La estrella de OnlyFans, Annie Knight, aseguró que se siente “más cerca” de su esposo tras haberse acostado con casi 600 hombres en 6 horas

Annie Knight reveló el secreto de su relación con Henry Brayshaw. (Instagram/ Henry Brayshaw)

La estrella de OnlyFans, Annie Knight, volvió habló sobre cómo su inusual trayectoria profesional y un polémico desafío sexual no solo no han afectado su vida sentimental, sino que incluso han fortalecido su relación con su prometido, Henry Brayshaw.

La joven de 28 años aseguró en una entrevista con Us Weekly que la clave de su vínculo con Brayshaw radica en la comunicación.

“Creo que realmente ha hecho que Henry y yo tengamos una comunicación increíble. Creo que tenemos la mejor comunicación de cualquiera en la historia del mundo. Para que esto funcione como lo hace, lo único que necesitamos es comunicación”, afirmó.

Por si fuera poco, la creadora de contenido para adultos explicó que mantiene a su pareja al tanto de cada colaboración que realiza en su plataforma, informándole de todos los “detalles” de lo que implica.

Annie Knight aseveró que la clave de su relación con su prometido es la comunicación. (Instagram)

“Soy un libro abierto. Le cuento todo. Hablamos de los límites, de lo que le resulta cómodo o no. En ese sentido, creo que nos ha acercado, porque nuestra comunicación es mucho mejor”, explicó.

Cabe destacar que la pareja adquirió recientemente una mansión valorada en 2.7 millones de dólares, ubicada en un terreno de una hectárea.

“Pasamos de una casa muy pequeña a una enorme. Una vez que trasladamos nuestros muebles nos dimos cuenta de que no encajaban con la nueva vibra. Ahora estamos en proceso de redecorar y de convertirla en un hogar. Incluso pensamos en tener pavos reales en el jardín”, relató.

La convivencia también ha experimentado ajustes. Si bien al inicio dormían en habitaciones separadas por cuestiones de espacio —ambos miden 1.83 metros y tenían camas reducidas—, ahora comparten una cama king size en una amplia habitación principal.

Annie Knight y Henry Brayshaw compraron recientemente uuna mansión de 2.7 millones de dólares. (Instagram/Henry Brayshaw)

“Es muy agradable despertar a su lado”, confesó, bromeando que solo resulta incómodo cuando Brayshaw ronca.

Annie Knight y Henry Brayshaw se conocieron hace una década e intentaron salir en aquel entonces, pero no prosperó. Este año decidieron retomar el vínculo y en marzo anunciaron su compromiso, apenas dos meses antes de que ella protagonizara un reto de alto perfil: participar en una maratón sexual con 583 hombres en un lapso de seis horas.

El evento, ampliamente difundido en medios y redes, llevó a Knight a ser hospitalizada por agotamiento físico. A pesar de la experiencia, sostiene que no se arrepiente. “Fue un día increíble y muy divertido”, señaló.

Según explicó, la dinámica atrajo una gran cantidad de nuevos suscriptores a su plataforma, pero también le enseñó a equilibrar mejor su vida.

Annie Knight aseguró que no se arrepiente de haber realizado su reto sexual. (Instagram/@anniekknight)

“Me alegra haberlo hecho y haber vivido el agotamiento, porque ahora tengo una vida mucho más balanceada”, dijo.

Tras ese episodio, la creadora ha optado por reducir el ritmo y concentrarse en proyectos personales, entre ellos la compra y remodelación de la casa de sus sueños junto a su prometido.

Más allá de su vida mediática, la pareja ya planea su boda, prevista para octubre de 2026. La ceremonia se celebrará en una finca con recepción en interiores y contará con un detalle especial: el perro de Annie Knight, Billy, será el portador de los anillos.

“Ya tengo mi hoja de cálculo para la boda”, contó la creadora, quien adelantó que el enlace será de tamaño medio, con 80 invitados. “No estamos escatimando en gastos. Pero, sorprendentemente, no ha sido tan caro como pensé”, añadió.

Annie Knight reveló que su boda será únicamente para 80 personas. (Instagram/Annie Knight)

Aunque no descarta que aparezcan rostros conocidos de la comunidad de OnlyFans en la celebración, aclaró que la lista está compuesta principalmente por amigos y familiares cercanos. “Queremos personas que nos apoyen a Henry y a mí, y que respeten mi carrera”, afirmó.

Pese a la polémica que generan sus decisiones profesionales, Annie Knight insiste en que lo más valioso para ella es la relación de confianza y comunicación que ha logrado con su prometido.