Panamá

María Corina Machado asiste en Panamá a acto litúrgico en homenaje a las víctimas del terremoto en Venezuela

“Venezuela se va a levantar con más fuerza que nunca y este dolor nos ha unido en un solo espíritu”, dijo la premio Nobel de la Paz

Guardar
Google icon
María Corina Machado junto a monseñor José Domingo Ulloa Mendieta, O.S.A., durante la Eucaristía en la Catedral Basílica Santa María la Antigua en la ciudad de Panamá. (Cortesía)
María Corina Machado junto a monseñor José Domingo Ulloa Mendieta, O.S.A., durante la Eucaristía en la Catedral Basílica Santa María la Antigua en la ciudad de Panamá. (Cortesía)

La premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, participó en la Eucaristía ofrecida este domingo en Panamá en la Catedral Basílica Santa María la Antigua por las víctimas del reciente terremoto en Venezuela.

Hoy es un momento en que nos estamos encontrando los venezolanos con profundo dolor, pero también en la fe de que Venezuela se levantará. Lo único que quiero decir hoy es mi agradecimiento al pueblo de Panamá, a cada uno de ustedes por cómo nos han acogido. Venezuela se va a levantar con más fuerza que nunca y este dolor nos ha unido en un solo espíritu", dijo Machado citada por medios locales.

PUBLICIDAD

"El régimen cerró el espacio aéreo de nuestro país para intentar impedírmelo. Quiero volver a Venezuela para acompañarnos en estas horas desgarradoras”, afirmó la líder política, quien insistió en que su retorno es “inaplazable” para enfrentar la crisis junto a sus compatriotas, reportó TVN.

La televisora añadió que el pasado viernes la líder venezolana había señalado que “esta tragedia evidenció lo que todos sabíamos, que Venezuela se convirtió en un Estado fallido y que tiene una ausencia absoluta, total, de capacidades de gestionar daños. Después de la tragedia del 24 de junio, mi presencia estabiliza, es parte de las fuerzas organizadoras que el país necesita”.

PUBLICIDAD

También dijo que estará agradecida con el gobierno de los Estados Unidos por las gestiones logísticas enfocadas en canalizar apoyo humanitario de emergencia hacia las familias afectadas y por sus esfuerzos históricos en favor de una transición democrática.

Panameños y venezolanos acudieron a la Catedral metropolitana para unirse en oración por quienes perdieron la vida, los heridos, las familias damnificadas y todos los afectados por el reciente terremoto. (Cortesía)
Panameños y venezolanos acudieron a la Catedral metropolitana para unirse en oración por quienes perdieron la vida, los heridos, las familias damnificadas y todos los afectados por el reciente terremoto. (Cortesía)

Este domingo la Catedral panameña permaneció completamente llena de fieles locales y venezolanos que acudieron para unirse en oración por quienes perdieron la vida, los heridos, las familias damnificadas y todos los afectados por el reciente terremoto.

A Venezuela le han podido quitar muchas cosas durante estos años, pero no le han podido quitar su esperanza”, sostuvo por su parte, monseñor José Domingo Ulloa Mendieta, O.S.A., teniendo como marco las banderas de Panamá y Venezuela, junto a la imagen de Nuestra Señora de Coromoto.

El Arzobispado informó que, dirigiéndose directamente a los venezolanos, Ulloa Mendieta les pidió no permitir que el cansancio se convierta en resignación ni que las heridas apaguen sus sueños.

“La Iglesia cree en ustedes. Panamá cree en ustedes. Y, sobre todo, Cristo cree en ustedes”, afirmó, asegurándoles que la Iglesia Arquidiocesana de Panamá no quiere que se sientan simplemente acogidos, sino verdaderamente parte de una familia. “Cuando ustedes lloran, nosotros lloramos con ustedes; cuando ustedes esperan, nosotros esperamos con ustedes”, añadió.

Los fondos de la colecta nacional realizada este domingo en todas las parroquias del país serán canalizados por Cáritas Nacional Panamá, en coordinación con Cáritas Venezuela, para atender a las familias afectadas, indicó Ulloa Mendieta.

"Quiero volver a Venezuela para acompañarnos en estas horas desgarradoras”, afirmó la líder política durante su estancia en Panamá. (Cortesía)
"Quiero volver a Venezuela para acompañarnos en estas horas desgarradoras”, afirmó la líder política durante su estancia en Panamá. (Cortesía)

Al concluir la celebración, los fieles encomendaron al pueblo venezolano a la protección de Nuestra Señora de Coromoto y de Santa María la Antigua, renovando el compromiso de seguir acompañando con la oración y la solidaridad a quienes hoy sufren esta tragedia.

