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“Pagué un precio muy alto”: Robert Downey Jr. recordó la etapa más difícil de su vida y cómo logró reconstruirse

En una entrevista para el podcast The LIVING Room, el actor relató el costo de vivir sin conciencia y detalló cómo una rutina exigente, límites cotidianos y desafíos físicos sostienen desde hace dos décadas la estabilidad que decidió construir

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Robert Downey Jr. contó en The LIVING Room Podcast que pasó de una etapa “salvaje” a una vida de disciplina centrada en el equilibrio personal (REUTERS/Mario Anzuoni)
Robert Downey Jr. contó en The LIVING Room Podcast que pasó de una etapa “salvaje” a una vida de disciplina centrada en el equilibrio personal (REUTERS/Mario Anzuoni)

La transformación personal de Robert Downey Jr. pasó, según contó el actor, de una “salvaje” a una etapa de disciplina que ocupa gran parte de su vida desde hace dos décadas. En una entrevista para el podcast The LIVING Room, el intérprete de Iron Man dijo que pagó un precio por los periodos en los que no tuvo conciencia de sí mismo.

En la entrevista con Chris Norton, Downey contó que en sus años más oscuros llevaba una vida desbordada, con la sensación de tener una resistencia, pero advirtió que ese ritmo “siempre” se paga. También explicó que su reconstrucción se apoyó en la sobriedad, en asumir desafíos difíciles y en una rutina orientada a no perder el equilibrio.

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“Cuando eres joven, y mi historia no es ningún misterio, yo era salvaje y estaba quemando la vela por ambos extremos todo el tiempo”, dijo en The LIVING Room.

El actor añadió que entonces sentía una resistencia casi ilimitada. “Parecía que tenía una resiliencia”, señaló. “Pero, sinceramente, siempre lo pagas en alguna parte”.

El precio de los excesos y la falta de conciencia

Robert Downey Jr. y su paso por la cárcel
El actor Robert Downey Jr. afirmó que pagó un precio alto por los años en los que no tuvo conciencia de sí mismo (Globe Photos/ZUMAPRESS.com)

Al describir su vida actual, Downey dijo que ese esfuerzo por mantenerse centrado domina su rutina desde hace tiempo. “En particular, en los últimos 20 años fue el 70% de mi foco”, afirmó, según The LIVING Room.

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Esa disciplina, explicó, no responde a la virtud. “Si tengo algo de conciencia de mí mismo, es porque pagué un precio muy alto por las veces en que no la tuve”, sostuvo. “Esto no es virtud, es solo cansancio de arder en el purgatorio”, agregó.

La sobriedad y la disciplina como punto de inflexión

Downey sostuvo que su rutina actual está dominada desde hace dos décadas por el esfuerzo de mantenerse centrado y proteger su bienestar (Captura de video)
Downey sostuvo que su rutina actual está dominada desde hace dos décadas por el esfuerzo de mantenerse centrado y proteger su bienestar (Captura de video)

El actor ubicó el cambio al final de sus 30, cuando empezó a tomarse en serio las artes marciales. “Acababa de quedar sobrio”, recordó.

Para Downey, el objetivo no era únicamente dejar atrás el alcoholismo. “No se trata solo de sanar del alcoholismo, también se trata de que tengo que hacer algo realmente difícil que sé que no voy a hacer bien durante mucho tiempo”, dijo en declaraciones recogidas por The LIVING Room.

También recordó que la disciplina ya formaba parte de su historia, aunque entonces convivía con otras conductas. Contó que en su adolescencia tardía, cuando hacía teatro en Nueva York, llegaba antes que nadie y seguía un programa de yoga, aunque al mismo tiempo lo combinaba con “actividades poco aconsejables”.

Cómo protege hoy la vida que reconstruyó

El actor explicó que su recuperación no se limitó al alcoholismo, sino que también exigió asumir desafíos difíciles a largo plazo (REUTERS/Mario Anzuoni)
El actor explicó que su recuperación no se limitó al alcoholismo, sino que también exigió asumir desafíos difíciles a largo plazo (REUTERS/Mario Anzuoni)

En el presente, Downey explicó que gran parte de su energía está orientada a evitar perder el centro. Según dijo, dedica mucho tiempo a pensar qué puede hacer para no salirse de eje, y vinculó ese esfuerzo con su matrimonio y con el margen estrecho de error que percibe en esta época.

También relató que procura limitar su exposición al ruido del momento y que organiza su rutina para empezar el día con sus necesidades básicas cubiertas.

Dijo que le resulta útil levantarse antes del amanecer y llegar con antelación, una estructura que, según explicó, le permite compensar sus propias insuficiencias. “No hay sustituto para una conciencia tranquila”, afirmó.

Robert Downey Jr. señaló que rodearse de personas de confianza, fijar límites y sostener hábitos simples fue clave en su recuperación personal (AP/Chris Pizzello)
Robert Downey Jr. señaló que rodearse de personas de confianza, fijar límites y sostener hábitos simples fue clave en su recuperación personal (AP/Chris Pizzello)

Esa búsqueda, añadió, también se refleja al final de la jornada. “Sin destrozos, sin daños, sin disculpas necesarias”, dijo.

Además, Downey subrayó la importancia de rodearse de personas de confianza y de mantener hábitos sencillos que le permitan conservar la calma. Según el actor, crear un entorno seguro y establecer límites claros en sus actividades diarias le brinda mayor estabilidad.

Reconoció que la constancia en estos pequeños actos es fundamental para sostener su bienestar y que aprender a priorizar aquello que realmente importa fue clave en su proceso de recuperación personal.

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