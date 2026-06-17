Christopher Nolan rompe su propio récord: La Odisea ya supera a Oppenheimer antes de llegar a los cines

La producción, filmada con cámaras IMAX, lleva la saga de Homero a la pantalla. (Universal Pictures)

El BFI IMAX —el cine con la pantalla más grande del Reino Unido, propiedad del British Film Institute (BFI) y ubicado en el distrito de Waterloo, en Londres— registró el lunes la mayor recaudación en preventa de su historia: 28.000 entradas vendidas en 24 horas y £750.000 (unos 950.000 dólares) generados antes del estreno de La Odisea, la nueva película de Christopher Nolan, previsto para el 17 de julio de 2026. La cifra dobla el récord anterior, que pertenecía a Dune: Part Two, y triplica lo que logró Oppenheimer en el mismo lapso.

Según informó Deadline, la demanda fue tan inmediata que más de 20.000 personas aguardaron en colas virtuales para asegurar sus localidades. El sistema de reservas del BFI IMAX colapsó ante el tráfico, lo que obligó al cine a emitir una disculpa pública por las interrupciones. Las funciones programadas para el 13 de agosto —uno de los últimos días disponibles en la venta— ya tenían agotados sus mejores asientos en las primeras horas.

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La Odisea de Christopher Nolan vendió 28.000 entradas en 24 horas en el BFI IMAX y marcó la mayor preventa de su historia - (YouTube: @Universal_Spain)

La comparación con registros anteriores ilustra la escala del fenómeno. Dune: Part Two había establecido en 2024 el récord previo con £366.000 ($464.000 dólares) en el primer día de preventa; Oppenheimer, la película anterior de Nolan, había alcanzado £254.000 ($322.000 dólares) en 2023. La Odisea superó ambas marcas con amplitud. Deadline señaló que el BFI IMAX anunció proyecciones de 24 horas durante el fin de semana de estreno para responder a la presión de la demanda.

El interés del público en el Reino Unido no fue un caso aislado. En Estados Unidos, las salas IMAX vendieron el 95% de sus butacas en menos de una hora, según Variety. Recintos como el AMC Lincoln Square 13 de Nueva York y el Universal Cinema AMC de CityWalk Hollywood agotaron entradas en quince y sesenta minutos, respectivamente.

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La preventa estadounidense alcanzó las 150.000 entradas y 3,4 millones de dólares en 24 horas, la cifra más alta de los últimos cuatro años en ese mercado. En plataformas de reventa, algunas localidades llegaron a cotizarse a 1.500 dólares.

La Odisea es la primera película filmada por completo con cámaras IMAX de 70 mm y utilizó más de 600.000 metros de película -Supplied by LMKMEDIA. Editorial Only. Landmark Media is not the copyright owner of these Film or TV stills but provides a service only for recognised Media outlets. PUBLICATIONxNOTxINxUKxUSAxCAN

Detrás de la expectativa hay un proyecto de escala inédita. La Odisea es la primera película filmada en su totalidad con cámaras IMAX de 70 mm, para lo que IMAX desarrolló equipos más ligeros y silenciosos que permitieron cuatro meses de rodaje en mar abierto.

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La producción empleó más de 600.000 metros de película IMAX, una cantidad sin precedentes en la industria. La dirección de fotografía estuvo a cargo de Hoyte van Hoytema, los efectos visuales de DNEG y Wētā Workshop, y la banda sonora de Ludwig Göransson.

La historia adapta el poema épico de Homero y sigue el viaje de Odiseo desde el caballo de Troya hasta el regreso a Ítaca. Nolan declaró a Variety que su intención es “situar a la audiencia en el centro de la experiencia” y “poner al espectador en el interior del caballo de Troya y en la cubierta del barco de Odiseo”. El rodaje se extendió de febrero a agosto de 2025 en Grecia, Marruecos, Italia, Escocia, Islandia, Irlanda, el Sáhara Occidental y estudios en Los Ángeles.

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La Odisea es la primera película filmada por completo con cámaras IMAX de 70 mm y utilizó más de 600.000 metros de película

El reparto está encabezado por Matt Damon en el papel de Odiseo, junto a Tom Holland (Telémaco), Anne Hathaway (Penélope) y Zendaya (Atenea). Robert Pattinson, Charlize Theron, Lupita Nyong’o, Jon Bernthal, Benny Safdie y Mia Goth, entre otros, completan el elenco. Universal Pictures y Syncopy lideran la producción y distribución internacional.

La película recibió clasificación restringida para menores de 17 años, la misma que obtuvo Oppenheimer en 2023, título que recaudó cerca de 1.000 millones de dólares pese a esa restricción. El presupuesto de La Odisea asciende a 250 millones de dólares, el mayor de la carrera de Nolan.

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La producción, filmada con cámaras IMAX, lleva la saga de Homero a la pantalla. (Universal Pictures)