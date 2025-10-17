Entretenimiento

Holly Madison, famosa exconejita de Playboy, reveló que su autismo fue clave para entrar en la mansión

La exestrella del reality “The Girls Next Door” compartió cómo su diagnóstico reciente le permitió comprender mejor su pasado y las razones que la llevaron a formar parte del universo creado por Hugh Hefner

Evelin Meza Capcha

Por Evelin Meza Capcha

Guardar
Holly Madison fue diagnosticada con
Holly Madison fue diagnosticada con autismo de alto funcionamiento en 2023 tras años de sospechas sobre sus dificultades sociales.

Holly Madison, conocida por haber sido una de las mujeres más visibles del universo Playboy, ha revelado que su autismo no diagnosticado pudo haber tenido un papel importante en las decisiones que tomó durante su juventud. La ex conejita, hoy de 45 años, recibió su diagnóstico en 2023, dos años después de compartir públicamente sus sospechas. En una entrevista con Page Six, la también autora y estrella de televisión dijo que el resultado no la sorprendió, sino que le generó un “alivio” al poder entender mejor algunos aspectos de su vida.

Desde su juventud, Madison notó que tenía “dificultades sociales y problemas para relacionarse con la gente”, pero durante mucho tiempo pensó que se debía al entorno donde creció: una zona remota de Alaska. Con el paso del tiempo, las dificultades persistieron incluso en su vida adulta, lo que la llevó a buscar respuestas.

Su exesposo, el empresario Pasquale Rotella, con quien comparte dos hijos, fue quien finalmente sugirió que algo más podría estar ocurriendo. En una conversación con la madre de Madison, ella le confesó que siempre había sentido que “algo estaba pasando” con su hija mayor, lo que impulsó a la exmodelo a buscar ayuda profesional.

La modelo y escritora dijo
La modelo y escritora dijo que su diagnóstico tardío le permitió entender mejor sus motivaciones y relaciones pasadas. REUTERS/Ronda Churchill

Un diagnóstico que dio claridad a su historia

Después de una serie de siete consultas médicas, Madison fue diagnosticada con un trastorno del espectro autista de alto funcionamiento. Según la organización Autism Speaks, este tipo de autismo se caracteriza por dificultades en las habilidades sociales, comportamientos repetitivos, problemas en la comunicación verbal y no verbal, aunque las personas que lo padecen pueden desenvolverse con independencia en muchas áreas de su vida.

Para Madison, el diagnóstico fue una pieza clave que ayudó a explicar por qué durante tanto tiempo se sintió diferente. En su conversación con Page Six, señaló que comprender su condición le permitió mirar con nuevos ojos las decisiones que tomó cuando apenas tenía 21 años y decidió mudarse a la Mansión Playboy.

“Definitivamente arroja algo de luz sobre dónde estaban mis sentimientos y mis motivaciones y por qué tenía ciertas impresiones sobre las cosas”, afirmó la ex conejita, quien también fue una de las protagonistas del reality ‘The Girls Next Door’, transmitido por E! entre 2005 y 2009.

Holly Madison comparte en su
Holly Madison comparte en su pódcast “Girls Next Level” detalles sobre su vida en Playboy y su experiencia con el autismo.

Su relación con Hugh Hefner y la influencia de su vulnerabilidad

Holly Madison sostiene que su autismo no diagnosticado pudo hacerla más vulnerable a figuras con poder y experiencia, como el fundador de Playboy, Hugh Hefner, quien era más de cinco décadas mayor que ella. La modelo y escritora convivió durante siete años en la mansión junto a otras mujeres, en un ambiente donde Hefner ejercía un control casi total sobre la vida de sus parejas.

“Siento que la dificultad que tuve para conectar con la gente durante tanto tiempo me hizo pensar que, cuando conocía a alguien mayor, con más experiencia y quizá más hábil manipulando a las personas, eso debía ser amor”, explicó Madison. “Simplemente, se sentía como amor”.

Durante aquellos años, Hefner esperaba intimidad constante por parte de las mujeres que vivían con él. En distintas entrevistas, exintegrantes del círculo Playboy han descrito el ambiente como altamente controlado y emocionalmente complejo, una versión que coincide con lo que Madison ha compartido en sus memorias y en su podcast.

