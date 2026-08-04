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La estrategia de Putin para burlarse de las sanciones europeas: expandir la “flota fantasma” de gas ruso

Moscú suma buques de segunda mano y los primeros tanqueros construidos en el país para seguir exportando gas natural licuado cuando entre en vigor, en 2027, la prohibición total de la Unión Europea sobre estas cargas

Un buque que transporta gas natural licuado (GNL) del proyecto ruso Yamal LNG, en la terminal de Rudong, en Nantong, provincia de Jiangsu, China, el 18 de julio de 2018. (REUTERS)
Un buque que transporta gas natural licuado (GNL) del proyecto ruso Yamal LNG, en la terminal de Rudong, en Nantong, provincia de Jiangsu, China, el 18 de julio de 2018. (REUTERS)
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A partir de 2027, la Unión Europea prohibirá por completo la importación de gas natural licuado (GNL) ruso, un mercado del que hoy depende en gran medida: los países del bloque compraron casi toda la producción de la planta siberiana de Yamal durante el primer semestre de este año. Ante esa fecha límite, Rusia viene ampliando de forma discreta su flota de buques gaseros para sostener sus exportaciones pese a las restricciones, según reveló el diario Financial Times.

Una flota que ya suma 25 buques

Una plataforma de gas natural licuado en el Centro de Construcción de Estructuras Marinas de Gran Tonelaje de la empresa Novatek-Murmansk. (Sputnik/Alexey Babushkin/Kremlin vía REUTERS)
Una plataforma de gas natural licuado en el Centro de Construcción de Estructuras Marinas de Gran Tonelaje de la empresa Novatek-Murmansk. (Sputnik/Alexey Babushkin/Kremlin vía REUTERS)

Según la firma de datos marítimos Windward, citada por el diario británico, al menos ocho tanqueros de GNL usados fueron vendidos y utilizados en los últimos seis meses para transportar cargamentos rusos, lo que eleva a 25 buques el tamaño de esta flota. Incluye dos naves nuevas construidas en el astillero ruso de Zvezdá: el Alekséi Kosygin, que transporta cargamentos del sancionado proyecto Ártico LNG 2 desde diciembre, y el Konstantín Posiet, bautizado este mes.

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Cuatro de los buques recientemente adquiridos por Rusia transportaron volúmenes desde terminales que manejan GNL sujeto a sanciones occidentales, de acuerdo con datos de Kpler analizados por el Financial Times. Todos navegan hoy bajo bandera rusa, rebautizados con nombres como Kosmos, Orión, Merkuri y Luch.

El mismo manual que la flota petrolera

Un helicóptero militar italiano sobrevuela el petrolero Toa Payoh en el marco del avance europeo contra la "flota fantasma" rusa, cerca de Pantelleria, Italia, el 2 de agosto de 2026. (Ministerio de Defensa de Italia/Handout vía REUTERS)
Un helicóptero militar italiano sobrevuela el petrolero Toa Payoh en el marco del avance europeo contra la "flota fantasma" rusa, cerca de Pantelleria, Italia, el 2 de agosto de 2026. (Ministerio de Defensa de Italia/Handout vía REUTERS)

El esquema replica el que Rusia ya utiliza con su “flota oscura” de petroleros —que supera los 1.000 barcos— para eludir las sanciones occidentales sobre el crudo.

“La flota petrolera en la sombra tuvo precedentes en Irán y Venezuela. Pero ningún otro país había alcanzado ese nivel de avance tecnológico en producción de gas para el momento en que fue sancionado”, dijo al Financial Times Irina Mirónova, investigadora sénior del New Energy Advancement Hub, quien calificó el fenómeno de “único”.

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Los tanqueros de esta flota gasera pertenecen mayormente a empresas fantasma radicadas en Dubái, Hong Kong y Singapur, y navegan bajo banderas de conveniencia, recurriendo a interferencia de señales y transferencias buque a buque para disimular el origen de la carga.

Por qué construir un buque gasero es más difícil

Sin embargo, replicar el modelo petrolero con gas es considerablemente más complejo, advirtió Septimus Knox, director de la firma de inteligencia S-RM, en declaraciones al Financial Times. “La ejecución es mucho más difícil por la naturaleza del transporte de GNL. Hay menos buques y se requiere infraestructura más específica y escasa”, explicó.

Los buques gaseros cuestan unos 300 millones de dólares y necesitan sistemas de contención complejos para mantener el gas líquido a -162°C. Como las principales plantas rusas están en el Ártico, además se requieren buques de clase hielo durante gran parte del año.

China es hoy el único comprador de la producción sancionada de Ártico LNG 2: once buques, con diez años de antigüedad promedio, transportan esos volúmenes hacia terminales flotantes desde donde se transfieren a tanqueros convencionales. Todos están bajo sanciones de Estados Unidos, y la empresa privada Novatek se convirtió en propietaria o fletadora de casi todos en los últimos dos años.

Participantes caminan junto al logo de Novatek, la empresa privada que domina el negocio del GNL ruso, durante el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, Rusia, el 3 de junio de 2026. (REUTERS/Anastasia Barashkova)
Participantes caminan junto al logo de Novatek, la empresa privada que domina el negocio del GNL ruso, durante el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, Rusia, el 3 de junio de 2026. (REUTERS/Anastasia Barashkova)

Novatek domina el sector: su planta de Yamal, junto con la sancionada Ártico LNG 2, produce más del 65% del total nacional, según el organismo estadístico ruso, mientras que el proyecto Sajalín-2, de la estatal Gazprom, aporta otro 30%. Buena parte de los volúmenes no sancionados todavía viaja en buques fletados a navieras internacionales, como la griega Dynagas o la japonesa Mitsui OSK, pero la ola de restricciones obligó a Moscú a diversificar.

Un cuello de botella tecnológico

El ritmo de expansión podría chocar pronto con una barrera técnica. Navin Kumar, de la consultora Drewry, dijo al Financial Times que Rusia podría tener dificultades para seguir construyendo sus propios buques, ya que la empresa francesa GTT mantiene un cuasi monopolio sobre los sistemas de contención especializados y suspendió sus contratos con Rusia en 2023 por las sanciones europeas. Aun si Moscú desarrollara tecnología propia, necesitaría aprobaciones de organismos internacionales, en un proceso que Kumar calificó de “largo y complejo”. Otros cuatro buques se construyen actualmente en Zvezdá, mientras seis embarcaciones de clase hielo permanecen bloqueadas para su entrega en el astillero surcoreano Hanwha.

Esa limitación empuja a Rusia hacia el mercado de segunda mano, donde ya compite con otros actores. “Hay muchos buques antiguos saliendo al mercado, y sí creo que una parte de ellos terminará en la flota rusa”, dijo al Financial Times Carl-Antoine Saverys, director ejecutivo de la naviera gasera Exmar, que reconvierte tanqueros usados en unidades de almacenamiento flotante.

La semana pasada, la Unión Europea dispuso que la venta de tanqueros de GNL a ciudadanos rusos deberá notificarse a Bruselas, aunque —tras presión de Grecia— evitó prohibir el transporte de gas ruso en buques comunitarios hacia terceros países.

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