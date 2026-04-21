Paro nacional de ATE: habrá una movilización en Aeroparque y podría haber demoras en los vuelos

Las protestas de ATE podrían provocar retrasos en los vuelos Fotógrafo: Jaime Olivos

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) llevará a cabo hoy un paro nacional por 24 horas en reclamo de mejoras salariales y como rechazo al ajuste en el sector público del Gobierno. En ese contexto, el gremio advirtió que uno de los puntos centrales de las protestas serán los aeropuertos, por lo que podría haber demoras en los vuelos aunque no están previstas cancelaciones.

“En los aeropuertos habrá asambleas. Los vuelos van a tener algún tipo de afectación operativa, pero no va a haber cancelaciones. Seguramente pueda haber algunas demoras producto de las asambleas, pero los vuelos van a salir normalmente el día de hoy”, dijo Marcelo Belelli, coordinadorde ATE en la Administración Nacional de Aviación Civil A(ANAC), en declaraciones a Radio Mitre.

Ayer, a través de un comunicado, ATE había fijado una posición más dura en cuanto a la protesta de hoy, ya que había amenazado con bloqueos en los accesos a las principales estaciones aéreas. En sus declaraciones de hoy, Belelli no mencionó esa posibilidad.

“Las asambleas pueden generar una afectación, mínima, en el desarrollo habitual. Va a haber una movilización al Aeroparque durante la mañana de hoy, pero no va a ser un paro de 24 horas que cancele la totalidad de los vuelos”, agregó Belelli

En el caso particular de ANAC, en medio de la falta de acuerdo en materia salarial, el dirigente señaló: “Estuvimos un mes y medio de conciliación obligatoria y la Secretaría de Trabajo no convocó ni a una sola audiencia para poder trabajar la salida de conflicto. Del 18 de marzo al 21 de abril no hubo ni una sola convocatoria para sentarnos a hablar”.

En paralelo, el dirigente advirtió que la concentración principal en la jornada de protesta está prevista a partir de las 11 en las inmediaciones de Costa Salguero, en la intersección de Avenida Costanera y Jerónimo Salguero, próximo al Aeroparque Jorge Newbery. ATE también anunció que las protestas se replicarán en otros organismos estatales a través de asambleas, radios abiertas y ruidazos.

El crédito: ATE

El reclamo central gira en torno a la reapertura inmediata de las paritarias, la recomposición salarial de emergencia y el rechazo a las políticas de ajuste implementadas en el sector público.

“Hemos agotado todas las instancias. No nos dejan otra alternativa que profundizar todas las medidas de fuerza. Amenazan con más motosierra, pero la motosierra los va a terminar cortando a ellos. La conflictividad va a escalar”, advirtió el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar.

En el comunicado, el secretario general de ATE nacional señaló que el gobierno no mostró voluntad de negociar frente a los reclamos. “El Gobierno hasta aquí no dio una sola señal que permita pensar que se van a reabrir las paritarias. Está claro que no existe voluntad para avanzar en un proceso de recuperación salarial”, indicó Aguiar.

Las demandas de ATE incluyen el rechazo al ajuste fiscal, el pedido de actualización salarial y la defensa de los puestos de trabajo en la administración pública nacional. La organización sindical también advirtió sobre la posibilidad de nuevas medidas si el gobierno avanza con despidos y recortes en distintos sectores del Estado. “El presidente pide paciencia, pero paciencia no hay. La paciencia se terminó. El Gobierno se consumió todo el saldo que tenía a favor. Además, pretenden avanzar con más despidos. Amenazan con más motosierra, pero la motosierra los va a terminar cortando a ellos”, expresó Aguiar.

El gremio decidió promover una agenda de asambleas y acciones de visibilización en los distintos organismos públicos. Según el texto difundido, el objetivo es “multiplicar las protestas en todos los organismos con asambleas, radios abiertas, ruidazos, entre otras modalidades”. ATE anticipó que evaluará nuevos planes de acción ante cualquier intento de desfinanciar, desguazar o despedir trabajadores en distintos niveles estatales.