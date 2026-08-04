Impulsadas por el sector energético, las fusiones y adquisiciones crecieron 38% y sumaron USD 4.672 millones en el primer semestre

El capital movilizado por transacciones corporativas subió 38% frente al mismo período de 2025

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El capital movilizado en fusiones y adquisiciones en la Argentina creció un 38% en el primer semestre de 2026 respecto al mismo período del año anterior, al alcanzar los USD 4.672 millones en 129 operaciones, según el Reporte de M&A del primer semestre publicado por la consultora Aon. El dato contrasta con una caída del 5% en el número de transacciones, lo que refleja un mercado donde los inversores apuestan por operaciones de mayor envergadura en sectores estratégicos.

La transacción más voluminosa del período fue la adquisición por parte de Mercuria Energy Group, firma independiente de energía y materia prima con sede en Suiza, del 100% de los activos de downstream de Raízen en Argentina —que incluyen una refinería en Dock Sud con capacidad para 101.000 barriles diarios y una red de 700 estaciones de servicio Shell— por USD 1.420 millones, a través de sus subsidiarias Latam Downstream Holdings Ltd. y Silver Projects I S.A.U. El acuerdo vinculante se firmó en junio de 2026. La operación representó una de las mayores apuestas del capital internacional por los activos de distribución de combustibles en el país.

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El sector de energía, petróleo y gas fue el principal motor de actividad durante el semestre, seguido por tecnología y software vinculados a la industria, y el rubro de alimentos. Este patrón sectorial se alinea con la tendencia identificada por PwC Argentina, que en su propio análisis del período señaló que energía y recursos concentraron aproximadamente un tercio de las operaciones anunciadas, con un protagonismo marcado del segmento de Oil & Gas, impulsado en parte por el potencial de Vaca Muerta.

Las estaciones Shell en la Argentina pasaron a manos de Mercuria tras la mayor operación de fusiones y adquisiciones del primer semestre

“A medida que avanza el año, observamos que la Argentina obtiene una mayor atención y expectativa por parte de los inversores. El país está captando un mayor interés para operaciones estratégicas en sectores como energía, minería, infraestructura, tecnología y alimentos, impulsado tanto por el potencial de crecimiento como por las oportunidades de consolidación que ofrecen estas industrias", afirmó Carlos Dorado, Líder de M&A and Transaction Solutions para Hispanic South America en Aon, en el reporte.

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El contexto regional: menos operaciones, pero mayor valor

A nivel regional, el informe registró 1.062 transacciones en América Latina por un valor total de USD 49.107 millones hasta junio de 2026, lo que representa una caída del 30% en el número de operaciones y del 6% en su valor respecto al primer semestre de 2025.

Brasil mantuvo el liderazgo por volumen con 593 deals —un descenso del 35%—, aunque el capital movilizado creció un 15% hasta los 32.557 millones de dólares. Le siguió Chile con 163 transacciones y una caída del 13% tanto en número como en valor (USD 3.595 millones). La Argentina ocupó el tercer lugar del ranking regional.

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México, en tanto, registró 118 transacciones —una baja del 19% en número—, pero un alza del 21% en valor, con USD 10.911 millones. Colombia anotó 91 operaciones (descenso del 29%) y fue uno de los mercados con mayor expansión en capital movilizado: un incremento del 50%, hasta 7.230 millones de dólares.

La Argentina registró 129 operaciones de fusiones y adquisiciones entre enero y junio de 2026

El caso más llamativo en términos de valorización fue Perú, con 58 transacciones y el mayor aumento en capital movilizado de toda la región: un salto del 313% respecto al primer semestre de 2025, hasta alcanzar los 4.337 millones de dólares.

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En el ámbito de las operaciones transfronterizas, las empresas latinoamericanas concentraron su actividad de expansión principalmente en Europa y América del Norte, con 42 y 22 transacciones respectivamente. En sentido inverso, Norteamérica fue la región con mayor participación en adquisiciones dentro de América Latina, seguida por Europa y Asia.

El análisis de Aon sobre Argentina coincide con datos de otras consultoras. Según PwC Argentina, el primer semestre de 2026 se posicionó como el tercer semestre más activo por valor desde 2010, con compradores locales a la cabeza del 59% de las adquisiciones. Entre las operaciones más relevantes del período también figuraron la compra por parte de Vista Energy de los activos de Equinor en Vaca Muerta por aproximadamente USD 1.100 millones, y la adquisición de Prisma Medios de Pago y Newpay por parte de Visa por 1.500 millones de dólares

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