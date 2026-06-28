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Gene Simmons explica por qué no se rinde a los 76 años: “Yo creo que no entendieron el punto”

Lejos de pensar en frenar, la figura de KISS contó que encara esta etapa con más foco y proyectos, una postura que también se refleja en una agenda cargada para los próximos meses

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A los 76 años, el bajista y co-vocalista de KISS sostiene que la vejez no es sinónimo de retiro, sino de oportunidades para vivir con más intensidad (REUTERS/Mario Anzuoni)
A los 76 años, el bajista y co-vocalista de KISS sostiene que la vejez no es sinónimo de retiro, sino de oportunidades para vivir con más intensidad (REUTERS/Mario Anzuoni)

Gene Simmons, bajista y co-vocalista de KISS, desafía los estereotipos sobre la vejez. A los 76 años, sostiene que el final de la vida no implica detenerse, sino aprovechar el tiempo que queda con más intensidad y entusiasmo.

Durante una entrevista en We’ll Do It Live!, Simmons abordó el modo en que muchas personas mayores enfrentan la cercanía de la muerte. Explicó que, en su experiencia, la mayoría tiende a rendirse antes de tiempo, adoptando la idea de que ya no hay más por vivir. “El problema es que mucha gente mayor simplemente se rinde, cree que todo terminó, y yo creo que no entendieron el punto”, afirmó.

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Simmons cuestiona el conformismo y propone aprovechar el tiempo como la mejor respuesta ante la cercanía del final (REUTERS/Mario Anzuoni)
Simmons cuestiona el conformismo y propone aprovechar el tiempo como la mejor respuesta ante la cercanía del final (REUTERS/Mario Anzuoni)

El músico sostiene que la vejez no debe vivirse como una etapa de pasividad. Al contrario, considera que, cuando la meta está cerca, su reacción natural es aumentar el ritmo. Simmons resumió su filosofía con una frase: “Úsalo o piérdelo”. Para él, dejarse vencer por la inactividad solo trae consecuencias negativas.

El impacto de la actitud en la salud

Simmons advirtió sobre los efectos de rendirse ante la vejez. Según su visión, dejar de buscar nuevas experiencias y adoptar una postura pasiva puede derivar en problemas como tristeza, insomnio y afecciones cardíacas. Por eso, insiste en que la clave está en mantenerse en movimiento y disfrutar cada día.

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La actividad física y emocional, según Simmons, ayuda a prevenir los efectos negativos que puede traer la inactividad en la vejez (Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images)
La actividad física y emocional, según Simmons, ayuda a prevenir los efectos negativos que puede traer la inactividad en la vejez (Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images)

El músico recomienda mantener rutinas que incluyan ejercicio, contacto social y hábitos saludables. “Lo mejor es hacer latir ese corazón, besar a una chica linda, comer bien, dormir bien y levantarse al amanecer del día siguiente para seguir en movimiento”, expresó.

Un modo de vida intencional

La conversación con Bill O’Reilly, quien también tiene 76 años, permitió profundizar sobre cómo Simmons organiza su tiempo. El presentador destacó la intencionalidad del músico para aprovechar cada jornada y no dejarse llevar por la rutina. Simmons respondió que, lejos de buscar el retiro, se siente más ambicioso y enfocado que nunca.

El músico destaca la importancia de tener metas y proyectos para mantener la motivación y el entusiasmo a cualquier edad (REUTERS/Jeenah Moon)
El músico destaca la importancia de tener metas y proyectos para mantener la motivación y el entusiasmo a cualquier edad (REUTERS/Jeenah Moon)

En su relato, Simmons rechaza la idea de una vejez pasiva. Su compromiso con la actividad constante se traduce en una agenda cargada de proyectos y desafíos.

Proyectos y nuevas experiencias

Antes de cumplir 77 años, participará entre el 13 y el 15 de noviembre en el evento KISS Kruise: Land-locked in Las Vegas, que tendrá lugar en Virgin Hotels Las Vegas. Este encuentro reunirá a fanáticos de la banda con una propuesta variada y dinámica.

Gene Simmons (left) and Paul Stanley of Kiss. American rock band Kiss live in concert at Download Festival, Donington Park, UK 14/6/2015
Con una agenda llena de eventos y actividades, Simmons demuestra que el deseo de crear y compartir no disminuye con los años

Durante el evento, la banda ofrecerá dos conciertos sin maquillaje y contará con la presencia de artistas invitados. Además, habrá paneles con músicos, sesiones de preguntas y respuestas, concursos de dobles, karaoke de KISS, encuentros con artistas, DJ nocturnos, exhibiciones interactivas, una tienda de merchandising y charlas sobre el futuro de KISS.

Una visión distinta del final

Gene Simmons
Para el bajista, la última etapa de la vida es una invitación a seguir adelante y a desafiar los límites impuestos por la edad (Hyperstar/The Grosby Group)

Simmons considera que la cercanía de la muerte debe funcionar como un estímulo para aprovechar el tiempo de manera más intensa. Imagina incluso horizontes muy cortos —de dos, tres o un año— para insistir en que dejarse vencer por la inactividad no tiene sentido.

Su mensaje es claro: la última etapa de la vida puede ser un momento de impulso y no de repliegue.

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