Más de 2,600 salvadoreños accedieron a contratos laborales temporales en Estados Unidos en 2025, 21% más que el año anterior

El Programa de Movilidad Laboral permitió que 2,650 salvadoreños iniciaran contratos de trabajo temporal en Estados Unidos entre junio de 2025 y mayo de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El acceso a oportunidades de empleo en el extranjero ha mostrado un repunte para los salvadoreños: durante el último año se contabilizan 2,650 personas que iniciaron contratos de trabajo temporal en Estados Unidos bajo el Programa de Movilidad Laboral.

El dato, divulgado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, representa un aumento respecto al periodo anterior y refleja el impacto de este mecanismo en la economía de las familias beneficiadas.

La cifra recientemente reportada supera en 475 la cantidad de salvadoreños que lograron un contrato de trabajo temporal en el ciclo previo, cuando se contabilizaron 2,175 incorporaciones.

El repunte corresponde al periodo comprendido entre junio de 2025 y mayo de 2026, según la memoria de labores oficial. El Programa de Movilidad Laboral mantiene su vigencia y despliegue a pesar de la reestructuración de la cooperación internacional y la salida de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), lo que ha requerido ajustes por parte del gobierno salvadoreño.

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La cifra de contratos de trabajo temporal para salvadoreños en Estados Unidos superó en 475 el ciclo previo, cuando se registraron 2,175 incorporaciones. EFE/ Luis Enrique Granados Cacari

Estados Unidos se ha convertido en el principal destino para quienes aplican a este mecanismo, que habilita el acceso a empleos temporales a través de visas H-2A y H-2B, orientadas a actividades agrícolas y no agrícolas respectivamente. La mayoría de los contratos gestionados corresponde a los sectores de jardinería, hospitalidad, servicios de restaurantes y la industria pesquera. Estos rubros ofrecen alternativas de ingreso para quienes deciden migrar de manera regular y temporal, constituyen una fuente relevante de remesas para sus familias en El Salvador.

El proceso de selección y reclutamiento ha sido coordinado por la Dirección General de Diáspora y Promoción Cultural de Cancillería. En el último periodo, se realizaron más de 3,000 entrevistas telefónicas, de las cuales el 83.4% resultó seleccionado y obtuvo una oferta laboral concreta. Además, se organizaron ferias de reclutamiento con empleadores estadounidenses y jornadas informativas en diferentes regiones de El Salvador, lo que permitió ampliar el acceso a las plazas disponibles.

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Estados Unidos concentró las oportunidades del Programa de Movilidad Laboral con visas H-2A y H-2B para empleos agrícolas y no agrícolas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acompañamiento a los trabajadores temporales forma parte de la estrategia institucional.

El Ministerio de Relaciones Exteriores ha desplegado visitas de verificación a lugares de trabajo situados en ciudades como Dallas, Houston y Nashville, ha respondido a casi 1,800 solicitudes de apoyo por parte de los beneficiarios.

Otras 2,400 personas han recibido orientación sobre sus derechos laborales y la normativa vigente en Estados Unidos, lo que busca prevenir situaciones de vulnerabilidad.

En términos económicos, el flujo de remesas generado por este programa ha superado los $94 millones hasta 2024. Los registros oficiales muestran que el dinero enviado por los trabajadores salvadoreños en territorio estadounidense se ha utilizado principalmente para invertir en vivienda, cubrir gastos de salud y educación, pagar deudas y apoyar pequeños emprendimientos familiares. Este impacto directo en la economía de los hogares receptores ha sido confirmado por las autoridades responsables del programa.

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Los contratos para salvadoreños en Estados Unidos se enfocaron en jardinería, hospitalidad, servicios de restaurantes e industria pesquera. REUTERS/Luisa González

Las asesorías ofrecidas por Cancillería a lo largo del último año sumaron casi 29,000, cifra que da cuenta de la demanda por información sobre procesos migratorios y oportunidades laborales.

El Ministerio de Relaciones Exteriores ha insistido en la importancia de mantener la coordinación con los empleadores estadounidenses y fortalecer los mecanismos de acompañamiento para los trabajadores durante su estancia en el extranjero.

La experiencia de los beneficiarios refleja tanto los desafíos de la migración laboral como las oportunidades de acceso a ingresos formales y temporales. El incremento en el número de contratos gestionados durante el último año confirma la relevancia del programa como herramienta para la movilidad laboral ordenada y regulada entre El Salvador y Estados Unidos.

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