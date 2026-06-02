La escena de ‘Friends’ que cambió la carrea de Brooke Shields

Brooke Shields recuerda el impacto de su papel en 'Friends' en su carrera. (Reuters. Captura de video)

Durante una entrevista en el pódcast The Bossticks, Brooke Shields recordó recientemente el impacto que tuvo su participación en Friends durante la década de 1990 y aseguró que aquella aparición contribuyó a abrir nuevas oportunidades en su trayectoria profesional.

La actriz participó en 1996 en el episodio titulado “The One After the Super Bowl”, donde interpretó a Erika Ford, una admiradora obsesionada con Joey Tribbiani que confundía al personaje con el médico ficticio que este interpretaba en una telenovela dentro de la serie. “Tuve uno de los papeles más graciosos de todo el episodio”, dijo

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El capítulo reunió además a varias figuras invitadas, entre ellas Julia Roberts, Jean-Claude Van Damme, Fred Willard y Dan Castellaneta.

La actriz también destacó el papel que interpretó en el episodio y aseguró que contaba con algunas de las escenas más recordadas de la historia. Entre ellas mencionó un momento en el que su personaje lame los dedos de Joey, interpretado por Matt LeBlanc.

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Brooke Shields lamió los demos de Matt LeBlanc para una escena de 'Friends'. (Captura de video)

Según relató, inicialmente existieron dudas sobre incluir esa acción dentro de la secuencia. De acuerdo con Shields, algunos responsables de la producción consideraban que el gesto podía hacer que el personaje pareciera demasiado excéntrico.

“Al principio no me dejaban hacerlo, decían que me volvía demasiado loca. Y yo les dije: ‘Tengo que hacerlo, por favor’. Y en el último momento, hicimos una toma sin eso, y entonces el showrunner me dijo: ‘Oye, Shields, vuelve a incluirlo’, y ese momento fue realmente una locura para este personaje. Estaba completamente loca”, relató.

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La famosa describió el episodio como “oro puro de la comedia” y señaló que la reacción del público ante la interpretación de Erika Ford fue distinta a lo que muchas personas esperaban de ella en ese momento.

Según dijo, muchos espectadores la asociaban con una figura más reservada y sofisticada, por lo que la interpretación de un personaje tan exagerado generó una respuesta significativa.

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Brooke Shields no esperaba que la gente reaccionara de forma positiva a su interpretación. (Captura de video)

“Esa especie de shock de ver a alguien que había sido considerada una supermodelo, algo impoluto e intocable, y de repente lamiéndole los dedos a un tipo, riéndose como una loca, y ellos decían: ‘¡Dios mío, qué es esto! Nunca habíamos visto algo así’”, comentó.

De acuerdo con Brooke Shields, la repercusión de aquel papel tuvo consecuencias directas en su carrera profesional. La actriz afirmó que la experiencia contribuyó a que obtuviera nuevas oportunidades laborales y le permitió explorar con mayor profundidad el género de la comedia.

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“Eso cambió todo. Me consiguió mi propia serie de televisión y me permitió desarrollar mis habilidades para la comedia”, señaló.

Ese mismo año, Shields protagonizó la serie Suddenly Susan, una comedia televisiva que permaneció al aire entre 1996 y 2000.

Brooke Shields tuvo su propia serie llamada "Suddenly Susan" que duró cuatro años al aire. (Captura de video)

La actriz también recordó otra experiencia relacionada con su participación en Friends durante una aparición realizada en 2025 en el programa The View.

En aquella ocasión explicó que, al incorporarse temporalmente a una serie que ya contaba con una dinámica consolidada entre sus protagonistas, buscaba integrarse al grupo y generar una buena relación con el elenco.

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“Era una serie muy exitosa y yo era una gran admiradora. Lo único que quería era que les agradara. Solo quería ser graciosa, pero no encajaba en el grupo. Eran muy unidos y tenían un montón de bromas internas"”, afirmó.

Shields contó que Matthew Perry solía realizar una broma recurrente en el set que consistía en lanzarse al suelo frente a alguna compañera de reparto simulando mirar bajo su falda. Con la intención de participar en el ambiente de camaradería del elenco, decidió responder con una versión propia de esa broma.

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Brooke Shields recordó la broma que le hizo a Matthew Perry cuando estuvo en el set de "Friends". (Captura de video)

La actriz explicó que atravesó rápidamente el estudio, se lanzó al suelo y fingió mirar dentro del pantalón de Perry. En un primer momento, recordó, la reacción fue el silencio, lo que la llevó a pensar que el intento no había funcionado.

“Estaba en el suelo y pensaba: ‘Soy un desastre... parezco una loca’. Estuve en el suelo lo que me pareció una hora. Probablemente fue solo un segundo”, dijo.

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Sin embargo, segundos después, Perry comenzó a reír y el resto del elenco también reaccionó de forma positiva.