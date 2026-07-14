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Thomas Christiansen se queda dirigiendo a la selección de Panamá hasta diciembre, confirma la Federación Panameña de Fútbol

El próximo Comité Ejecutivo de la federación tendrá la última palabra para decidir o no la permanencia el entrenador al frente del combinado panameño

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Thomas Christiansen asumió la selección panameña en julio de 2020 y, durante seis años, dirigió el periodo más exitoso de la historia reciente del fútbol nacional. (FPF)
Thomas Christiansen asumió la selección panameña en julio de 2020 y, durante seis años, dirigió el periodo más exitoso de la historia reciente del fútbol nacional. (FPF)

La Federación Panameña de Fútbol (FPF) informó que, a través de su Comité Ejecutivo, decidió darle continuidad al proyecto deportivo que inició en el 2020 con Thomas Christiansen como entrenador de la Selección Mayor Masculina.

En un comunicado, la Federación Panameña de Fútbol informa que llegó a un acuerdo con Thomas Christiansen, donde se establece mecanismos para que el próximo Comité Ejecutivo, que será electo en diciembre venidero, “pueda decidir darle continuidad o no a este proyecto sin poner en riesgo las finanzas de la federación”.

El documento señala que en los próximos días los representantes legales de la Federación Panameña de Fútbol y de Thomas Christiansen iniciarán el proceso de redacción del respectivo contrato.

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“La FPF y su Comité Ejecutivo, después de un análisis minucioso y detallado, están convencidos de que, tras el trabajo realizado en estos años, con Thomas Christiansen la Selección Nacional continuará evolucionando y brindando alegrías a nuestro país, creando también mejores condiciones para todos los miembros del ecosistema, incluyendo a los clubes de las ligas federadas y de fútbol aficionado (a través de sus ligas provinciales y de corregimiento), entre otros”, sostiene el comunicado dado a conocer en la tarde de este lunes.

“La FPF agradece a Thomas Christiansen su buena disposición durante este proceso de conversaciones, el cual se formalizará con la firma del contrato en las próximas semanas para dar inicio a la nueva etapa desde el 1 de agosto del 2026 hasta finalizar el proceso mundialista 2030”, concluye.

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Bajo la conducción de Cristiansen, Panamá consiguió la clasificación al Mundial de Norteamérica 2026, la segunda Copa del Mundo de su historia después de Rusia 2018. (FPF)
Bajo la conducción de Cristiansen, Panamá consiguió la clasificación al Mundial de Norteamérica 2026, la segunda Copa del Mundo de su historia después de Rusia 2018. (FPF)

Durante una conferencia de prensa el viernes, el presidente de la Federación Panameña de Fútbol, Manuel Arias, confirmó que tanto el contrato de Christiansen como los de sus asistentes Javier Sánchez Jara y Cristian Vera expiraron el 30 de junio.

Sin embargo, lejos de cerrar la puerta a una renovación, la Federación había reiterado que el entrenador formaba parte de la lista de candidatos que en ese momento evaluaba para dirigir el siguiente proceso.

Thomas Christiansen asumió la selección panameña en julio de 2020 y, durante seis años, dirigió el periodo más exitoso de la historia reciente del fútbol nacional.

En total estuvo al frente de 94 partidos, con un balance de 45 victorias, 22 empates y 27 derrotas, para una efectividad del 55.7%, la más alta entre los entrenadores que más encuentros han dirigido a la selección panameña.

Bajo su conducción, Panamá consiguió la clasificación al Mundial de Norteamérica 2026, apenas la segunda Copa del Mundo de su historia después de Rusia 2018.

Desde el área técnica existe satisfacción con el trabajo realizado por Christiansen, afirmó recientemente el director deportivo de la Federación, Jaime Penedo. (FPF)
Desde el área técnica existe satisfacción con el trabajo realizado por Christiansen, afirmó recientemente el director deportivo de la Federación, Jaime Penedo. (FPF)

También llevó al equipo a disputar la final de la Copa Oro 2023, alcanzó dos ediciones consecutivas del Final Four de la Liga de Naciones de Concacaf y clasificó a la Copa América 2024, torneo en el que la selección avanzó por primera vez a los cuartos de final tras eliminar a Estados Unidos en la fase de grupos.

El único punto negro de su gestión llegó precisamente en la Copa del Mundo de 2026, donde Panamá no logró superar la fase de grupos, perdió sus tres compromisos y terminó su participación sin marcar goles.

Pese a ello, la valoración interna de la Federación continuó siendo positiva.

El director deportivo de la FPF, Jaime Penedo, aseguró en su momento que desde el área técnica existe satisfacción con el trabajo realizado por Christiansen.

“Sí estamos conformes con los resultados que ha arrojado Thomas", afirmó, aunque precisó en esa ocasión que la comisión técnica recomendó introducir algunos ajustes, principalmente relacionados con el fortalecimiento del trabajo en las categorías inferiores.

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