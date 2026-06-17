Entretenimiento

Christopher Nolan rompe su propio récord: La Odisea ya supera a Oppenheimer antes de llegar a los cines

En Estados Unidos, el 95% de las butacas se agotó en menos de una hora; en el Reino Unido, más de 20.000 personas aguardaron en colas virtuales mientras la sala más grande del país duplicó la marca de Dune: Part Two

Guardar
Google icon
La producción, filmada con cámaras IMAX, lleva la saga de Homero a la pantalla. (Universal Pictures)

El BFI IMAX —el cine con la pantalla más grande del Reino Unido, propiedad del British Film Institute (BFI) y ubicado en el distrito de Waterloo, en Londres— registró el lunes la mayor recaudación en preventa de su historia: 28.000 entradas vendidas en 24 horas y £750.000 (unos 950.000 dólares) generados antes del estreno de La Odisea, la nueva película de Christopher Nolan, previsto para el 17 de julio de 2026. La cifra dobla el récord anterior, que pertenecía a Dune: Part Two, y triplica lo que logró Oppenheimer en el mismo lapso.

Según informó Deadline, la demanda fue tan inmediata que más de 20.000 personas aguardaron en colas virtuales para asegurar sus localidades. El sistema de reservas del BFI IMAX colapsó ante el tráfico, lo que obligó al cine a emitir una disculpa pública por las interrupciones. Las funciones programadas para el 13 de agosto —uno de los últimos días disponibles en la venta— ya tenían agotados sus mejores asientos en las primeras horas.

PUBLICIDAD

Matt Damon en "La Odisea"
La Odisea de Christopher Nolan vendió 28.000 entradas en 24 horas en el BFI IMAX y marcó la mayor preventa de su historia - (YouTube: @Universal_Spain)

La comparación con registros anteriores ilustra la escala del fenómeno. Dune: Part Two había establecido en 2024 el récord previo con £366.000 ($464.000 dólares) en el primer día de preventa; Oppenheimer, la película anterior de Nolan, había alcanzado £254.000 ($322.000 dólares) en 2023. La Odisea superó ambas marcas con amplitud. Deadline señaló que el BFI IMAX anunció proyecciones de 24 horas durante el fin de semana de estreno para responder a la presión de la demanda.

El interés del público en el Reino Unido no fue un caso aislado. En Estados Unidos, las salas IMAX vendieron el 95% de sus butacas en menos de una hora, según Variety. Recintos como el AMC Lincoln Square 13 de Nueva York y el Universal Cinema AMC de CityWalk Hollywood agotaron entradas en quince y sesenta minutos, respectivamente.

PUBLICIDAD

La preventa estadounidense alcanzó las 150.000 entradas y 3,4 millones de dólares en 24 horas, la cifra más alta de los últimos cuatro años en ese mercado. En plataformas de reventa, algunas localidades llegaron a cotizarse a 1.500 dólares.

Matt Damon en "La Odisea"
La Odisea es la primera película filmada por completo con cámaras IMAX de 70 mm y utilizó más de 600.000 metros de película -Supplied by LMKMEDIA. Editorial Only. Landmark Media is not the copyright owner of these Film or TV stills but provides a service only for recognised Media outlets. PUBLICATIONxNOTxINxUKxUSAxCAN

Detrás de la expectativa hay un proyecto de escala inédita. La Odisea es la primera película filmada en su totalidad con cámaras IMAX de 70 mm, para lo que IMAX desarrolló equipos más ligeros y silenciosos que permitieron cuatro meses de rodaje en mar abierto.

La producción empleó más de 600.000 metros de película IMAX, una cantidad sin precedentes en la industria. La dirección de fotografía estuvo a cargo de Hoyte van Hoytema, los efectos visuales de DNEG y Wētā Workshop, y la banda sonora de Ludwig Göransson.

La historia adapta el poema épico de Homero y sigue el viaje de Odiseo desde el caballo de Troya hasta el regreso a Ítaca. Nolan declaró a Variety que su intención es “situar a la audiencia en el centro de la experiencia” y “poner al espectador en el interior del caballo de Troya y en la cubierta del barco de Odiseo”. El rodaje se extendió de febrero a agosto de 2025 en Grecia, Marruecos, Italia, Escocia, Islandia, Irlanda, el Sáhara Occidental y estudios en Los Ángeles.

Imagen de 'La Odisea'
La Odisea es la primera película filmada por completo con cámaras IMAX de 70 mm y utilizó más de 600.000 metros de película

El reparto está encabezado por Matt Damon en el papel de Odiseo, junto a Tom Holland (Telémaco), Anne Hathaway (Penélope) y Zendaya (Atenea). Robert Pattinson, Charlize Theron, Lupita Nyong’o, Jon Bernthal, Benny Safdie y Mia Goth, entre otros, completan el elenco. Universal Pictures y Syncopy lideran la producción y distribución internacional.

