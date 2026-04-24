Jornada financiera: Wall Street marcó otro récord, pero los activos argentinos no reaccionaron y subió el riesgo país

Wall Street recupera el tono alcista pese a las guerra en Oriente Medio.

Una rueda ganadora en Wall Street no fue suficiente incentivo para los activos argentinos: las acciones registraron mayoría de bajas medidas en dólares y las cotizaciones de la renta fija terminaron levemente negativas, con alza del riesgo país. En el mercado de cambios subió el dólar aún con un un muy elevado monto de contado que se acercó a los 1.000 millones de dólares.

El petróleo mantuvo sus precios elevados, lo que crea temores inflacionarios y un impacto negativo sobre la economía global. El barril de crudo Brent del Mar del Norte operó a 106,20 (+1,1%) en los contratos para junio.

Los índices de Nueva York negociaron en alza. Encabezó el panel tecnológico Nasdaq, que ganó 1,6% y marcó un nuevo récord de 24.836 puntos. Impulsó la mejora de las tecnológicas el salto de Intel (+23,6%), junto con otros valores de referencia como Nvidia (+4,3%) y AMD (+13,9%).

Las acciones de Nvidia alcanzaron un cierre récord que elevó la capitalización de mercado por encima de los 5 billones de dólares una vez más. Las suba del día añadió más de USD 200.000 millones a la capitalización bursátil de la empresa, que llegó a alcanzar los 5,12 billones de dólares.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires ganó 0,3%, en los 2.840.787 puntos, a la vez que los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- cedieron un mínimo 0,1 por ciento.

El riesgo país de JP Morgan, que mide la brecha de tasas de retorno de los bonos del Tesoro de EEUU con sus similares emergentes, subió 12 enteros para la Argentina, en los 560 puntos básicos, un máximo desde el 8 de abril.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinos que son negociados en dólares en Wall Street, YPF retrocedió 0,9% (a USD 42,94), Vista ganó 0,9%, Grupo Galicia cedió 0,7% y Mercado Libre ganó 1,4 por ciento.

“El Merval en dólares encuentra una zona de resistencia persistente en el nivel de los 2.100 puntos. El volumen de operaciones en renta variable experimenta una disminución sostenida durante el mes de abril, dinámica que dificulta la aparición de tendencias alcistas. La selectividad continúa en el centro de la escena, con los papeles energéticos presentando mejores perspectivas frente al sector financiero, que se encuentra afectado por niveles de mora bancaria”, definieron los analistas de Rava Bursátil.

“El endurecimiento del conflicto en Medio Oriente elevó el precio del crudo y reforzó el tono defensivo en los mercados, con caídas en acciones y suba de rendimientos. En paralelo, la resiliencia de la economía de EEUU sostiene la expectativa de tasas altas por más tiempo”, comentó Cohen Aliados Financieros en un reporte.

“Los mercados financieros globales atraviesan un episodio de alta volatilidad impulsado por el recrudecimiento del riesgo geopolítico en el Estrecho de Ormuz, donde el despliegue de minas por parte de Irán y la redirección de 33 buques estadounidenses han elevado la tensión energética, llevando al petróleo a máximos de 52 meses“, afirmó Felipe Mendoza, analista de mercados EBC Financial Group.

“Los inversionistas mantienen el apetito por riesgo, aunque bajo una fragilidad creciente, donde una eventual desescalada podría llevar al crudo hacia los 85-90 dólares, mientras que una ruptura del equilibrio geopolítico prolongaría las presiones inflacionarias y la volatilidad global”, añadió Mendoza.

En lo doméstico, la provincia de Chubut tomó el jueves 650 millones de dólares con la colocación de un bono bajo ley extranjera a 10 años de plazo y una tasa del 9,45% anual.

“La exitosa colocación refleja una ventana de oportunidad para los emisores provinciales en un contexto de alta liquidez global”, mencionó Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital.

“Esta operación refleja la renovada confianza de los inversores internacionales en las provincias argentinas y en estructuras financieras sólidas, incluso en un contexto global desafiante”, dijo Marcos Wentzel, analista de Puente. “El resultado obtenido para Chubut demuestra que, con una estrategia adecuada, es posible acceder al mercado en condiciones competitivas”, afirmó.

Nueva suba del dólar con volumen récord

El dólar se negoció en alza en el mercado mayorista, ante una mayor demanda por cobertura observada por los operadores, aun dado un gran volumen de operaciones, que alcanzó los USD 954,5 millones -máximo en 2026-, en una etapa que concentra mayores liquidaciones por exportaciones del agro en conjunto con un fuerte flujo de divisas que ingresan a la plaza por la emisión de deuda corporativa y provincial.

El dólar mayorista ganó 7,50 pesos o 0,5%, a $1.399,50, un máximo desde el 13 de marzo. El tipo de cambio oficial conserva un descenso de 55,50 pesos o 3,8% en 2026.

“La demanda volvió a hacerse presente, sosteniendo la cotización y empujándola nuevamente al alza. El cierre se dio prácticamente en esos valores- ‘techo’ del día $1.400-, en $1.399,50, marcando así un nuevo máximo en lo que va de abril”, explicó Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios. “El volumen operado también fue protagonista de la jornada, alcanzando un récord en lo que va de 2026″, continuó.

El BCRA estableció una banda superior de su esquema cambiario en los $1.693,51, cifra que dejó al dólar mayorista a 294,01 pesos o 21% de esa referencia.

El dólar al público sumó cinco pesos o 0,4% este viernes, para concluir a $1.420 para la venta, según la referencia del Banco Nación.

El dólar blue quedó operado sin variantes a $1.420 para la venta, mientras que las agencias informales tomaron los billetes ofrecidos a $1.400, esto es 30 pesos o 2,2% más que los $1.370 que en las entidades bancarias.

Todos los contratos de dólar futuro estuvieron negociados con alzas en un rango de 0,2% a 0,4%, según datos de la plataforma A3 Mercados. Las posturas más operadas, para fin de mes, terminaron a $1.403, con ganancia de seis pesos o 0,4 por ciento.

El Banco Central absorbió USD 80 millones a través de su participación cambiaria, el 8,4% del volumen de contado, para acumular un saldo de USD 2.379 millones en lo que va de abril.

La entidad monetaria acumula compras por 6.763 millones de dólares en lo que va del año, para sumar 74 ruedas consecutivas con intervención en el mercado.

Las reservas internacionales brutas de la entidad aumentaron en USD 17 millones, a USD 46.184 millones, un máximo desde el 4 de marzo.