La exestrella de “The Girls
La exestrella de “The Girls Next Door” destacó la importancia de visibilizar el autismo en mujeres adultas. Credit: Photo by Picture Perfect/Shutterstock (765070i)

Un nuevo entendimiento sobre su pasado

A la distancia, Madison reflexiona que si hubiera sabido antes sobre su condición, tal vez habría tomado decisiones diferentes. Sin embargo, aclara que no se arrepiente de su trayectoria ni de los cambios que derivaron de su tiempo en Playboy. “Si hubiera sabido a qué me enfrentaba, quizás me habría comportado de manera un poco diferente”, explicó.

Para ella, el diagnóstico no solo representa una explicación, sino también una forma de reconciliarse con su historia. “Mi autismo es una parte interesante e importante de mi historia”, afirmó la también copresentadora del pódcast “Girls Next Level”, en el que junto a Bridget Marquardt analiza lo que significó formar parte del mundo Playboy y cómo ese pasado moldeó su identidad.

Además de trabajar en proyectos de medios, Madison se ha dedicado en los últimos años a escribir y participar en espacios de divulgación, buscando dar visibilidad a las experiencias de las mujeres que formaron parte de la marca Playboy y a temas de salud mental que muchas veces se mantienen en silencio.

Temas Relacionados

Holly MadisonMansión Playboyautismo no diagnosticadoHugh HefnerPlayboy

Últimas Noticias

Gwyneth Paltrow revela el motivo por el que dejó los cigarrillos tras casarse con Brad Falchuk

La actriz y empresaria compartió en una entrevista con Vogue cómo un detalle en su póliza de seguro la llevó a abandonar uno de sus placeres más antiguos mientras iniciaba una nueva etapa personal junto a su esposo

Gwyneth Paltrow revela el motivo

La última foto de Ace Frehley, guitarrista de KISS, antes de su muerte

El legendario “Spaceman” de KISS se despidió sin saberlo con una sonrisa y una pintura inspirada en su música

La última foto de Ace

Al Pacino rompe el silencio tras la muerte de Diane Keaton: “Los recuerdos siguen vívidos”

La icónica actriz, ganadora del Oscar por Annie Hall, falleció en California tras una batalla contra la neumonía, dejando una huella profunda en el cine y en quienes compartieron pantalla con ella

Al Pacino rompe el silencio

La fuerte respuesta de Britney Spears a las revelaciones de su exesposo: “Ese hombre me odia”

La cantante acusó a Kevin Federline de “humillarla” y “lucrar con su dolor”

La fuerte respuesta de Britney

La confesión más honesta de Jason Bateman: 25 años sin alcohol y una nueva forma de ver la vida

El protagonista de Black Rabbit compartió detalles sobre su proceso de aceptación, su relación con la fama y cómo la sobriedad le permitió encontrar equilibrio y bienestar emocional

La confesión más honesta de
ÚLTIMAS NOTICIAS
La Matanza: desarticulan una banda

La Matanza: desarticulan una banda acusada de clonar tarjetas de crédito y débito

Insólito robo en Misiones: se llevaron una antena de transmisión de 48 metros de un canal regional

Karen Reichardt insistió en sus dichos hacia los votantes kirchneristas en PBA: “Si no tenés cloacas, ¿vas a seguir votando lo mismo?”

Frente a las turbulencias en los mercados, el FMI insistió en la necesidad argentina de “reducir la inflación y acumular reservas”

Qué ejercicio ayudó a Eminem a superar sus problemas de adicciones

INFOBAE AMÉRICA
Tasa de Seguridad refuerza la

Tasa de Seguridad refuerza la lucha contra grupos armados en el Valle del Cauca

Estados Unidos sancionó a dos figuras vinculadas con las bandas armadas en Haití

Murió Tomiichi Murayama, ex primer ministro japonés y autor de la histórica disculpa por los crímenes de guerra

Donald Trump recibió al famoso cantante Andrea Bocelli en el Despacho Oval

Estados Unidos tiene bajo custodia a dos sobrevivientes del ataque a una embarcación de narcotraficantes en el Caribe

TELESHOW
Nico Occhiato y un episodio

Nico Occhiato y un episodio de Luzu Kids para debatir el bullying y la discriminación: “Está bueno hablarlo”

Habló la influencer cuestionada por la esposa de Lautaro Martínez: “No lo voy a dejar de amar”

Así fue el divertido cumpleaños de Martín Bossi: del reclamo de Guillermo Francella al curioso detalle de los regalos

Murió Alejandro Fiori, guitarrista de Los Encargados y Los Pillos y figura clave del under de los 80

Natalie Pérez sorprendió a Mario Pergolini al revelar con quién está en pareja: “Este vestido es de mi suegra”