La familia de David Wilcock se pronuncia tras su muerte y comparte detalles sobre su vida personal

La muerte del investigador de OVNIs David Wilcock reaviva teorías de conspiración sobre una cadena de desapariciones (Créditos: Redes sociales)

La familia de David Wilcock, una figura conocida en los medios asociados a contenidos paranormales y teorías de divulgación no convencionales, se pronunció tras su muerte por suicidio ocurrida el 20 de abril en el condado de Boulder, Colorado.

El 23 de abril, a través de un comunicado difundido por la Oficina del Sheriff del Condado de Boulder, la familia compartió un mensaje en el que recordó distintos aspectos de su vida personal y trayectoria.

En el texto, señalaron que atravesó una “larga lucha contra la depresión” y enfrentó “una deuda financiera abrumadora” durante su vida adulta.

El comunicado familiar también describió aspectos de su infancia en Schenectady, en el estado de Nueva York. Según el texto, Wilcock desarrolló desde temprana edad una “profunda curiosidad por la telepatía, los sueños lúcidos, el ocultismo, la quiromancia y las predicciones de Nostradamus”.

David Wilcock tuvo una gran curiosidad por los temas paranormales desde muy corta edad. (Instagram)

En el ámbito académico, el escritor estudió en la Universidad Estatal de Nueva York en New Paltz, donde obtuvo una licenciatura en psicología.

El texto difundido por sus familiares también hizo referencia a las controversias que rodearon parte de su trabajo público, señalando que varias de sus afirmaciones no contaban con respaldo de la comunidad científica.

“Al recordar a David, es importante tener presente más de una verdad a la vez: que parte de su trabajo suscitó inquietudes sobre la desinformación, y que también era una persona que estaba en una búsqueda eterna de claridad”, expresaron.

Y añadieron: “Más allá de su imagen pública, era un ser humano que lidiaba con las mismas complejidades y vulnerabilidades que dan forma a nuestras vidas”.

Asimismo, se hizo un llamado a considerar la importancia de la comprensión y la empatía en el trato entre individuos, en el contexto de la diversidad de perspectivas y experiencias.

La familia de David Wilcock desea que su muerte sea una llamada de atención para quienes viven algo similar. (Captura de video)

“Su fallecimiento nos recuerda lo importante que es relacionarnos con mente abierta y compasión. La pérdida de una vida puede hacernos reflexionar sobre nuestra humanidad compartida, independientemente de si coincidimos o no en las preguntas sin respuesta de la vida”, indicaron.

De acuerdo con un comunicado de prensa de la Oficina del Sheriff del Condado de Boulder, las autoridades respondieron a una llamada realizada por el propio Wilcock.

El documento oficial señala que, en cuestión de minutos después de la llegada de los agentes al lugar, el hombre murió por suicidio. La oficina del sheriff no ofreció más detalles sobre las circunstancias específicas del hecho.

Cabe destacar que David Wilcock había construido una amplia presencia en redes sociales, especialmente en plataformas como YouTube y Facebook, donde reunía a cientos de miles de seguidores.

David Wilcock tenía una comunidad de seguidores que simpatizaban con sus teorías. Channel)

Su contenido estaba centrado en la denominada “disclosure movement” o movimiento de divulgación, una corriente que sostiene la existencia de información gubernamental clasificada relacionada con objetos voladores no identificados y posibles formas de vida no humanas, y que promueve la desclasificación de dichos supuestos datos.

Además de su actividad en redes sociales, el youtuber publicó varios libros, de los cuales dos alcanzaron la lista de los más vendidos del New York Times.