Horacio Zeballos fue distinguido como campeón mundial de dobles en una gala que reunió a las figuras del tenis

A los 41 años, Horacio Zeballos compite al máximo nivel en el circuito ATP (Crédito: Paul Zimmer / World Tennis)

Horacio Zeballos recibió un nuevo reconocimiento que retrata el mejor momento de su carrera. El marplatense fue distinguido oficialmente como Campeón Mundial de Dobles Masculino 2025 junto al español Marcel Granollers durante la ceremonia de los World Tennis Champions Awards, una de las galas del calendario internacional del tenis.

El evento se celebró en el histórico Museo Victoria and Albert de Londres, en la antesala de la segunda semana de Wimbledon, tercer Grand Slam del año. Reunió a las principales figuras del circuito profesional para homenajear a los protagonistas más destacados de la temporada anterior.

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Zeballos fue el único argentino premiado en la velada, un reconocimiento que llegó como consecuencia de un 2025 excepcional junto a Granollers. La dupla hispano-argentina conquistó cinco títulos durante la temporada, entre ellos dos de los torneos más importantes del calendario: Roland Garros y el US Open. Además, se consolidó entre las mejores parejas del circuito.

El marplatense recibió el galardón acompañado por su esposa y sus dos hijos, en uno de los momentos más emotivos de la ceremonia. “Es una sensación increíble. Me siento muy feliz y bendecido de estar aquí con mi familia; de que tengan la oportunidad de acompañarme en este gran evento, que es uno de los premios más importantes para los jugadores. Me siento muy, muy orgulloso”, expresó Zeballos tras recibir la distinción.

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La gala también reconoció a las máximas figuras del tenis internacional. El italiano Jannik Sinner y la bielorrusa Aryna Sabalenka fueron premiados por sus actuaciones en singles durante la temporada 2025. En dobles femenino, las distinguidas fueron las italianas Sara Errani y Jasmine Paolini.

September 6, 2025 El español Marcel Granollers y el argentino Horacio Zeballos celebran tras ganar el dobles masculino en el Abierto de EEUU REUTERS/Mike Segar

También recibieron reconocimientos los referentes del tenis adaptado: Tokito Oda, Yui Kamiji y Niels Vink fueron galardonados por sus logros en tenis sobre silla de ruedas, mientras que Ivan Ivanov y Kristina Penickova fueron homenajeados como los mejores tenistas juveniles del año.

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La ceremonia tuvo además uno de sus momentos institucionales más importantes con la entrega del Premio Philippe Chatrier, el máximo reconocimiento que concede la federación internacional.

El galardón fue otorgado a Thomas Bach, presidente honorario del Comité Olímpico Internacional (COI), en reconocimiento a los 12 años de gestión en los que impulsó el crecimiento y la consolidación del tenis y del tenis sobre silla de ruedas dentro del movimiento olímpico.

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Para Zeballos, el premio representa una nueva conquista en el mejor momento de su carrera. A los 41 años, el marplatense sigue brillando en el circuito ATP. Después de conquistar Roland Garros y el US Open en 2025, la pareja revalidó este año el título en París y continúa como una de las grandes candidatas en cada torneo que disputa, pese a la reciente eliminación en la segunda ronda de Wimbledon: allí alcanzaron la final en 2021 y 2023 y sigue siendo una cuenta pendiente para la dupla hispano-americana.

Pese a esa decepción, Zeballos sumó otro reconocimiento para una trayectoria que ya ocupa un lugar privilegiado en la historia del tenis nacional, ya que todavía le quedan capítulos por delante.

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Horacio Zeballos festeja en Roland Garros 2026 (Crédito: REUTERS/Benoit Tessier)