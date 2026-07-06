María Corina Machado asiste en Panamá a acto litúrgico en homenaje a las víctimas del terremoto en Venezuela

María Corina Machado junto a monseñor José Domingo Ulloa Mendieta, O.S.A., durante la Eucaristía en la Catedral Basílica Santa María la Antigua en la ciudad de Panamá. (Cortesía)

La premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, participó en la Eucaristía ofrecida este domingo en Panamá en la Catedral Basílica Santa María la Antigua por las víctimas del reciente terremoto en Venezuela.

“Hoy es un momento en que nos estamos encontrando los venezolanos con profundo dolor, pero también en la fe de que Venezuela se levantará. Lo único que quiero decir hoy es mi agradecimiento al pueblo de Panamá, a cada uno de ustedes por cómo nos han acogido. Venezuela se va a levantar con más fuerza que nunca y este dolor nos ha unido en un solo espíritu", dijo Machado citada por medios locales.

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"El régimen cerró el espacio aéreo de nuestro país para intentar impedírmelo. Quiero volver a Venezuela para acompañarnos en estas horas desgarradoras”, afirmó la líder política, quien insistió en que su retorno es “inaplazable” para enfrentar la crisis junto a sus compatriotas, reportó TVN.

La televisora añadió que el pasado viernes la líder venezolana había señalado que “esta tragedia evidenció lo que todos sabíamos, que Venezuela se convirtió en un Estado fallido y que tiene una ausencia absoluta, total, de capacidades de gestionar daños. Después de la tragedia del 24 de junio, mi presencia estabiliza, es parte de las fuerzas organizadoras que el país necesita”.

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También dijo que estará agradecida con el gobierno de los Estados Unidos por las gestiones logísticas enfocadas en canalizar apoyo humanitario de emergencia hacia las familias afectadas y por sus esfuerzos históricos en favor de una transición democrática.

Panameños y venezolanos acudieron a la Catedral metropolitana para unirse en oración por quienes perdieron la vida, los heridos, las familias damnificadas y todos los afectados por el reciente terremoto. (Cortesía)

Este domingo la Catedral panameña permaneció completamente llena de fieles locales y venezolanos que acudieron para unirse en oración por quienes perdieron la vida, los heridos, las familias damnificadas y todos los afectados por el reciente terremoto.

“A Venezuela le han podido quitar muchas cosas durante estos años, pero no le han podido quitar su esperanza”, sostuvo por su parte, monseñor José Domingo Ulloa Mendieta, O.S.A., teniendo como marco las banderas de Panamá y Venezuela, junto a la imagen de Nuestra Señora de Coromoto.

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El Arzobispado informó que, dirigiéndose directamente a los venezolanos, Ulloa Mendieta les pidió no permitir que el cansancio se convierta en resignación ni que las heridas apaguen sus sueños.

“La Iglesia cree en ustedes. Panamá cree en ustedes. Y, sobre todo, Cristo cree en ustedes”, afirmó, asegurándoles que la Iglesia Arquidiocesana de Panamá no quiere que se sientan simplemente acogidos, sino verdaderamente parte de una familia. “Cuando ustedes lloran, nosotros lloramos con ustedes; cuando ustedes esperan, nosotros esperamos con ustedes”, añadió.

Los fondos de la colecta nacional realizada este domingo en todas las parroquias del país serán canalizados por Cáritas Nacional Panamá, en coordinación con Cáritas Venezuela, para atender a las familias afectadas, indicó Ulloa Mendieta.

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"Quiero volver a Venezuela para acompañarnos en estas horas desgarradoras”, afirmó la líder política durante su estancia en Panamá. (Cortesía)

Al concluir la celebración, los fieles encomendaron al pueblo venezolano a la protección de Nuestra Señora de Coromoto y de Santa María la Antigua, renovando el compromiso de seguir acompañando con la oración y la solidaridad a quienes hoy sufren esta tragedia.

Como recordó monseñor Ulloa Mendieta en el cierre de su homilía, cada vez que Cristo dice “Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados”, también invita a sus discípulos a convertirse en un lugar de descanso, consuelo y esperanza para los demás.

La celebración fue solemnizada por el Coro Polifónico de Panamá, que conmemora un nuevo aniversario de servicio al país y la Iglesia, cuya interpretación de la música sacra contribuyó al profundo ambiente de oración y recogimiento que se vivió durante toda la Eucaristía.

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