Olivia Wilde revela que estuvo a punto de morir durante el rodaje de ‘Cowboys & Aliens’

Olivia Wilde recuerda el accidente que casi le cuesta la vida en Cowboys & Aliens. (Captura de video)

Olivia Wilde recordó un accidente ocurrido durante el rodaje de Cowboys & Aliens (2011), en el que, según relató, estuvo cerca de ser arrollada por un grupo de caballos durante la filmación de una escena de acción.

La intérprete compartió el episodio en una entrevista concedida al pódcast Armchair Expert, donde también afirmó que Walton Goggins intervino para evitar que el incidente tuviera consecuencias mayores.

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Durante la conversación, la artista explicó que el accidente ocurrió mientras rodaba una secuencia junto a Daniel Craig y Harrison Ford, protagonistas de la película dirigida por Jon Favreau.

La escena requería que varios jinetes cabalgaran a gran velocidad por el desierto al frente de un grupo de aproximadamente 40 caballos.

Olivia Wilde aseguró que estaba en una escena donde había aproximadamente 40 caballos. (Captura de video)

“Walton Goggins me salvó la vida en esa película. En serio. Tuve un accidente de caballo muy grave y él me salvó. Éramos Daniel Craig, Harrison Ford y yo galopando a toda velocidad por el desierto con 40 caballos detrás. Era como si estuviéramos liderando la carga para luchar contra los extraterrestres o algo así”, afirmó.

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Olivia Wilde relató que, durante una de las tomas, su caballo se encontró con una zanja de grandes dimensiones que debía superar mediante un salto. Al hacerlo, el animal la desestabilizó y terminó lanzándola al suelo.

“Me caí. Me golpeé la cabeza y la espalda, y quedé tirada en el suelo, pero, por desgracia, estaba al otro lado de una especie de terraplén, lo que significaba que los caballos que venían detrás no podían verme. Y también había mucho polvo”, contó.

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La actriz explicó que mientras permanecía en el suelo, podía escuchar la aproximación del resto de los caballos.

Olivia Wilde recordó escuchar a los caballos dirigirse hacia ella mientras estaba en el suelo. REUTERS/Mario Anzuoni

“Recuerdo que tenía la oreja pegada al suelo y podía oírlo; sonaba como un trueno, como si vinieran hacia mí. Y pensé —suena tan dramático—: ‘Será rápido. Será como puré de manzana pulverizado. Fuera’”, expresó.

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Walton Goggins observó la caída desde una posición situada detrás de la actriz y reaccionó de forma inmediata.

“Me vio delante de él y, en una fracción de segundo, pensó en girar su caballo de lado justo delante de mí, dejando que todos chocaran contra él. Y como es un jinete excepcional, supo controlarlo. La gente a nuestro alrededor se dividió, pensando que se había vuelto loco, pero estaba protegiéndome en el suelo. Le debo la vida. Es increíble. Es un verdadero héroe”, dijo.

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Cowboys & Aliens se estrenó en julio de 2011 bajo la dirección de Jon Favreau y está basada en la novela gráfica del mismo nombre.

Cowboys & Aliens se estrenó en 2011 y logró recaudar 175 millones de dólares en taquilla. (Captura de video)

La película combina elementos del cine del Oeste con una historia de invasión extraterrestre y cuenta con un reparto encabezado por Daniel Craig y Harrison Ford. Además de Olivia Wilde y Walton Goggins, el elenco incluye a Sam Rockwell y Paul Dano, entre otros intérpretes.

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La producción fue uno de los proyectos de mayor presupuesto estrenados ese año dentro del género de acción y ciencia ficción.

Según los datos de recaudación publicados tras su paso por los cines, la película obtuvo alrededor de 175 millones de dólares en la taquilla mundial, frente a un presupuesto de producción situado en torno a los 160 millones de dólares.

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