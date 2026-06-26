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Bella Hadid atraviesa nueva recaída por la enfermedad de Lyme: “Nada ayuda todavía”

La modelo de 29 años convive con este padecimiento desde la adolescencia. “Esto es verdaderamente un flujo y reflujo de cada día”, sostuvo

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Bella Hadid atraviesa una nueva recaída por la enfermedad de Lyme con síntomas de aislamiento severo y depresión
Bella Hadid contó en Instagram que atraviesa un nuevo brote de la enfermedad de Lyme que padece desde los 14 años (REUTERS/Instagram/@bellahadid)

Bella Hadid recurrió este jueves a sus historias de Instagram para dar cuenta de un nuevo episodio de la enfermedad de Lyme que padece desde los 14 años.

Con una fotografía en la que aparece llorando, la modelo de 29 años relató que, pese a dormir 11 horas diarias y seguir todos los protocolos indicados por sus médicos, no ha encontrado alivio.

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No he podido sacudirme este brote. Dormí 11 horas. Otra vez… Seguí cada protocolo de todos y cada uno de los médicos que he visto. Nada ayuda todavía”, escribió Hadid en sus historias.

La joven estadounidense de ascendencia palestina y holandesa enumeró síntomas que van desde el agotamiento extremo y la niebla mental hasta la ansiedad y la falta de aliento.

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Bella Hadid atraviesa una nueva recaída por la enfermedad de Lyme con síntomas de aislamiento severo y depresión
La modelo dijo que duerme 11 horas diarias y sigue los protocolos médicos, pero no encuentra alivio (Instagram/@bellahadid)

“Estaba sin aliento al caminar a la cocina”, precisó en sus publicaciones. Con ironía, dijo que sus “últimas dos” células cerebrales “están peleando entre sí”, y afirmó que completar una ducha sin desmayarse fue “un logro enorme” para ella ese día.

Hadid apuntó que estos episodios le provocan “aislamiento severo y depresión, especialmente a lo largo de períodos prolongados”. La publicación incluyó una fotografía en la que la modelo aparece visiblemente afectada.

Tras las primeras publicaciones, Bella Hadid volvió a sus historias en la madrugada del viernes para calmar la inquietud de sus seguidores.

“Sé que suena perturbador, pero en plena verdad es mi realidad, así que es algo con lo que puedo lidiar hasta cierto punto ahora”, escribió. Luego añadió: “Esto es verdaderamente un flujo y reflujo de cada día para mí durante los últimos 15 años”.

Bella Hadid compartió fotos desde un hospital
En su publicación, enumeró síntomas de la enfermedad de Lyme como agotamiento extremo, niebla mental, ansiedad y falta de aliento (Instagram/Bella Hadid)

Finalmente, cerró sus publicaciones con un mensaje de agradecimiento a sus seguidores. “Tuve una cantidad abrumadora de emoción por no poder hacer las cosas que mi mente es capaz de proponerse, pero que mi cuerpo no es capaz de ejecutar. Cada día es un nuevo día y mañana espero, si Dios quiere, que sea mejor”, escribió.

Hadid fue diagnosticada con Lyme en 2012. La afección, que se transmite a través de la picadura de garrapatas infectadas, también la padecen su madre, Yolanda Hadid, y su hermano, Anwar Hadid.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos señalan que la transmisión de madre a feto es posible, aunque extremadamente poco frecuente.

La modelo ha documentado su lucha con la enfermedad de forma recurrente en redes sociales. En septiembre de 2025 publicó en Instagram fotografías desde un hospital con el mensaje “Lo siento, siempre desaparezco, los quiero”.

Yolanda Hadid y Bella Hadid
Yolanda Hadid junto a su hija Bella. La también modelo expresó su apoyo a la joven de 29 años después de que esta relatara en Instagram los efectos de su recaída por enfermedad de Lyme (Instagram/YolandaHadid)

Ese episodio fue uno de dos hospitalizaciones mayores que Hadid dio a conocer públicamente —la primera en 2023 y la segunda en 2025—, ambas con recuperación que le permitió retomar su actividad en las pasarelas.

Durante la hospitalización de 2023, Bella Hadid escribió que estar “triste y enferma con las mayores bendiciones, privilegios, oportunidades y amor a su alrededor era posiblemente la cosa más confusa” que había vivido.

En las publicaciones más recientes, su hermana Gigi Hadid expresó en los comentarios su deseo de que Bella se sintiera “tan fuerte y bien como merece”, mientras que su madre Yolanda la llamó “guerrera del Lyme”.

La modelo también compartió videos del comediante Oliver George sobre la vida cotidiana con enfermedades crónicas, entre ellos uno sobre la dificultad de hacer planes cuando el cuerpo no responde.

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