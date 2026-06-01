“Necesito trabajar y ser productiva para estar bien”: Paris Jackson habló sobre salud mental, disciplina y sus seis años de sobriedad

Paris Jackson revela cómo el arte y la espiritualidad le permitieron superar la presión de ser hija de Michael Jackson (REUTERS/Mario Anzuoni)

El proceso de recuperación personal y la búsqueda de autenticidad guiaron el trayecto de Paris Jackson, quien encontró en el arte y la espiritualidad las herramientas principales para construir una identidad independiente del peso de su apellido.

La cantante y actriz, hija de Michael Jackson, relató en el podcast conducido por Jack Osbourne los desafíos que enfrentó al crecer bajo la presión pública, así como los recursos que utilizó para fortalecerse emocional y creativamente.

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La recuperación como punto de partida

Durante la charla difundida por Trying Not To Die, Paris Jackson describió cómo la exposición mediática y las expectativas externas influyeron en su vida desde la infancia.

La cantante y actriz detalla en el podcast de Jack Osbourne los desafíos de crecer bajo escrutinio mediático y público (REUTERS/Instagram/@parisjackson)

Según explicó, la recuperación y la espiritualidad representaron pilares para estabilizar su salud mental y avanzar con proyectos personales. “Necesito trabajar y ser productiva para estar bien”, afirmó la artista, quien identificó la ética de trabajo como una herencia familiar fundamental.

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Arte, disciplina y salud mental

La conversación también abordó el impacto de crecer en una familia ligada a la industria musical. Tanto Paris Jackson como Jack Osbourne compartieron experiencias similares en torno a la disciplina y la creatividad. La autosuficiencia y el esfuerzo resultaron valores recurrentes en la crianza de ambas familias.

La salud mental y la recuperación ocupan un lugar central en la vida de Paris Jackson tras vivencias de depresión y adicciones (REUTERS/Stephanie Lecocq)

Uno de los temas centrales de la entrevista fue la salud mental. Paris Jackson relató que atravesó periodos depresivos prolongados y que la recuperación requirió múltiples tratamientos y un proceso sostenido de autoconocimiento. “Fui a tratamiento varias veces, incluso después de dejar las drogas y el alcohol”, expresó la cantante, quien sumó a su testimonio la experiencia transformadora en el Instituto Hoffman.

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Espiritualidad, vínculos auténticos y reinvención

La espiritualidad y el servicio ocuparon un lugar relevante en el camino de la artista. En palabras de Paris Jackson, prácticas como la música y el trabajo social aportaron sentido a su vida cotidiana. “La gente en mi vida es íntegra y divertida, los mejores seres humanos”, sostuvo sobre su círculo cercano.

El abordaje del tema de la adicción permitió a la artista reflexionar sobre el vacío emocional y la búsqueda de sentido más allá de las sustancias. “Incluso quienes no tienen problemas con sustancias buscan llenar un vacío. El único remedio verdadero es alguna forma de espiritualidad”, explicó en el diálogo recogido por Trying Not To Die.

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Jackson enfatiza la importancia de la autenticidad y el autoconocimiento para construir una identidad más allá del apellido familiar (REUTERS/Archivo)

Paris Jackson celebró recientemente seis años de sobriedad, un hito que atribuye a su entorno, su crianza y su compromiso con la recuperación.

En otro tramo de la charla, Jackson habló sobre la reinvención personal y la libertad de experimentar distintas etapas en su vida. “Pasé por muchos periodos de cambio, muchas ‘reinvenciones’. Cada etapa supuso un aprendizaje o un renacer”, manifestó sobre su recorrido artístico y personal. Para la artista, el legado no se reduce a la fama, sino al impacto emocional y la vocación de servicio.

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Autenticidad como principio de vida

El foco en la autenticidad y la construcción de una identidad propia atravesó toda la conversación. Paris Jackson subrayó que el trabajo, la espiritualidad y la conexión genuina con los demás se convirtieron en las bases de su bienestar.

Paris Jackson celebra seis años de sobriedad, atribuyendo este logro a su entorno, la crianza y el compromiso personal (REUTERS/Aude Guerrucci)

A lo largo de la entrevista, descartó la idea de definirse únicamente por la herencia paterna y apostó por un trayecto individual fundamentado en el autoconocimiento, la resiliencia y la expresión artística.

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En distintos momentos, la artista destacó que cada decisión profesional y personal parte de una búsqueda interna, no de expectativas externas ni del deseo de complacer al entorno. La exploración de nuevas facetas, tanto en la música como en la actuación, le permitió sumar experiencias diversas y fortalecer su voz propia.

Según sus palabras, la autenticidad se refleja en la capacidad de asumir errores, aprender y evolucionar sin perder la coherencia con los valores esenciales.