EE.UU. solicita la extradición de tres costarricenses y un mexicano vinculados al Cartel de Sinaloa por presunto tráfico internacional de cocaína

El Tribunal del Distrito Este de Wisconsin solicitó la extradición de los cuatro imputados por presuntos delitos de tráfico internacional de drogas y conspiración. Crédito: MSP

La justicia de Estados Unidos solicitó la extradición de tres costarricenses y un ciudadano mexicano señalados de integrar una estructura criminal presuntamente ligada al Cartel de Sinaloa, dedicada al tráfico internacional de cocaína mediante rutas aéreas clandestinas desde Costa Rica.

La solicitud fue emitida por el Tribunal del Distrito Este de Wisconsin, luego de una investigación desarrollada por la Policía de Control de Drogas (PCD), la Unidad Especial de Apoyo (UEA), la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC) y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

Los cuatro sospechosos permanecen en prisión preventiva mientras avanzan los trámites judiciales correspondientes ante el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José.

La investigación se originó a partir de un operativo ejecutado el 10 de diciembre de 2025 en las cercanías del aeropuerto internacional Daniel Oduber, en Liberia, Guanacaste. Ese día, las autoridades interceptaron a un ciudadano mexicano de apellido Takashima y a tres costarricenses de apellidos Carvajal, Rodríguez y Castillo, quienes viajaban en tres vehículos.

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Durante la intervención, la Policía decomisó aproximadamente 400 kilogramos de cocaína que, de acuerdo con la investigación, serían trasladados mediante una aeronave que despegaría desde una pista clandestina con destino final a Estados Unidos.

La Policía de Control de Drogas decomisó 400 kilogramos de cocaína durante el operativo realizado en diciembre de 2025 cerca del aeropuerto de Liberia. Crédito: MSP

Las autoridades estadounidenses atribuyen a los cuatro detenidos aparentes delitos de conspiración y tráfico internacional de drogas. Además, dos de los sospechosos enfrentan cargos adicionales relacionados con presuntas infracciones vinculadas al uso y posesión de armas de fuego.

Una operación logística para vuelos clandestinos

Además de la droga, la Policía de Control de Drogas incautó una serie de implementos que evidenciarían la infraestructura utilizada por la organización para facilitar vuelos ilegales.

Entre los artículos decomisados figuran lámparas portátiles que, según las autoridades, serían utilizadas para iluminar pistas clandestinas durante operaciones nocturnas, radios de comunicación, llantas para avionetas, recipientes con combustible para aeronaves, armas de fuego, municiones y dinero en efectivo tanto en colones como en dólares.

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Para los investigadores, estos hallazgos fortalecen la hipótesis de que la organización contaba con una logística previamente planificada para movilizar cargamentos de cocaína hacia territorio estadounidense mediante aeronaves que operaban fuera de los controles oficiales.

Además de la cocaína, los agentes incautaron armas de fuego, combustible para aeronaves, radios de comunicación y equipo utilizado para operaciones aéreas clandestinas. Crédito: MSP

Las pesquisas también permitieron vincular al grupo con el Cartel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más poderosas dedicadas al narcotráfico en América y señalada por las autoridades estadounidenses de operar redes internacionales para el envío de cocaína, metanfetaminas y otras drogas.

Costa Rica como punto estratégico del narcotráfico

El caso vuelve a poner sobre la mesa el papel que desempeña Costa Rica como punto de tránsito para organizaciones criminales internacionales que buscan aprovechar su ubicación geográfica para enviar cargamentos de droga hacia Norteamérica.

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En los últimos años, las autoridades nacionales han detectado un aumento en el uso de pistas clandestinas, embarcaciones y contenedores marítimos como mecanismos para sacar cocaína hacia mercados internacionales, especialmente Estados Unidos y Europa.

La cooperación entre las autoridades costarricenses y agencias estadounidenses ha permitido fortalecer las investigaciones contra estructuras vinculadas con carteles mexicanos, cuyos integrantes suelen coordinar operaciones logísticas desde distintos países de Centroamérica.

Los sospechosos permanecen en prisión preventiva mientras los tribunales costarricenses tramitan la solicitud de extradición presentada por las autoridades estadounidenses. Crédito: MSP

Un caso conectado con otra investigación

Las autoridades indicaron que esta causa guarda relación con otra investigación desarrollada por la Policía de Control de Drogas en abril de 2025.

En aquella ocasión, oficiales interceptaron un yate cerca de la Marina de Quepos, en Puntarenas, donde fueron capturados tres ciudadanos mexicanos que transportaban aproximadamente 840 kilogramos de cocaína.

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Al igual que ocurre con el caso de Liberia, los tres extranjeros también fueron requeridos posteriormente por la justicia estadounidense mediante solicitudes de extradición por delitos relacionados con el tráfico internacional de drogas.

Las autoridades consideran que ambos expedientes forman parte del esfuerzo conjunto entre Costa Rica y Estados Unidos para desarticular las redes internacionales que utilizan el territorio costarricense como plataforma para el trasiego de cocaína hacia Norteamérica.

Mientras avanzan los procedimientos judiciales, los cuatro sospechosos permanecerán bajo prisión preventiva a la espera de que los tribunales costarricenses resuelvan la solicitud de extradición presentada por el Tribunal del Distrito Este de Wisconsin.

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