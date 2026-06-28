Annie Knight, estrella de OnlyFans, reveló que intentar salvar sola a su prometido fue el error que la quebró

Annie Knight reveló en Instagram que su relación con Henry Brayshaw se desmoronaba mientras filmaba un programa reality (Instagram/Annie Knight)

Annie Knight recordó que su relación con su prometido se estaba “desmoronando” mientras filmaba el sexto episodio del programa de telerrealidad australiano Turned On: Dirty, Sexy Money, disponible en la plataforma de streaming Stan.

La creadora de contenido para adultos en OnlyFans reveló este domingo 28 de junio, a través de Instagram, que durante esa semana atravesó el período más difícil de su vida.

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“Mi relación se estaba desmoronando, mi vida soñada se estaba desmoronando… yo me estaba desmoronando”, escribió Knight en la publicación.

La australiana de 29 años explicó que durante meses intentó cargar sola con el peso de apoyar a su prometido, Henry Brayshaw, en su lucha contra la adicción al juego.

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“Cada semana atravesábamos el mismo ciclo. Él recaía, se angustiaba, yo dejaba de lado mis sentimientos de rabia y dolor para apoyarlo, él se disculpaba, yo perdonaba… y el fin de semana siguiente todo volvía a empezar”, detalló.

La creadora de OnlyFans contó que intentó sostener sola a Brayshaw en su lucha contra la adicción al juego durante varios meses (Instagram/Annie Knight)

En esa misma línea, Annie Knight reconoció que su error fue creer que podía sostener esa carga por sí sola.

“Ninguna persona puede ‘salvar’ a otra de una condición de salud mental tan poderosa”, escribió, y dirigió un mensaje a quienes puedan identificarse con su situación: “Esto no va a desaparecer solo. La única forma de recuperarse plenamente es buscar tratamiento”.

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La influencer también indicó que sus mensajes directos están “abiertos a cualquiera que necesite consejo” y que está “feliz de ayudar para que nadie se sienta tan solo” como ella se sintió al final de ese período.

En la misma publicación, agradeció a la coordinadora de talentos del programa, identificada como Denise, y al equipo ejecutivo de producción —Emma, Leigh y Jo— por alentarla a contar su historia.

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Knight y Brayshaw se conocen desde hace años. Su amistad se convirtió en romance a principios de 2025 y anunciaron su compromiso en marzo de ese año.

La pareja anunció su compromiso en marzo de 2025 y planea una boda en octubre de 2026 en la Costa Dorada de Queensland (Instagram/Annie Knight)

“Supe de inmediato que era un sí. Estoy muy emocionada de casarme con él”, declaró Knight a Us Weekly en mayo de 2025.

La pareja tiene prevista una boda de 80 invitados en octubre de 2026 en la Costa Dorada, en el estado australiano de Queensland, con su perro Billy como portador de los anillos.

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Annie Knight defiende sus retos sexuales en OnlyFans

Annie Knight respondió a las críticas que la señalan de haber dañado la reputación de las trabajadoras sexuales con sus polémicas maratones en OnlyFans.

Lo hizo a través de un comunicado de prensa difundido el lunes 15 de junio, en el marco de un intercambio que tuvo lugar durante un episodio reciente de Turned On: Dirty Sexy Money.

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“Honestamente, me confundió mucho el enfrentamiento porque no estoy de acuerdo en absoluto”, declaró.

La influencer australiana defendió sus retos sexuales en OnlyFans y rechazó las críticas sobre el impacto de sus maratones en la reputación de las trabajadoras sexuales (Instagram/Annie Knight)

La creadora acumula ingresos de siete cifras gracias a sus retos virales, entre ellos el más extremo registrado en mayo de 2025: mantener relaciones sexuales con 583 hombres en seis horas.

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Knight argumentó que la visibilidad producida por este tipo de contenido transformó la percepción pública de la plataforma.

“Creo que hasta que las chicas de los retos empezaron a llamar la atención, a nadie le importaban realmente las chicas de OnlyFans. Creo que hemos hecho mucho para que la sociedad nos acepte más”, afirmó en el mismo comunicado.

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También cuestionó las divisiones internas del sector. “A las trabajadoras sexuales les encanta juzgar a sus compañeras según el tipo de trabajo sexual que hacen. A pesar de que todas estamos en la misma industria y deberíamos apoyarnos, algunas eligen destruirse mutuamente”, señaló.

En ese intercambio también participó Lily Phillips, de 24 años, quien afirma haber establecido un récord al mantener relaciones con 1.113 hombres en 12 horas.

Phillips centró su defensa en el principio del consentimiento: “Los adultos que consienten deberían ser libres de decidir qué contenido crean”, declaró a Us Weekly.

Lily Phillips y Annie Knight argumentaron que sus retos virales en OnlyFans contribuyeron a que la industria del contenido adulto ganara visibilidad en los medios (Instagram)

Annie Knight respaldó el trabajo conjunto con Phillips y trazó una línea de tiempo sobre el impacto de ambas en la industria.

“Hace tres años, no mucha gente sabía realmente qué era OnlyFans. Ningún medio de comunicación, cadena de televisión o plataforma de streaming se habría acercado a la industria ni con un palo de diez pies”, argumentó.

“Ahora los modelos de OnlyFans aparecen en los medios todos los días, se encargan documentales y, obviamente, tenemos nuestro nuevo programa de telerrealidad en Stan“, añadió.

Frente a las voces críticas dentro del sector —entre ellas la de Sophie Rain, quien expresó a Us Weekly que este tipo de creadoras ya no son tomadas “en serio”—, Knight planteó una contradicción que, a su juicio, subyace al asunto.

“No puedes luchar por la igualdad y la libertad de las mujeres e intentar arrebatársela cuando una mujer trata de vivir una vida libre e igual”, afirmó.

La propia plataforma tomó distancia de estos contenidos. “El contenido de ‘desafíos’ extremos no está disponible en OnlyFans y no está permitido bajo nuestra Política de Uso Aceptable y Términos de Servicio", declaró un portavoz a Us Weekly, quien advirtió que cualquier incumplimiento puede derivar en la desactivación del contenido o la cuenta.