía se disputa el Mundial 2026. El delantero colombiano Sebastián Villa y su compatriota el arquero Álvaro Montero se presentarán este martes en Buenos Aires para completar su incorporación, con revisión médica a primera hora de la mañana y posterior firma de contrato, según confirmó el propio club.

El Xeneize le pagará a Independiente Rivadavia 6.5 millones de dólares netos por el pase del punta, de 30 años. Su nuevo vínculo será por cuatro años.

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El atacante estuvo cinco temporadas en La Ribera, en las que anotó 29 goles y logró siete títulos. Se marchó en medio de un conflicto con el club, en medio del proceso judicial en el que fue condenado por violenca de género.

La operación por el guardameta con Vélez Sársfield, club del que proviene, rondará los 4 millones de dólares por el 100% de su ficha.

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Montero fue parte de la delegación de Colombia en el Mundial Reuters/Anne-Marie Sorvin)

Infobae había anticipado hace unos días que el traspaso estaba acordado, lo mismo que las condiciones del contrato del futbolista. El presidente de Boca, Juan Román Riquelme, siguió de cerca la negociación al tiempo que avanza en la búsqueda de otros refuerzos para el plantel que conduce el técnico Rodolfo Arruabarrena.

Montero, de 31 años, llega al Xeneize tras una destacada actuación en Vélez, donde disputó 19 partidos, recibió apenas 14 goles y mantuvo ocho vallas invictas. En el último semestre, le ganó el puesto a Tomás Marchiori y se convirtió en una de las figuras del Fortín, al punto de que los mellizos Barros Schelotto sabían desde el inicio de la pretemporada que no contarían con él.

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La demora en cerrar el pase se debió a la participación del arquero en la Copa del Mundo 2026 con la selección de Colombia. Aunque el entrenador Néstor Lorenzo lo convocó, Montero no tuvo minutos: el técnico argentino mantuvo a Camilo Vargas como titular inamovible. Tras la eliminación de Colombia ante Suiza en los octavos de final, disputados en Vancouver, Canadá, el club aguardó el regreso de la delegación y le otorgó al jugador una breve licencia antes de su presentación.

La operación tiene su propia historia dentro del club. Fue el exarquero Óscar Córdoba quien, en 2020, le recomendó a Riquelme al colombiano en los inicios de su gestión: “Un arquero que le tengo fe y no es un secreto es Montero, primero tiene la talla, es joven, tiene sus partidos internacionales. No ha sido campeón de la Libertadores, pero seguramente le va a dar muchas satisfacciones a quien lo contrate. Que no se vaya para River, que vaya a Boca”, declaró Córdoba en aquel entonces.

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La trayectoria de Montero arrancó en el ascenso brasileño con la camiseta del São Caetano y tuvo un paso fugaz por San Lorenzo de Almagro cuando integraba la selección colombiana Sub 20, con la que fue subcampeón sudamericano y disputó el Mundial de la categoría. Luego consolidó su carrera en Deportes Tolima y Millonarios de Bogotá, desde donde Vélez lo adquirió por 1,5 millones de dólares —tras pagar 400.000 dólares por un préstamo con cargo— antes de venderlo al Xeneize.

La decisión de incorporar un arquero en este mercado respondió a una necesidad concreta del plantel: Agustín Marchesín continúa su recuperación tras la rotura de ligamentos cruzados anteriores de la rodilla derecha, lo que dejó al club con apenas el joven Leandro Brey y el experimentado Javier García como opciones bajo los tres palos.

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Villa y Montero se suman a la llegada del lateral derecho Leandro Lozano desde Argentinos Juniors.

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