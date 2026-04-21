Boca Juniors podrá llevar hinchas en su visita a Defensa y Justicia: de cuántas entradas dispondrá y cuál será su valor

La última excursión de Boca a Florencio Varela, en septiembre de 2025 (FOTOBAIRES)

La decisión del VAR de no llamar al árbitro Darío Herrera en la última jugada del Superclásico no sólo definió el triunfo de Boca ante River, sino también de sus hinchas: a partir de este triunfo se dio vuelta una decisión política que estaba tomada la semana pasada y que implicaba que no hubiera visitantes en Florencio Varela este jueves, cuando el Defensa y Justicia reciba al equipo de Claudio Úbeda desde las 20. Porque apenas terminó el festejo en el vestuario, se activó el operativo ir a festejar con 3000 simpatizantes a Varela. Y, si bien el intendente Alejandro Watson había dicho con anterioridad que mejor no, que estaban con otras prioridades, se metió la AFA con Claudio Tapia a la cabeza, que es el presidente del Ceamse designado por el Gobierno provincial.

Se le pidió al Ministerio de Seguridad que active al Aprevide para que de el OK y, después de dos reuniones, una en el ministerio y otra en la propia agencia de seguridad, se estableció que sí, que habrá hinchas del Xeneize alentando a Leandro Paredes y compañía. Pero como para que no parezca sólo un beneficio para Boca, también se estableció en la misma reunión que los hinchas de San Lorenzo podrán ir el viernes a Vicente López a alentar a su equipo frente a Platense, que ya recibió sin inconvenientes a Vélez, por ejemplo.

La prueba más fuerte se llevó a cabo el fin de semana pasado, cuando se decidió ampliar la posibilidad de jugar con ambas parcialidades a algunos partidos de la Primera Nacional. Más allá de algunos problemas menores en los ingresos a la popular, Quilmes y Chicago fue una fiesta popular, lo que generó alivio y satisfacción en las autoridades provinciales. Cierto, que ambas hinchadas tengan buena relación hizo lo suyo para que nada empañe la prueba. También Temperley pudo llevar hinchas hasta el estadio de Colegiales y no sucedió ningún hecho que lamentar. Y lo mismo con la ida de Racing hasta Mar del Plata para jugar con Aldosivi. Este partido tenía un condimento extra por la interna de la barra Académica, pero los hombres de Seguridad le avisaron a La Guardia Imperial que al primero que tirara un papelito por la ventanilla le iban a caer con todo el peso de la ley y más. Y la advertencia surtió efecto.

En el caso del partido de Boca, hay un aliciente que lleva a pensar que no debería haber ningún problema. La Doce tiene como una de sus patas más fuertes al grupo de Lomas de Zamora, donde históricamente manda Marcelo el Manco Aravena y que tuvo con el grupo de la gente del Halcón siempre buenas relaciones. De hecho, el histórico Héctor el Vaca Alarcón lideraba la barra del equipo del municipio y al mismo tiempo se paraba en un paravalanchas privilegiado de la segunda bandeja de la Bombonera que da a Casa Amarilla, hasta que fue condenado por homicidio en 2014.

También es cierto que hay un grupo disidente en la zona Sur que se referencia en los hermanos Walter y Hernán Coronel, que fueron segundos de Aravena hasta que todo estalló. Pero están más preocupados por mantener la tribuna de Los Andes que en dar una pelea para la que no tienen suficientes soldados. Así, la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte no espera un escenario de tensión, más allá de que sí pondrá un operativo grande en toda la zona.

Si bien recién mañana estará el número fino de efectivos de la Bonaerense que participarán del evento, se estima que serán al menos 700 y que habrá acompañamiento para la barra de Boca desde su salida hasta la llegada al estadio. La popular visitante estará habilitada para 3000 personas, pero como ya no hay un valor oficial de la popular visitante al no haber público habitual de esa parcialidad, el cobro del ticket es discrecional: la primera información es que Defensa cobrará 80.000 pesos el ingreso. Parece una exageración para una entrada que se sigue llamando popular, pero teniendo en cuenta que a la gente de Chicago le cobraron este fin de semana pasado 52.500 pesos, queda claro que toda la organización del fútbol piensa exprimir el fanatismo del hincha hasta la última gota.

En el caso del partido en Vicente López, se estima que el operativo contará con unos 500 efectivos y una cantidad de 4000 entradas para el público Cuervo. ¿El valor? Rondará los 60.000 pesos. Será la segunda vez en poco tiempo que San Lorenzo estará en el estadio de Platense con su público, ya que en agosto del año pasado también se le permitió llevar hinchas.

De esta forma sigue a cuentagotas el regreso en algunos partidos de las dos parcialidades. La idea de Provincia de Buenos Aires es no tener más de un partido por día en esa condición, a menos que alguno se juegue a una distancia prudencial para no tener que sacar efectivos de la calle ya que el reclamo de seguridad en el distrito sigue siendo muy fuerte. En Capital Federal, en cambio, jugar con visitantes el torneo local o la Primera Nacional es una quimera. Sólo se han permitido algunos partidos de Copa Argentina y, según averiguó Infobae, esa situación no va a modificarse a lo largo de este año.