La película recibió clasificación restringida para menores de 17 años, la misma que obtuvo Oppenheimer en 2023, título que recaudó cerca de 1.000 millones de dólares pese a esa restricción. El presupuesto de La Odisea asciende a 250 millones de dólares, el mayor de la carrera de Nolan.

La producción, filmada con cámaras IMAX, lleva la saga de Homero a la pantalla. (Universal Pictures)

Temas Relacionados

La OdiseaChristopher NolanAdaptaciones LiterariasNewsroom BUEPodcast IA

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los actores de ‘House of the Dragon’ reaccionaron a la escena más perturbadora de la temporada 3: “Hace que quieras vomitar”

Ewan Mitchell y Olivia Cooke describieron su experiencia al filmar el momento más impactante del primer episodio

Los actores de ‘House of the Dragon’ reaccionaron a la escena más perturbadora de la temporada 3: “Hace que quieras vomitar”

Madonna explica el naufragio de su película autobiográfica: “Quizás simplemente no creyeron en mí”

La cantante explicó que el proyecto con Universal Studios se frenó por choques sobre los costos y el elenco

Madonna explica el naufragio de su película autobiográfica: “Quizás simplemente no creyeron en mí”

Giancarlo Esposito se convirtió al islam tras filmar en Arabia Saudita: “La devoción lo es todo”

El actor de “Breaking Bad” recitó la Shahada en una mezquita y compartió una oración

Giancarlo Esposito se convirtió al islam tras filmar en Arabia Saudita: “La devoción lo es todo”

Celebridades de Hollywood son homenajeadas en el Día del Padre con mensajes de amor y duelo

Las redes sociales reunieron tributos de figuras del entretenimiento que van desde el recuerdo de padres fallecidos hasta la celebración de quienes estrenaron su rol como papás por primera vez

Celebridades de Hollywood son homenajeadas en el Día del Padre con mensajes de amor y duelo

‘Las Chicas Superpoderosas’ están de vuelta: Warner Bros. trabaja en una nueva película

Fuentes del estudio aseguran que la franquicia se prepara para volver a la pantalla grande, siguiendo el legado de la película animada de 2002

‘Las Chicas Superpoderosas’ están de vuelta: Warner Bros. trabaja en una nueva película

DEPORTES

Lionel Scaloni habla en conferencia tras la victoria sobre Austria que clasificó a Argentina a los 16avos del Mundial 2026

Lionel Scaloni habla en conferencia tras la victoria sobre Austria que clasificó a Argentina a los 16avos del Mundial 2026

Los mejores memes del triunfo de Argentina ante Austria: de Messi en modo Palermo a la aparición de Shakira

Ponele el puntaje a la actuación de los jugadores de Argentina en el triunfo frente a Austria por el Mundial 2026

Tras el triunfo ante Austria, cuándo volverá a jugar la selección argentina en el Mundial 2026

La calculadora de Argentina para el cruce de 16avos de final del Mundial: cuál puede ser el rival entre España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita

TELESHOW

El Chino Darín posó junto a su hijo Dante y causó furor: la reacción de Úrsula Corberó

El Chino Darín posó junto a su hijo Dante y causó furor: la reacción de Úrsula Corberó

Zaira Nara, Pampita y Maxi López vivieron la previa del partido de Argentina junto a los hinchas en Dallas

Guido Süller contó que se operó la nariz por pedido de Ricardo Fort: “Quedé como un perro pekinés”

Teté Coustarot festejó su cumpleaños en la casa de Mirtha Legrand: los detalles de una celebración única

“Nos cancelaron el vuelo dos veces”: el accidentado viaje de Marcelo Tinelli para llegar al partido de Argentina

INFOBAE AMÉRICA

El nuevo Hospital de Nejapa inicia fase de equipamiento con tecnología avanzada en El Salvador

El nuevo Hospital de Nejapa inicia fase de equipamiento con tecnología avanzada en El Salvador

Fingió su muerte, vivió años oculto en Escocia bajo una identidad falsa, pero sus tatuajes lo condenaron a cadena perpetua en Utah

Las mujeres concentran la mayoría de las capturas por extorsión en Guatemala en 2026

¿Qué esconde la Gran Mancha Roja de Júpiter? Un estudio reveló pistas de un misterio centenario

Avicultores refuerzan medidas sanitarias tras detección de influenza aviar en granja comercial