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El tenso cruce de Cristiano Ronaldo con un periodista antes de Portugal-España y su peculiar diálogo con una azafata argentina

Antes del choque por los octavos de final del Mundial, el capitán portugués señaló con el dedo a un cronista en la sala de prensa, desafió a formularle una pregunta y respondió con una frase que quedó resonando entre los presentes

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El delantero y capitán luso tuvo un cruce con un periodista durante la conferencia de prensa previa al duelo con España por los octavos de final de la Copa del Mundo.

La sala de prensa de la Copa del Mundo en Dallas no suele ser el escenario de intercambios que se recuerdan más allá del partido en cuestión. Pero Cristiano Ronaldo tiene una forma particular de romper esa regla. La víspera del duelo de Portugal ante España por los octavos de final del Mundial 2026, el capitán luso convirtió una conferencia de prensa rutinaria en algo distinto: señaló con el dedo a un periodista del que dijo saber que no le tiene simpatía, lo desafió a hacerle una pregunta y luego le respondió con una ironía que hizo reír a toda la sala.

Vestido con la camiseta de la selección portuguesa, Ronaldo tomó la palabra antes de que le formularan la siguiente pregunta. Con una botella de agua en la mano, señaló hacia la zona de los periodistas y pidió que el micrófono fuera a parar a un hombre en particular. “Ve, dale a aquel muchacho que está delante de él. Ese muchacho al que yo no le caigo bien. Quiero ver si me hace una buena pregunta”, dijo en portugués. El moderador le dio paso con un escueto “Entonces ve con él”, y Ronaldo volvió a señalar al mismo periodista: “¿Quién? Sí, aquel, está allí. Sí, sí. Tú. Yo sé que yo no le caigo bien”.

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El periodista no se achicó. Tomó el micrófono y respondió con cordialidad: “Cristiano, ¿todo bien? Te adoro. Un placer hablar contigo. Quería saber cuál es la cosa más difícil de jugar una Copa del Mundo a los 41 años". La pregunta fue directa y la respuesta, más aún.

“¿Cuál es la cosa más difícil? Es hablar con ustedes... con algunos de ustedes”, lanzó CR7 de inmediato, provocando las risas de los presentes. Luego fue más preciso: “Los que no me quieren, principalmente. Tú eres uno de ellos, que yo lo sé”. Y antes de pasar a la parte deportiva de su respuesta, agregó una frase que dejó en claro que no olvida fácilmente: “Yo me fijo bien en las caras de las personas. A mí solo me basta ver una vez y ya no me olvido más”.

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Para ilustrar su punto, Ronaldo recurrió a un episodio del viaje hacia Dallas: una azafata argentina en el vuelo lo miró y desvió los ojos con rapidez, gesto que el delantero interpretó de inmediato. “Yo sabía que ella era argentina por la manera en que me miró. Le dije: ‘Estoy seguro que tú eres de Argentina’. Y ella: ‘¿Cómo sabes?’. Yo: ‘La manera en que me miraste’. Y ella: ‘¿Cómo te miré?’. Yo: ‘Me miraste y desviaste los ojos muy rápido. Eso quiere decir que no les gusta Cristiano’”, relató entre las risas de los presentes.

Luego matizó el tono de la historia: “Me ha dicho así, pero después en plan de broma. Mi mujer es argentina. Obviamente que tengo que tener un cariño especial por los argentinos también, es de Buenos Aires. Por eso, todo está bien, no pasa nada". La referencia era a Georgina Rodríguez, su pareja.

El tono cambió por completo en los segundos siguientes. Cristiano dejó la ironía de lado y respondió con seriedad a la pregunta sobre su edad. Reconoció que mantenerse a ese nivel exige renuncias, y que a lo largo de su carrera tuvo que adaptarse a lo que la edad le fue imponiendo. “Para llegar a este nivel tienes que renunciar a muchas cosas”, afirmó. “Me he adaptado también a los matices de la edad, sabiendo que no era el mismo jugador que era, pero una cosa que tengo clara es que nada cambió. Yo sigo todavía haciendo goles“.

