Holly Madison, famosa exconejita de Playboy, reveló que su autismo fue clave para entrar en la mansión

Holly Madison fue diagnosticada con autismo de alto funcionamiento en 2023 tras años de sospechas sobre sus dificultades sociales.

Holly Madison, conocida por haber sido una de las mujeres más visibles del universo Playboy, ha revelado que su autismo no diagnosticado pudo haber tenido un papel importante en las decisiones que tomó durante su juventud. La ex conejita, hoy de 45 años, recibió su diagnóstico en 2023, dos años después de compartir públicamente sus sospechas. En una entrevista con Page Six, la también autora y estrella de televisión dijo que el resultado no la sorprendió, sino que le generó un “alivio” al poder entender mejor algunos aspectos de su vida.

Desde su juventud, Madison notó que tenía “dificultades sociales y problemas para relacionarse con la gente”, pero durante mucho tiempo pensó que se debía al entorno donde creció: una zona remota de Alaska. Con el paso del tiempo, las dificultades persistieron incluso en su vida adulta, lo que la llevó a buscar respuestas.

Su exesposo, el empresario Pasquale Rotella, con quien comparte dos hijos, fue quien finalmente sugirió que algo más podría estar ocurriendo. En una conversación con la madre de Madison, ella le confesó que siempre había sentido que “algo estaba pasando” con su hija mayor, lo que impulsó a la exmodelo a buscar ayuda profesional.

La modelo y escritora dijo que su diagnóstico tardío le permitió entender mejor sus motivaciones y relaciones pasadas. REUTERS/Ronda Churchill

Un diagnóstico que dio claridad a su historia

Después de una serie de siete consultas médicas, Madison fue diagnosticada con un trastorno del espectro autista de alto funcionamiento. Según la organización Autism Speaks, este tipo de autismo se caracteriza por dificultades en las habilidades sociales, comportamientos repetitivos, problemas en la comunicación verbal y no verbal, aunque las personas que lo padecen pueden desenvolverse con independencia en muchas áreas de su vida.

Para Madison, el diagnóstico fue una pieza clave que ayudó a explicar por qué durante tanto tiempo se sintió diferente. En su conversación con Page Six, señaló que comprender su condición le permitió mirar con nuevos ojos las decisiones que tomó cuando apenas tenía 21 años y decidió mudarse a la Mansión Playboy.

“Definitivamente arroja algo de luz sobre dónde estaban mis sentimientos y mis motivaciones y por qué tenía ciertas impresiones sobre las cosas”, afirmó la ex conejita, quien también fue una de las protagonistas del reality ‘The Girls Next Door’, transmitido por E! entre 2005 y 2009.

Holly Madison comparte en su pódcast “Girls Next Level” detalles sobre su vida en Playboy y su experiencia con el autismo.

Su relación con Hugh Hefner y la influencia de su vulnerabilidad

Holly Madison sostiene que su autismo no diagnosticado pudo hacerla más vulnerable a figuras con poder y experiencia, como el fundador de Playboy, Hugh Hefner, quien era más de cinco décadas mayor que ella. La modelo y escritora convivió durante siete años en la mansión junto a otras mujeres, en un ambiente donde Hefner ejercía un control casi total sobre la vida de sus parejas.

“Siento que la dificultad que tuve para conectar con la gente durante tanto tiempo me hizo pensar que, cuando conocía a alguien mayor, con más experiencia y quizá más hábil manipulando a las personas, eso debía ser amor”, explicó Madison. “Simplemente, se sentía como amor”.

Durante aquellos años, Hefner esperaba intimidad constante por parte de las mujeres que vivían con él. En distintas entrevistas, exintegrantes del círculo Playboy han descrito el ambiente como altamente controlado y emocionalmente complejo, una versión que coincide con lo que Madison ha compartido en sus memorias y en su podcast.

La exestrella de “The Girls Next Door” destacó la importancia de visibilizar el autismo en mujeres adultas. Credit: Photo by Picture Perfect/Shutterstock (765070i)

Un nuevo entendimiento sobre su pasado

A la distancia, Madison reflexiona que si hubiera sabido antes sobre su condición, tal vez habría tomado decisiones diferentes. Sin embargo, aclara que no se arrepiente de su trayectoria ni de los cambios que derivaron de su tiempo en Playboy. “Si hubiera sabido a qué me enfrentaba, quizás me habría comportado de manera un poco diferente”, explicó.

Para ella, el diagnóstico no solo representa una explicación, sino también una forma de reconciliarse con su historia. “Mi autismo es una parte interesante e importante de mi historia”, afirmó la también copresentadora del pódcast “Girls Next Level”, en el que junto a Bridget Marquardt analiza lo que significó formar parte del mundo Playboy y cómo ese pasado moldeó su identidad.

Además de trabajar en proyectos de medios, Madison se ha dedicado en los últimos años a escribir y participar en espacios de divulgación, buscando dar visibilidad a las experiencias de las mujeres que formaron parte de la marca Playboy y a temas de salud mental que muchas veces se mantienen en silencio.