Como recordó monseñor Ulloa Mendieta en el cierre de su homilía, cada vez que Cristo dice “Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados”, también invita a sus discípulos a convertirse en un lugar de descanso, consuelo y esperanza para los demás.

La celebración fue solemnizada por el Coro Polifónico de Panamá, que conmemora un nuevo aniversario de servicio al país y la Iglesia, cuya interpretación de la música sacra contribuyó al profundo ambiente de oración y recogimiento que se vivió durante toda la Eucaristía.

Temas Relacionados

María CorinaVenezuelaPanamáPremio NobelVíctimasTerremotos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cámara de Comercio insta al gobierno de Mulino a potenciar sectores clave para reactivar la economía panameña y generar empleos

Afirma que llegó la hora de convertir los avances alcanzados en resultados visibles para la ciudadanía, el sector productivo y las comunidades

Cámara de Comercio insta al gobierno de Mulino a potenciar sectores clave para reactivar la economía panameña y generar empleos

Guatemala: ¿Quiénes eran las víctimas mortales del accidente aéreo en San Miguel Pochuta?

Los cuerpos de dos de las tres víctimas del accidente aéreo ya fueron recuperados. Todos eran empresarios.

Guatemala: ¿Quiénes eran las víctimas mortales del accidente aéreo en San Miguel Pochuta?

Guatemala: Aeronave accidentada no presentó plan de vuelo

Autoridades desconocen oficialmente cuántos tripulantes había en la avioneta accidentada en Chimaltenango. Aún no han podido realizar el rescate.

Guatemala: Aeronave accidentada no presentó plan de vuelo

República Dominicana: Renuevan el Hospital Municipal de Guayubín con nueva emergencia y servicios diagnósticos

La obra, con una inversión de RD 138,246,715, incorporó triaje, nebulización y reanimación, además de laboratorio, rayos X y sonografía; el centro suma 14 camas y busca ampliar la atención en Montecristi

República Dominicana: Renuevan el Hospital Municipal de Guayubín con nueva emergencia y servicios diagnósticos

Las autoridades salvadoreñas capturan a un presunto cabecilla expulsado por Guatemala

El detenido, Douglas Ernesto Vides García, alias “El Gorila”, fue ubicado en el paso de San Cristóbal tras ser retornado desde el país vecino, en una operación conjunta policial y migratoria

Las autoridades salvadoreñas capturan a un presunto cabecilla expulsado por Guatemala

TECNO

Microsoft anuncia nuevos despidos masivos en EE. UU. mientras apuesta todo a la inteligencia artificial

Microsoft anuncia nuevos despidos masivos en EE. UU. mientras apuesta todo a la inteligencia artificial

Si no viste una notificación en tu celular, este truco te ayudará a revisarla nuevamente

Todos los pasos para limpiar la pantalla del televisor en vacaciones: solo toma 5 minutos

Por qué abrir la puerta del refrigerador puede ser el motivo del alto costo de tu factura de luz

Borrar el historial no protege nunca el celular si no añades este cambio: contraseñas y PIN para cambiar

ENTRETENIMIENTO

El elenco de ‘La Odisea’ recibió camisetas de la selección inglesa con los nombres de sus personajes rumbo al partido México vs Inglaterra

El elenco de ‘La Odisea’ recibió camisetas de la selección inglesa con los nombres de sus personajes rumbo al partido México vs Inglaterra

El supuesto incidente en el Madison Square Garden que rodeó la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

Liam Hemsworth y Gabriella Brooks vivieron la “noche de sus vidas” en la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

Millie Bobby Brown revela que tuvo una mala audición para una película de Marvel con Hugh Jackman: “Me sentí destrozada”

Taylor Swift y Travis Kelce rifaron un objeto de lujo ligado a su historia de amor en medio de su boda

MUNDO

Eufóricos festejos en Oslo tras la histórica clasificación de Noruega a los cuartos de final del Mundial

Eufóricos festejos en Oslo tras la histórica clasificación de Noruega a los cuartos de final del Mundial

Ucrania casi duplicó en junio los ataques de largo alcance contra objetivos militares en territorio ruso

Zelensky deseó que en los próximos meses se den las condiciones para una paz “digna”: “Ya sea por la fuerza o por la diplomacia”

Macron viajará a Siria para reunirse con Al Sharaa: será el primer mandatario de la UE en visitar el país desde la caída de Al Assad

EEUU define una estrategia con Siria para impedir que Irán envíe armas a Hezbollah a través de su territorio