Con tres tantos en el torneo hasta ese momento, el delantero expresó su deseo de marcar ante España. “Por eso, espero hacerlo mañana. Si no lo hago yo, que otro compañero mío lo haga, y podamos pasar”, señaló. Para Ronaldo, lo que permanece en la memoria de un Mundial no es el protagonismo individual: “Lo que queda en la memoria es pasar, jugar contra un gran equipo. Y sería bonito ganarle a España”.

La palabra de CR7: del análisis del partido a la idea de retirarse

Cristiano Ronaldo eligió personalmente al periodista que debía hacerle la siguiente pregunta en la conferencia de prensa, al que acusó de no tenerle simpatía (REUTERS/Issei Kato)
Cristiano Ronaldo eligió personalmente al periodista que debía hacerle la siguiente pregunta en la conferencia de prensa, al que acusó de no tenerle simpatía (REUTERS/Issei Kato)

Más allá del intercambio con el periodista, la conferencia de prensa tuvo otros momentos de peso. Ronaldo habló de España con respeto y sin rodeos. “Es favorita, porque ya ganó, pero es una competición diferente. Hay cansancio, ha hecho calor... Me encanta jugar contra España”, afirmó. El capitán portugués calculó que disputó cerca de diez partidos ante los españoles y que el balance de esos recuerdos “es muy bueno”. De cara al duelo, fue claro sobre lo que se necesita: “Mañana hay que jugar bien, tener coraje y correr”.

Sobre su rendimiento en el torneo, Ronaldo salió al cruce de las críticas con un dato concreto: “Creo que no estoy tan mal, he marcado tres goles”, dijo, según recogió EFE. La frase sintetizó su postura frente a los cuestionamientos que lo acompañaron durante el torneo.

En materia de retiro, el capitán luso fue contundente con quienes especulan sobre el fin de su ciclo en la selección. “Siempre he dado lo máximo y eso no va a cambiar, juegue o no. Puedo dejarlo cuando yo quiera, no cuando los demás quieran”, declaró. Frente a las opiniones externas, su posición no varió: “No vale la pena prestar atención a esas opiniones. No me afectan los comentarios, eso forma parte de todo. Importa el apoyo de los aficionados, todo lo demás es basura”.

Ronaldo también habló sobre el peso real de una eventual conquista del título: “No me falta nada en la vida, ha sido muy generosa conmigo, no voy a ser más Cristiano por ganar un Mundial o no. Trato de disfrutar día a día y con las críticas creces”.

El capitán portugués respondió con ironía ante la pregunta sobre la dificultad de jugar un Mundial a los 41 años, y provocó las risas de toda la sala de prensa en Dallas (REUTERS/Issei Kato)
El capitán portugués respondió con ironía ante la pregunta sobre la dificultad de jugar un Mundial a los 41 años, y provocó las risas de toda la sala de prensa en Dallas (REUTERS/Issei Kato)

Sobre el momento en que dejará la selección, fue igual de directo: “Ya llegará el día, pero independientemente de cuándo sea, saldré con la conciencia tranquila, porque lo he dado todo. Si he jugado tantos años, no fue por necesidad, es la pasión, me encanta jugar fútbol. Pase lo que pase, estaré feliz”.

La posibilidad de que el partido ante España sea su último en un Mundial también estuvo sobre la mesa. “Ojalá que no sea mañana mi último partido en un Mundial, ojalá así me pueden seguir matando”, dijo. La frase dejó en claro que una derrota ante los españoles cerraría su participación en la competencia.

El cierre emocional de la conferencia llegó cuando Ronaldo describió esta edición del torneo como la que más huella le dejará de las seis que disputó. “De todas las Copas del Mundo, esta la que más voy a recordar por todo lo que hemos pasado, desde un aspecto emocional extraordinario”, afirmó. La selección portuguesa porta pulseras en memoria de Diogo Jota, fallecido durante el torneo, un símbolo del vínculo que une al grupo más allá de lo deportivo.

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