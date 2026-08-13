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Un póster de Spider-Man dibujado a mano, una nota de disculpa y un fenómeno viral que se ganó el corazón de los fanáticos

Drake Landon, trabajador de Famous Players en Columbia Británica, Canadá, improvisó el afiche de Spider-Man: Brand New Day al estilo del meme “Spooder-Man”. La imagen acumuló más de 51.000 votos mientras la película supera los 1.700 millones de dólares

Drake Landon creó el cartel en el cine Famous Players de Prince George porque no llegó a tiempo el afiche oficial de Marvel Studios y Columbia Pictures - (Marvel Studios)
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El póster que un empleado de cine dibujó a mano ante la ausencia del material oficial de Spider-Man: Brand New Day se convirtió en un fenómeno viral que superó los 51.000 votos positivos en Reddit y encendió el entusiasmo digital en torno a una película que ya reescribe los récords de taquilla de Hollywood.

Drake Landon, empleado del cine Famous Players de Prince George, Columbia Británica (Canadá), realizó el cartel cuando la sala no recibió a tiempo el afiche oficial de la producción de Marvel Studios y Columbia Pictures. La ilustración, inspirada en el meme de “Spooder-Man” popular en la década de 2010, reprodujo el estilo del material promocional oficial y se completó con una nota manuscrita: “¡Lo sentimos! ¡Nunca recibimos los afiches reales! ¡Disculpen las molestias!”.

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Según The Hollywood Reporter, las fotografías del cartel circularon con fuerza en internet. En Facebook, un espectador identificado como Adam Woodrow compartió una imagen de Landon junto a su obra y escribió: “Mi hijo Rogan y yo nos detuvimos hoy en el cine a apreciar este póster de película dibujado a mano y nos pareció increíble”, para luego añadir: “¡Sigue así, Drake!”. El propio Landon admitió al medio que la reacción fue “muy inesperada” y que aún no dimensiona el alcance de la imagen en redes.

La ilustración de Spider-Man se inspiró en el meme de “Spooder-Man” y sumó una nota manuscrita que explicaba la ausencia del material oficial - (Drake Landon// Reddit: r/marvelstudios)
La ilustración de Spider-Man se inspiró en el meme de “Spooder-Man” y sumó una nota manuscrita que explicaba la ausencia del material oficial - (Drake Landon// Reddit: r/marvelstudios)

La cadena propietaria del cine también se pronunció. Michelle Saba, vicepresidenta de comunicaciones de Cineplex, empresa dueña de Famous Players, dijo a The Hollywood Reporter: “Nuestro equipo se divirtió un poco mientras esperaba la llegada de su póster de Spider-Man: Brand New Day.”

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El episodio ocurrió en medio de un desempeño comercial sin precedentes para la película. Dirigida por Destin Daniel Cretton y escrita por Chris McKenna y Erik Sommers, Spider-Man: Brand New Day se estrenó el 31 de julio de 2026 en Estados Unidos y alcanzó los 500 millones de dólares en la taquilla nacional en sus primeros siete días, un ritmo superior al de Avengers: Endgame, que llegó a esa marca en ocho días, de acuerdo con The Hollywood Reporter.

A los 12 días de exhibición, el filme acumulaba 691 millones de dólares solo en el mercado doméstico, con lo que superó los totales históricos de Titanic, Avengers: Infinity War y Avatar: The Way of Water se ubica como la séptima película más taquillera de todos los tiempos en Norteamérica, según datos de Pinkvilla.

A nivel mundial, la cifra ya superaba los 1.700 millones de dólares en ese mismo período, de acuerdo con Business Today. El filme se convirtió así en la segunda producción más rápida en alcanzar los 1.000 millones de dólares en todo el mundo y registró el tercer mejor segundo fin de semana en taquilla de la historia, según The Hollywood Reporter.

Spider-Man: Brand New Day - Tom Holland
Spider-Man: Brand New Day alcanzó los 500 millones de dólares en la taquilla de Estados Unidos en siete días y superó el ritmo de Avengers: Endgame - (Marvel Studios)

La trama sigue a Peter Parker —interpretado por Tom Holland— cuatro años después de que el hechizo del Doctor Strange borrara su identidad del mundo. Sin que nadie lo reconozca, Parker protege Nueva York como Spider-Man desde las sombras, hasta que una amenaza telepática pone en riesgo a quienes más quiere.

El elenco incluye a Zendaya como MJ, Sadie Sink, Jacob Batalon como Ned, Jon Bernthal como Frank Castle/Punisher, Florence Pugh como Yelena Belova/Black Widow y Mark Ruffalo como Bruce Banner. La música estuvo a cargo de Michael Giacchino y el presupuesto de producción fue de 225 millones de dólares.

The Hollywood Reporter añadió que Ellis Jacob, director ejecutivo de Cineplex, atribuye parte del impulso en la recaudación al regreso de la generación Z a las salas de cine, un fenómeno que, según el ejecutivo, está marcando diferencias en los resultados del sector.

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