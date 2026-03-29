Martin Short reaparece en público por primera vez tras la muerte de su hija Katherine

Martin Short reapareció en público tras la muerte de su hija Katherine Short el 24 de febrero en Los Ángeles (WENN)

Martin Short fue visto en público por primera vez desde que confirmó la muerte de su hija Katherine Short, fallecida el pasado 24 de febrero a los 42 años.

Según imágenes y videos publicados por TMZ, Short salió a cenar la noche del viernes 27 de marzo en Santa Monica, California, acompañado por su amigo de larga data, el director de cine J.J. Abrams, conocido por la saga Star Wars.

De acuerdo con el mismo medio, el actor fue captado saliendo de un restaurante y abordando el asiento del copiloto del vehículo de Abrams.

En las imágenes, el actor canadiense de 76 años lució un blazer negro sobre una camisa azul de botones, sin corbata y con el rostro afeitado. No interactuó con los fotógrafos presentes en el lugar y su expresión fue descrita como seria y reservada por Page Six.

Desde la confirmación de la muerte de su hija, se había mantenido alejado de la vida pública. Canceló varias presentaciones de comedia que tenía programadas junto a Steve Martin.

Tras la pérdida de su hija, el actor y comediante recibió el apoyo de sus co-estrellas en "Only Murders in the Building" (Disney/Patrick Harbron)

Entre ellas, según informó el Pabst Theater Group en su sitio web, se postergaron un espectáculo previsto para el 27 de febrero en Milwaukee y otro el 28 de febrero en Minneapolis.

Tampoco asistió a la ceremonia de los Premios del Sindicato de Actores, donde estaba nominado en la categoría de Mejor Actor en una Serie de Comedia.

Martin Short contó con el respaldo de colegas y amigos del medio artístico. Su compañera de reparto en Only Murders in the Building, Selena Gomez, le expresó su apoyo públicamente.

Asimismo, el presentador de la ceremonia de los Óscar 2026, Conan O’Brien, le dedicó un saludo al cerrar la gala celebrada el 15 de marzo en el Teatro Dolby de Hollywood. “¡Te queremos, Martin Short! ¡Buenas noches!“, dijo O’Brien ante la audiencia.

Según confirmó un representante de la familia al medio Us Weekly, el regreso a los escenarios está previsto para el 11 de abril, cuando Short y Steve Martin reanudarán su gira de comedia 2026, Best of Steve Martin & Martin Short Tour, con una función en el Johnny Mercer Theater de Savannah, Georgia.

La gira también cuenta con la participación de la banda de bluegrass de Steve Martin, The Steep Canyon Rangers, y el multiinstrumentista Jeff Babko.

Katherine Hartley Short falleció a los 42 años por una herida de bala autoinfligida (Alex Berliner/BEI/Shutterstock)

La causa de muerte de Katherine Short

Katherine Hartley Short, hija mayor de Martin Short y su fallecida esposa Nancy Dolman, murió el 24 de febrero en su residencia en las colinas de Hollywood, en Los Ángeles.

El certificado de defunción emitido por el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, recogido por TMZ, establece que la causa de muerte fue una herida de bala autoinfligida en la cabeza. Sus restos fueron cremados tras los procedimientos correspondientes.

Katherine fue encontrada detrás de una puerta cerrada con llave dentro de la propiedad. En la escena también se halló una nota, cuyo contenido las autoridades no han revelado.

Una amiga cercana declaró al citado medio que, en los días previos al deceso, Katherine mantuvo un comportamiento que describió como habitual, sin señales que pudieran anticipar lo ocurrido.

La familia comunicó su dolor a través de un comunicado oficial: “Con profundo dolor confirmamos el fallecimiento de Katherine Hartley Short. La familia Short está devastada por esta pérdida y pide privacidad en este momento. Katherine fue amada por todos y será recordada por la luz y la alegría que trajo al mundo”.

Katherine ejercía como trabajadora social y era parte de la fundación Bring Change 2 Mind (Bring Change 2 Mind)

Katherine optó por mantenerse alejada del foco público pese a la notoriedad de su padre. Trabajó como trabajadora social clínica licenciada en Los Ángeles y también de forma parcial en la clínica Amae Health.

Colaboró además con la organización Bring Change 2 Mind, dedicada a reducir el estigma en torno a la salud mental.

Katherine era una de los tres hijos adoptivos de Martin Short y Nancy Dolman, quien falleció en 2010 a causa de un cáncer de ovario.