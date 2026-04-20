María Julia Oliván, a corazón abierto a casi un año de su accidente: “Voy a levantarme y tratar de vivir’”

La periodista se refirió a cómo se encuentra de salud luego de las quemaduras que sufrió en su cuerpo (Video: Implacables/ El Nueve)

A casi un año del accidente doméstico que la dejó al borde de la muerte, María Julia Oliván volvió a hablar con crudeza sobre aquel episodio que marcó un antes y un después en su vida. En una entrevista con Implacables (El Nueve), la periodista reconstruyó no solo el momento y las consecuencias físicas, sino también el proceso emocional que atravesó desde entonces, con un relato cargado de dolor, aprendizaje y resiliencia.

“En junio va a ser un año. Fue el 13 de junio que me quemé. Después estuve dos meses en terapia intensiva y quince días afuera, y ya en agosto volví a Border. Me acuerdo que me bajé del auto, que me fue a buscar mi marido con mi hijo del garaje, y llegué, me metí en el estudio en lugar de meterme en mi casa”, contó, al ubicar en el tiempo uno de los episodios más duros de su vida reciente.

La escena, que hoy puede narrar con cierta distancia, estuvo lejos de ser liviana. La periodista atravesó una internación extensa, con intervenciones constantes y un nivel de dolor que la llevó al límite físico. “Estaba desesperada en el hospital por grabar. Fueron 18 intervenciones. Al principio con una sedación fuerte más o menos zafaba, y después realmente era mucho el dolor. Entonces les pedí anestesia total porque salía muy dolorida, temblando, muy mal realmente”, relató.

María Julia Oliván recordó el grave accidente doméstico que sufrió encendiendo una estufa con bioetanol en su estudio de grabación

Esas prácticas médicas —las llamadas toilettes— se repetían con frecuencia. “Eso era dos o tres veces por semana que lo hacíamos. La primera semana fueron tres, después dos veces. Estar ahí en la cama, no poder levantarte me dio aprendizajes”, agregó, al describir una rutina que combinaba dolor, inmovilidad y una lucha constante por recuperarse.

En ese contexto, el rol de su entorno fue clave. Oliván no dudó en destacar el acompañamiento que recibió durante los meses más difíciles. “Mi mamá me estaba cuidando ahí como una leona, mi marido haciéndose cargo de Antonio y de toda la estructura de su rutina y del colegio. Los chicos de Border agarraron e hicieron todos los programas ellos. Me iban a ver. Realmente me sentí muy cuidada y querida”, expresó.

A ese círculo cercano se sumó también el afecto de personas desconocidas que se acercaron a acompañarla. “Gente que no conozco me iba a llevar rosarios o estampitas. La verdad que fue una prueba muy dura, donde sufrí mucho, pero que también me permitió descubrir un montón de cosas”, reflexionó.

El accidente de Oliván provocó quemaduras en el 25% de su cuerpo y la obligó a una internación de dos meses en el Hospital Alemán

Más allá de lo físico, el accidente la obligó a replantearse prioridades y a mirar la vida desde otro lugar. “Esto que todo el mundo repite sobre que no hay tiempo… es algo que también me quedó como enseñanza. Uno está a veces tan focalizado en el trabajo o en los chicos, y cuando ves que la vida puede ser tan finita y que todo puede terminar tan de pronto, decís: ‘Put..., voy a levantarme y voy a tratar de vivir’”, sostuvo. Y profundizó: “Voy a tratar de pasarla bien. Voy a tratar de ayudar a la mayor gente que pueda, compartir momentos. Y bueno, dentro de lo que se puede, vivir”.

El accidente que desencadenó todo ocurrió en su estudio de grabación, en un momento de cansancio y apuro. “Fue con un bidón de bioetanol que estaba prendiendo la estufa de mi estudio de grabación. Habíamos terminado de grabar. Estaba muy cansada y tenía que practicar una obra”, explicó en otra oportunidad. La situación se volvió incontrolable en segundos: “Estaba encendida con un hilito de fuego y explotó el bidón. Se hizo una llamarada y me empezó por la pierna. Yo me vi encendida toda, me vi en el vidrio de enfrente como una fogarada”.

El impacto fue inmediato y devastador. Las quemaduras alcanzaron el 25% de su cuerpo y la obligaron a una internación prolongada. “Tuve 19 intervenciones dentro del hospital. Siempre en el Hospital Alemán. Con el equipo del doctor Bolgiani. Cuidada por unos enfermeros espectaculares y sin poder moverme de la cama para nada, dos meses”, recordó.

El acompañamiento familiar, especialmente de su madre, su esposo y su hijo, resultó fundamental para enfrentar la adversidad y la recuperación

A casi un año del accidente, su recuperación continúa. “No me dieron todavía el alta. El alta te lo dan a los dos años. Todavía tengo que terminar de sanar la piel”, explicó. En ese sentido, detalló los cuidados que mantiene en el día a día: “Toda la pierna la tengo con una pierna de compresión. Ahora voy a tener que ponerme unos parches de silicona. Y bueno, vas probando, tenés que poder seguir con el tema de las gasas, con las compresiones, porque si no se te inflama la pierna”.

A pesar de las limitaciones, intenta retomar su rutina con esfuerzo. “Yo entreno también bastante, pero bueno, es todo más complicado, obviamente”, admitió.

En paralelo, también decidió visibilizar las secuelas del accidente, no solo desde lo físico, sino desde lo emocional. En sus redes sociales compartió imágenes de sus cicatrices y dejó un mensaje que resonó entre sus seguidores: “Todas tenemos cicatrices debajo del jean. Que no se vean no quiere decir que no duelan. A veces trabajamos mucho solamente para olvidar el dolor”.