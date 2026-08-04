La venta de motos 0 km sigue en alza y podría superar un récord histórico en 2026: cuáles son los modelos más vendidos

La venta de motos podría alcanzar el millón de unidades en 2026 si se mejoran algunos puntos, el actual 43,8% por sobre las ventas de 2025.

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Como ocurre cada vez que hay caída de ventas de autos 0 km por una retracción del consumo, las motos muestran la otra cara de la misma moneda. Una economía frenada se siente mucho en bienes de costo elevado y revierte la situación en los de precio más accesible.

Así lo reflejan los números oficiales publicados por la división de motovehículos de la Asociación Concesionarios de Automotores (ACARA) en su informe de julio, en el que se registraron 71.217 unidades 0 km, una de las mejores cifras del año, solo por detrás de marzo y abril, meses en los que se registraron más de 81.000 matriculaciones.

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Este resultado representa un aumento del 3,4% respecto a junio y supera en un 30,4% las ventas de motos de julio de 2025, cuando apenas se habían alcanzado 54.600 unidades. Al solo efecto de comparar los mercados de autos y motos, en el mismo mes de 2025 se habían vendido 62.123 automóviles, es decir un 12% más autos que motos.

Este año se llevan vendidas 511.000 motos, un 33,7% más unidades que el mercado de autos 0 km. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este año la situación es la opuesta. Mismo mes y misma comparación, fueron 71.217 motos y 43.758 autos, es decir un 38% más de motos que autos, y la progresión no es solo de este mes, sino de todo el año, ya que en ningún período se vendieron más autos que motos en 2026. De este modo, mientras el mercado de las cuatro ruedas suma un acumulado de 339.359 unidades en siete meses, el segmento de las dos ruedas ya va por 511.986 motos, lo que equivale a un volumen de ventas un 33,7% mayor.

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En el acumulado del año, el crecimiento de ventas de motos registra un 43,8%, con grandes posibilidades de crecer más aún por la tendencia alcista de los últimos períodos. Si al volumen total de motovehículos de 2025 se le suma un 43,8%, el número proyectado sobre las ventas de los primeros siete meses alcanzaría las 935.000 motos.

Las marcas que dominan el mercado

Entre las marcas, así como Toyota domina en autos, Honda lo hace en motocicletas. En julio, la empresa nipona vendió 15.209 motos, las que le dieron el 21,4% del mercado, la mayor cuota del mercado de todo el año, similar a la de enero, cuando alcanzó exactamente el 20%.

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El segundo lugar quedó para Gilera con 8.590 unidades y un 12,1% de cuota del mercado, y el tercer puesto fue para Motomel, que sumó 8.186 matriculaciones alcanzando un 11,5%. Cuarta fue Keller con 7.341 y el 10,3%, y quinta quedó Corven con 6.348 unidades y una participación del 8,9%.

Honda se acerca a las 100.000 unidades en 2026 cuatro meses antes que en 2025.

La suma de siete meses tiene a Honda con el 19,2% del mercado, traducido en 98.130 motos, lo que le permitirá pasar la barrera de las 100.000 unidades en agosto, algo que el año anterior ocurrió recién a mediados de noviembre, y que muestra el nivel de predominio de la marca japonesa, pero también el volumen de ventas de motos de este año en la comparación con 2025.

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La segunda marca con mayores ventas es Gilera con 62.862 unidades, apenas por delante de Motomel, que suma 61.623 matriculaciones. Cuarta está Keller con 53.516, quinta Corven con 46.206, sexta Zanella con 43.719 unidades. Ya por debajo de las 25.000 motos están Mondial y Bajaj, y por debajo de las 20.000 unidades completan las diez marcas con más ventas Siam e Ika.

Los modelos que lideran

Entre los modelos más vendidos del mes la Honda Wave 110 fue líder absoluta con 8.300 unidades, seguida por Keller KN110 con 6.288, y por la Gilera Smash con 6.251 patentamientos. Una brecha amplia se abre hasta el cuarto puesto, que quedó para la Motomel B110 con 4.763 unidades, la Corven Enery 110 con 3.901, y la Mondial 110 Max, que alcanzó las 2.957 unidades.

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Las motos 110 dominan el mercado con un claro líder, Honda Wave, la única que ya superó las 50.000 unidades este año

Ahí se produce otra brecha, ya que el séptimo puesto fue para la Zanella ZB110 con 1.510 motos vendidas, el octavo puesto fue para la Motomel 150, la moto 150 más vendida, con 1.478 unidades, el noveno para otra 150, la Honda GLH y sus 1.444, y el décimo puesto quedó para la Honda XR150 que sumó 1.169 ventas.

En el acumulado de siete meses, el líder es también Honda con la Wave 110, sumando 50.695 unidades, seguida por la Keller KN110 con 46.021, y la Gilera Smash con 45.083. Ya con un número más lejano, el cuarto lugar lo pelean solo dos motos, la Motomel B100 con 33.971 unidades y su competidor es la Coven Energy 110 con sus 29.456. Más lejos están la Mondial 110 Max con 19.339, Motomel 150 con 11.000, Zanella ZB110 con 9.283, Honda GLH 150 con 8.881 y Honda XR150 con 7.992 unidades.

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