Ministerio de Salud advierte de brote de chikungunya en playa de Costa Rica

Un mosquito Aedes albopictus se posa sobre la piel humana, destacando su cuerpo oscuro y patas rayadas, y mostrando su abdomen hinchado tras alimentarse. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Salud de Costa Rica advirtió este domingo a quienes viven, trabajan o visitan Playa Langosta, en Santa Cruz, por un brote de chikungunya en la zona. Según informó la institución, hay cuatro casos confirmados y 17 probables asociados, mientras continúa un operativo de vigilancia epidemiológica y control vectorial.

La institución recomendó, a través de su publicación oficial, usar algún repelente contra los mosquitos, aplicar primero el bloqueador solar y luego el repelente, utilizar mosquiteros y eliminar recipientes u objetos que acumulen agua, ya que pueden convertirse en criaderos de mosquito.

Ante síntomas como fiebre alta, dolor intenso en las articulaciones, dolor de cabeza, náuseas o malestar general, las autoridades exhortaron a acudir de inmediato al centro de salud más cercano.

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Operativo en la Playa Langosta

El Ministerio de Salud informó que mantiene un operativo de vigilancia epidemiológica y control vectorial en Playa Langosta. Hasta la fecha, se fumigaron cerca de 5.000 viviendas y se realizaron intervenciones en 638 viviendas adicionales.

Playa Langosta, Santa Cruz en alerta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la captura de pantalla proporcionada, la investigación epidemiológica registra cuatro casos confirmados y 17 casos probables asociados al brote en la zona.

Antecedentes de chikungunya en 2026

El 4 de abril de 2026, el país registró el cuarto caso de chikungunya en el año. Se trató de una mujer costarricense de 52 años, vecina de Heredia, con antecedente de viaje reciente a Nicaragua.

El caso fue clasificado como importado y la paciente no presentó complicaciones de salud. En Costa Rica no se registraba circulación del virus desde 2017, y los tres casos previos en 2026 corresponden a los cantones de Esparza, en Puntarenas, y Carrillo, en Guanacaste.

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Síntomas y prevención

La fiebre chikungunya es una enfermedad viral transmitida por la picadura de mosquitos. Entre los síntomas más comunes se encuentran fiebre alta, dolor e inflamación en las articulaciones, dolor de cabeza, náuseas y malestar general.

Archivo: Autoridades de salud en Costa Rica realizan inspecciones y labores de prevención en comunidades rurales para contener el brobro brote de Chikungunya. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Salud mantiene activa la vigilancia epidemiológica y continúa coordinando acciones para el control del mosquito. Las autoridades insistieron en informarse únicamente por los canales oficiales.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) informó que el chikunguña es una enfermedad infecciosa transmitida a los seres humanos por mosquitos infectados con el virus Chikungunya, en especial Aedes aegypti y Aedes albopictus.

Según el organismo, los síntomas suelen comenzar entre 4 y 8 días después de la picadura, aunque pueden aparecer entre el día 2 y el 12. El cuadro se caracteriza por fiebre de inicio repentino y dolor en las articulaciones; también puede incluir dolor muscular, dolor de cabeza, náuseas, fatiga y erupción cutánea.

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La OPS advirtió que el dolor articular puede ser incapacitante y durar pocos días, aunque en algunos casos persiste durante meses o incluso años. Las complicaciones graves son poco frecuentes, pero el chikunguña puede contribuir a la causa de muerte en personas con comorbilidades, adultos mayores y niños menores de un año.

De acuerdo con la organización, no existe una vacuna ni tratamiento con medicamentos antivirales contra el chikunguña. La atención se basa en aliviar los síntomas.