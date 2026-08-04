El Gobierno prioriza la reforma del BCRA antes de avanzar con los proyectos de grillete fiscal, mercado de capitales y seguros

El presidente, Javier Milei, presentó la reforma de la carta orgánica del Banco Central y la vinculó a un paquete más amplio de reformas. (Captura de video)

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El jueves pasado, el presidente Javier Milei presentó en cadena nacional la reforma de la carta orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Si bien la expectativa está puesta en este proyecto, el mandatario aseguró que forma parte de un paquete más grande que incluye el grillete fiscal, la desregulación del mercado de capitales y la liberalización del mercado de seguros. Sin embargo, la estrategia legislativa del Gobierno apunta a girar estas iniciativas al Congreso una vez que se aprueben las modificaciones del estatuto del BCRA.

El viernes siguiente al anuncio, el proyecto para cambiar la normativa del Central ingresó en la Cámara de Diputados. El texto oficial se enfocó en restringir la posibilidad del BCRA de financiar al Tesoro, las provincias y municipios, fortalecer su autonomía y restablecer la misión exclusiva de preservar el valor de la moneda.

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La administración nacional definió como eje central eliminar por completo el financiamiento monetario al Ministerio de Economía. Para eso, propuso suprimir el artículo 21, que hasta ahora autorizaba los adelantos transitorios de la autoridad monetaria al Tesoro, mecanismo utilizado durante años para cubrir el déficit fiscal mediante la emisión de dinero.

El Gobierno también incorporó en el proyecto la derogación de la transferencia de utilidades contables desde el BCRA a Economía, un procedimiento que la actual gestión ya aplicó este año. Esta operatoria permitía que las ganancias derivadas de la devaluación se transfirieran al Tesoro como dividendos en pesos provenientes de activos en dólares. Al anular este recurso, la intención oficial es cerrar otra vía de financiamiento fiscal indirecto, alineando la política monetaria con el objetivo de limitar la emisión de dinero.

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En la Cámara de Diputados pretenden tratar la reforma de la carta orgánica del Banco Central en la tercera, cuarta semana de agosto. (Foto: Reuters)

Fuentes de la Casa Rosada confirmaron a Infobae que el avance en el Congreso de la reforma de la entidad conducida por Santiago Bausili constituye el primer paso para que ingresen el resto de los proyectos anunciados por Milei.

“La idea es que vayan enviándose en cascada”, expresó un miembro del entorno presidencial a este medio. Desde el Ministerio de Economía ratificaron que el orden definido responde a una “secuencia” en la que la reforma de la carta orgánica del BCRA encabeza la agenda. El Ejecutivo busca así ordenar el debate y evitar la superposición de proyectos complejos en el Congreso.

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El oficialismo pretende que el rediseño del acta constitutiva del Central se trate en Diputados durante la tercera o cuarta semana de agosto. Antes de llegar al recinto, la iniciativa debe lograr dictamen en comisión. Tras una eventual aprobación en la Cámara baja, el texto avanzará al Senado y allí deberá obtener otra media sanción para aprobarse. Hasta que no se complete este proceso, el resto de los proyectos —el grillete fiscal, la desregulación del mercado de capitales y la del mercado de seguros— no serían enviados al Congreso.

En Diputados, los integrantes que encabezarán las negociaciones suponen que luego de que se apruebe la reforma de BCRA, los proyectos ingresarán en el siguiente orden: grillete fiscal, mercado de capitales y de seguros. No obstante, todavía no hay decisión tomada sobre este punto.

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Resto del paquete

Más allá de la dinámica temporal en la que el Gobierno girará los tres proyectos a la casa legislativa, el presidente Milei adelantó en grandes rasgos en qué consistirán.

El presidente Javier Milei apuesta a que la desregulación del mercado de capitales permita que el ahorro vaya a quienes quieren invertir.

En primer lugar, el grillete fiscal, que en un principio se lo conoció como shutdown (apagón del estado), establece que si por varios meses el Sector Público Nacional (SPN) tiene déficit, el Congreso tendrá un tiempo limitado para volver a poner las cuentas en equilibrio. Es decir, para que los ingresos vuelvan a ser mayores que los gastos.

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Mientras tanto, se suspenderán las actividades públicas no esenciales y se congelarán nuevos gastos. No se adjudicarán contratos ni se incorporará personal. También se detendrán las transferencias no automáticas a las provincias. Además, los miembros del Poder Ejecutivo, hasta el rango de subsecretarios, y los diputados y senadores no percibirán sus sueldos.

“Durante lo que dure el grillete, el presidente, el vicepresidente, los senadores, los diputados, los ministros, secretarios y subsecretarios no cobrarán un solo peso de sueldo. Por primera vez en nuestra historia, si la política no hace los deberes, la política pagará el costo, no lo pagará la gente”, sostuvo el jefe de Estado en cadena nacional.

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En cuanto al proyecto para desregular el mercado de capitales, hasta ahora, lo que se sabe es que reformar diversas leyes para correr al Estado del medio y dejar que el ahorro fluya a quien quiere producir. “Un ejemplo claro es el mercado de bonos corporativos, ahora permitiremos su emisión en moneda extranjera, unidades de valor u otras unidades de medida. Lo mismo haremos con el financiamiento colectivo que en el mundo funciona hace años y acá una Ley que nadie pidió lo lleno de requisitos y lo destruyó”, afirmó el mandatario.

Por último, la iniciativa para liberalizar el mercado de seguros apunta a revertir la limitaciones, burocracias y deficiencias. En caso de que se apruebe, se les dará libertad absoluta a las compañas para que diseñen y ofrezcan productos sin autorización previa del regulador, que se enfocará solo en la solvencia de las empresas y en cuidar a los contratantes frente a las estafas.

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