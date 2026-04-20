Ian Lucas habló después de su accidente doméstico: “Sangré muchísimo”

Ian Lucas aclaró que su accidente doméstico ocurrió durante un asado familiar y descartó complicaciones graves en su estado de salud (Video: Instagram)

Después de horas de incertidumbre y versiones cruzadas, Ian Lucas decidió llevar tranquilidad con su propia voz. El reciente ganador de MasterChef Celebrity rompió el silencio a través de sus redes sociales y explicó en primera persona qué fue lo que ocurrió durante el accidente doméstico que lo llevó de urgencia a una clínica y generó preocupación entre sus seguidores.

“Hoy me llevaron de urgencia al hospital y hay mucha gente preguntándome. No sé cómo se enteraron, pero les quiero contar que estoy bien. Sí, es verdad”, comenzó diciendo en un video que rápidamente se viralizó, en el que se lo vio sereno y ya recuperándose en su casa. Con ese mensaje, buscó despejar cualquier tipo de especulación que había comenzado a circular desde que se difundieron imágenes suyas subiendo a una ambulancia en el barrio porteño de Belgrano.

El episodio había generado alarma casi de inmediato. Las fotos del influencer siendo asistido por personal médico y trasladado a un centro de salud encendieron las redes sociales, sobre todo porque en un primer momento no estaba claro qué había sucedido. Incluso, el hecho de que muchos vecinos no reconocieran a la mujer que lo acompañaba —su madre— alimentó versiones erróneas que hablaban de una joven y sumaban misterio a la situación.

Las imágenes de Ian Lucas subiendo a una ambulancia en Belgrano generaron preocupación y múltiples rumores en redes sociales

Sin embargo, fue el propio influencer quien decidió contar con precisión lo ocurrido y dar detalles del accidente que transformó un momento cotidiano en una urgencia médica. “Estábamos haciendo un asado con la familia. Había un plato todo grasoso, se me resbaló y me corté el dedo, pero mal, no me paraba de sangrar”, relató, dejando en claro que todo se trató de un accidente doméstico sin mayores implicancias.

La herida, según explicó, fue más grave de lo que parecía en un primer momento. La intensidad del sangrado obligó a una rápida reacción. “Tuvimos que llamar de urgencia”, contó, sobre la decisión de pedir asistencia médica ante la imposibilidad de controlar la hemorragia en su casa. Ese fue el momento en el que llegó la ambulancia y se concretó su traslado a una clínica, lo que derivó en la escena que luego se haría pública.

Ya en el centro de salud, los profesionales pudieron estabilizar la situación. “Me dieron dos puntos en el dedo. Por suerte no llegó al tendón, si no, me tenían que operar”, explicó el youtuber, al dar cuenta de la gravedad que podría haber tenido el accidente. Esa aclaración fue clave para dimensionar el susto: de haber sido más profundo el corte, el cuadro habría requerido una intervención quirúrgica.

El reciente ganador de MasterChef Celebrity fue trasladado de urgencia a una clínica tras cortarse el dedo y sufrir un intenso sangrado (Gentileza: Telefe)

De acuerdo con la información que trascendió, Ian fue atendido en el Sanatorio Los Arcos, donde le realizaron las curaciones correspondientes, limpiaron la herida y le aplicaron la vacuna antitetánica como parte del protocolo habitual en este tipo de lesiones. Tras algunas horas de observación y con la herida ya controlada, recibió el alta y pudo regresar a su domicilio.

“Por suerte no pasó a mayores. Fue el susto del momento, me sangró muchísimo, pero ya estamos acá en casa y está todo bien”, aseguró, ya con un tono más relajado, consciente de que lo peor había quedado atrás. En ese mismo mensaje, también aprovechó para agradecer el apoyo recibido: “Gracias a todos los que se preocuparon”.

En el horizonte, además, lo esperan nuevos desafíos profesionales. Ya se confirmó que continuará vinculado a Telefe y que formará parte de la cobertura del Mundial de Fútbol 2026 junto a Marley en Por el mundo, un proyecto que marca un nuevo paso en su carrera dentro de los medios.

Por estas horas, Ian Lucas atraviesa la recuperación acompañado por su familia, con la tranquilidad de que todo quedó en un susto. Su testimonio no solo permitió aclarar lo sucedido, sino también cerrar el episodio con una sensación de alivio general.