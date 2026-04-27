Qué pasó con los hermanos de Michael Jackson y dónde están ahora

The Jackson 5 fue el principio de todo: décadas después, los hijos de Joe y Katherine Jackson siguieron caminos distintos entre la música, los negocios, la televisión y el dolor (AP)

Son diez hijos que nacieron del matrimonio de Joe Jackson y Katherine Jackson en Gary, Indiana. Juntos formaron una de las dinastías más influyentes de la historia de la música popular.

Décadas después del apogeo de The Jackson 5, el clan atravesó tragedias, escándalos y reinvenciones. Aquí, un repaso por la vida actual de cada uno de los hermanos.

Rebbie Jackson

Maureen Reillette ‘Rebbie’ Jackson, de 75 años, es la mayor de los hermanos. Comenzó su carrera artística en 1974 actuando junto a sus hermanos en Las Vegas y luego emprendió un camino solista en la década de 1980.

Su canción más conocida, “Centipede”, fue compuesta por su hermano Michael. Viuda desde 2013, cuando murió su esposo Nathaniel Brown, raramente aparece en público.

Sin embargo, el 30 de enero de 2026 subió al escenario junto a su hijo, el músico Austin Brown, en una actuación en Malibu.

La mayor del clan estuvo regreso a los escenarios a los 75 años junto a su hijo Austin Brown (Instagram/@austinbrown)

Jackie Jackson

Sigmund Esco ‘Jackie’ Jackson, de 74 años, fue uno de los miembros fundadores de The Jackson 5 y uno de sus vocalistas principales gracias a su voz de tenor.

Hoy sigue activo. Continúa presentándose con sus hermanos bajo el nombre The Jacksons y trabaja como productor discográfico a través de su propio sello, Critically Amused.

Casado tres veces, tuvo cuatro hijos, entre ellos los mellizos Jaylen y River Jackson, nacidos en 2013.

El fundador de The Jackson 5 que aún sigue en gira (REUTERS/Mario Anzuoni)

Tito Jackson

Toriano Adaryll ‘Tito’ Jackson falleció el 15 de septiembre de 2024 a los 70 años, víctima de un aparente ataque cardíaco mientras conducía desde Nuevo México hacia Oklahoma.

Conocido por su trabajo como guitarrista en The Jackson 5, también desarrolló una carrera solista orientada al blues y al funk, con álbumes como Tito Time (2016) y Under Your Spell (2021).

Dejó atrás a sus tres hijos, Taj, Taryll y TJ, quienes formaron el grupo de R&B 3T.

El guitarrista del grupo murió en 2024 tras un aparente ataque cardíaco (REUTERS/Luke MacGregor)

Jermaine Jackson

Jermaine LaJaune Jackson, de 71 años, fue una pieza central de The Jackson 5, aunque en 1976 decidió separarse del grupo para continuar su carrera en Motown, y fue reemplazado por su hermano Randy. Regresó al conjunto en 1984.

A fines de 2025 anunció sus planes de crear un museo dedicado al legado artístico de Michael Jackson y a la familia en general.

Casado y divorciado en tres oportunidades, tiene siete hijos, entre ellos Jaafar Jackson, quien protagoniza el largometraje biográfico Michael, donde interpreta al Rey del Pop.

Jermaine Jackson es padre del protagonista de "Michael", Jafaar Jackson. Actualmente, planea un museo en honor a su familia (REUTERS/Mario Anzuoni)

La Toya Jackson

La Toya Yvonne Jackson, de 69 años, nació el mismo día que su hermana Rebbie, el 29 de mayo, aunque seis años después. Construyó una carrera musical propia con nueve álbumes de estudio y más tarde incursionó en la televisión de realidad.

En una entrevista con HuffPost en 2013, denunció el carácter abusivo de su exesposo y exmánager Jack Gordon, quien ejerció un control absoluto sobre ella durante años.

Tras escapar de esa relación y divorciarse en 1996, se mantuvo alejada del ojo público hasta que Gordon falleció en 2005.

Años de silencio y una relación abusiva con su exmánager la mantuvieron alejada de su familia y del ojo público durante casi una década (REUTERS/Mario Anzuoni)

Marlon Jackson

Marlon David Jackson, de 69 años, fue también integrante de The Jackson 5. Además de su única producción solista, el álbum Baby Tonight (1987), incursionó en los negocios con la creación de la Major Broadcasting Cable Network en 1999, que luego se convirtió en el Black Family Channel.

Desde 2015 dirige la Study Peace Foundation, organización dedicada a promover la paz en comunidades de todo el mundo. Sigue actuando junto a The Jacksons.

Durante el funeral de Michael en 2009, fue él quien pronunció uno de los momentos más emotivos de la ceremonia: “Eras el alma de la familia”, dijo entre lágrimas.

El exintegrante de The Jackson 5 también carga con el dolor de haber perdido a su hermano mellizo al nacer (REUTERS/Mario Anzuoni)

Brandon Jackson

Brandon Jackson fue el mellizo de Marlon y murió pocas horas después de nacer el 12 de marzo de 1957, a causa de una insuficiencia respiratoria por prematurez.

Su hermano Marlon lo recordó en el funeral de Michael: “Me gustaría que le dieras a nuestro hermano, mi hermano mellizo Brandon, un abrazo de mi parte”, expresó.

Michael Jackson

Michael Joseph Jackson nació el 29 de agosto de 1958 y falleció el 29 de junio de 2009, a los 50 años. El más célebre de los hermanos debutó públicamente en 1964 junto a sus hermanos y construyó una carrera sin precedentes.

Su álbum Thriller (1982) sigue siendo el disco más vendido de la historia, con aproximadamente 70 millones de copias en todo el mundo, y su patrimonio supera los 2.000 millones de dólares.

Tuvo tres hijos como producto de su matrimonio con la enfermera Deborah Rowe: Prince, Paris y Bigi.

El Rey del Pop dejó el disco más vendido de la historia, un patrimonio que supera los 2.000 millones de dólares y tres hijos que mantienen vivo su recuerdo (REUTERS/Stefan Wermuth)

Randy Jackson

Steven Randall Jackson, de 64 años, se incorporó oficialmente a The Jacksons en 1976 cuando Jermaine abandonó el grupo.

En 2018 cofundó junto a su hermana Janet el sello discográfico Rhythm Nation Records, orientado a lanzamientos independientes.

El menor de los hermanos varones llegó tarde al grupo familiar pero hoy es socio de su hermana Janet en uno de los sellos discográficos independientes más reconocidos (REUTERS/Mario Anzuoni)

Janet Jackson

Janet Damita Jo Jackson, de 59 años, es la menor de los hermanos y una de las artistas más exitosas de su generación, con más de 100 millones de discos vendidos en todo el mundo.

En 2023 emprendió su gira Together Again Tour, la primera en más de una década.

Madre del pequeño Eissa Al Mana, nacido en 2017, Janet siempre defendió públicamente a su hermano Michael.

“Nunca podría verlo cometer ese tipo de crimen. Conozco a mi hermano. Eso no estaba en él”, declaró en su serie documental de 2021.

La más joven del clan vendió más de 100 millones de discos, defendió públicamente a su hermano Michael y en 2023 volvió a los escenarios con una gira mundial (REUTERS/Mario Anzuoni)