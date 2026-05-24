Nicolas Cage reveló por qué acepta tanto papeles de héroe como de villano

Nicolas Cage reivindica la importancia de interpretar tanto héroes como villanos en la historia del cine moderno (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Nicolas Cage aseguró que no quiere quedarse “atrapado” haciendo “una sola cosa” y que tanto los héroes como los villanos son “partes importantes del cine”, según declaró en el estreno de su nueva serie Spider-Noir.

El actor de 62 años respondió a la pregunta durante la premiere de la producción, celebrada el 13 de mayo en el Regal Times Square de Nueva York, donde habló con la revista People sobre su extensa trayectoria y los distintos tipos de personajes que ha encarnado a lo largo de ella.

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“¿Villano? He interpretado a muchos villanos. Me gustan ambos. Creo que ambos son partes importantes del cine. No quisiera quedar atrapado haciendo una sola cosa”, declaró el ganador del Oscar a esa publicación.

La versatilidad del actor queda demostrada en su historial reciente: en 2024 dio vida a un perturbador asesino serial en Longlegs, volviéndose irreconocible bajo el maquillaje, mientras que en 2022 exploró una versión ficticia de sí mismo en la película meta The Unbearable Weight of Massive Talent.

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Antes, había interpretado al superhéroe Ghost Rider en la película de 2007 y en su secuela de 2011, Ghost Rider: espíritu de venganza.

El actor recordó su decisión de declinar interpretar al Duende Verde en "Spider-Man" y cómo eligió "Adaptation", papel que le valió una nominación al Oscar (REUTERS/Mark Blinch)

En la misma charla, Cage reveló que en los primeros años del siglo XXI mantuvo conversaciones con el director Sam Raimi sobre la posibilidad de interpretar al Duende Verde, pero finalmente optó por protagonizar Adaptation en 2002, una decisión que, según dijo a People, “era la correcta en ese momento”.

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“Decidí hacer otra película, un noir mucho más pequeño, más romántico que trágico”, explicó el artista sobre Adaptation, producción por la que fue nominado al Oscar al Mejor Actor.

El papel del Duende Verde quedó finalmente en manos de Willem Dafoe, mientras que Tobey Maguire asumió el rol de Spider-Man.

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Cage también recordó el consejo que le dio a Raimi antes de alejarse del proyecto: “Espero que quien sea que elijas realmente adopte el lenguaje corporal de una araña, al menos por un momento. Solo en su apartamento, trepando por el techo o algo así”.

Entre sus proyectos más recientes, protagoniza "Spider-Noir", la nueva serie de Prime Video ambientada en la Nueva York de los años 30 (REUTERS/Mario Anzuoni)

Ben Reilly, el Spider-Noir de los años 30

Ahora es el propio Nicolas Cage quien viste el traje arácnido, aunque en una versión muy alejada de los blockbusters del género.

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En Spider-Noir, el actor interpreta a Ben Reilly, un detective privado retirado que opera en la Nueva York de la década de 1930 y que se ve obligado a retomar su vida como el único superhéroe enmascarado de la ciudad tras una tragedia personal.

La serie llega a Prime Video el 27 de mayo, con sus ocho episodios disponibles de manera simultánea. Antes, se estrenará el 25 de mayo en el canal lineal de MGM+.

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Para construir al personaje, Cage recurrió a referentes del cine clásico. “Quería tomar a algunos de mis actores favoritos del viejo estilo, Cagney, Bogart, Edward G. Robinson, y hacerlos colisionar con la obra maestra de Stan Lee, Spider-Man, para crear algo nuevo”, explicó a People.

En una entrevista con Esquire publicada en febrero, resumió la fórmula con precisión: “70% Bogart y 30% Bugs Bunny”.

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Nicolas Cage se inspiró en figuras icónicas como Cagney, Bogart y Edward G. Robinson para construir su papel en Spider-Noir (Prime Video)

La estrella de Hollywood también realizó escenas de acción que le subieron “la adrenalina”. “Hice mucho trabajo con cables, lo cual es comprensible dado que el personaje vuela bastante sobre telarañas. Siempre me divierte eso”, comentó a People.

Uno de los rasgos distintivos de la producción es su doble formato de exhibición: estará disponible tanto en blanco y negro —denominado “Authentic Black and White”— como en color, bajo el nombre “True-Hue Full Color”.

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Cage expresó a Esquire su esperanza de que esta dualidad pueda acercar a las audiencias más jóvenes al cine clásico: “Si quieren experimentar el concepto en blanco y negro, quizás eso les despierte el interés por ver películas antiguas y disfrutarlas como una forma de arte”.

El reparto de la serie incluye a Lamorne Morris, Abraham Popoola, Li Jun Li, Karen Rodriguez, Brendan Gleeson y Jack Huston.

Detrás de cámaras, Harry Bradbeer —conocido por Fleabag y Killing Eve— dirigió y produjo ejecutivamente los dos primeros episodios.

La serie tendrá un estreno doble: el 25 de mayo en MGM+ y el 27 de mayo con todos los episodios en Prime Video (Prime Video)

Tras Spider-Noir, Cage tiene previsto encarnar a John Madden junto a Christian Bale en el biopic de la NFL Madden, cuyo estreno en cines está previsto para el Día de Acción de Gracias.