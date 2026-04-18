La medida que tomarán los jugadores del Real Madrid si Vinícius Júnior es discriminado por racismo otra vez

Real Madrid y una decisión tomada sobre los futuros casos de racismo contra Vinícius Júnior (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Aurélien Tchouaméni, figura central del Real Madrid durante la presente temporada, ha anticipado un límite claro tras los recientes presuntos episodios de insultos racistas sufridos por Vinícius y Prestianni en la Champions League: el abandono del terreno de juego si se repiten situaciones similares. En una conversación con Pivot Podcast, el internacional francés advirtió que “lo próximo con Vinicius será irnos del campo”, una declaración que plantea el tema de la respuesta colectiva del equipo blanco frente a actos de discriminación racial.

En relación con los episodios de racismo en la Champions League, el francés fue contundente: “Le llamaron mono. Siento que el próximo paso será dejar de jugar. No vamos a permitir que vuelvan a ocurrir esas escenas”, insistió. Su postura cristaliza el giro en la actitud de los futbolistas de élite ante las manifestaciones discriminatorias y apunta hacia métodos más drásticos de repudio, como la retirada colectiva del campo, si los insultos persisten.

Tras el cruce con Prestianni en el duelo por la Champions, Tchouaméni también había alzado la voz al igual que otros compañeros del brasileño: “Eso no puede pasar, nos han dicho que el chico (Prestianni) le ha dicho ‘mono’ con su camiseta así. Luego, el chico ha dicho que no ha dicho nada y que ha dicho ‘maricón’, da igual. Esto no puede pasar”.

Aurelien Tchouameni respaldó a su compañero Vini Jr. (REUTERS/Pedro Nunes)

Durante la entrevista mencionada, Tchouaméni también reflexionó sobre un período especialmente complejo en su carrera reciente. El mediocampista recordó haber sido objeto de abucheos y recibir el papel de chivo expiatorio en el Santiago Bernabéu, particularmente en los primeros minutos de varios partidos, observando que “en los primeros 10 o 20 minutos el estadio pitaba cada vez que tocaba el balón”. Este dato, que no figura en los titulares habituales, permite dimensionar la intensidad de la presión soportada por jugadores de elite en el Real Madrid, y sitúa a Tchouaméni como una voz autorizada para analizar la gestión emocional bajo el escrutinio público del fútbol europeo.

La experiencia de Tchouaméni no se limita al terreno deportivo. Él detalla que “hace uno, dos años era un mal jugador, me abuchearon en el estadio, así que sentí que había pasado por mucho, y definitivamente me ayudó mentalmente”. Estos momentos, según expresa el propio centrocampista a Pivot Podcast, han servido de aprendizaje personal y profesional, consolidando la idea de que “jugar para el Real Madrid es el escenario más grande en el deporte: la presión es un privilegio”.

Tchouaméni no estuvo presente en la eliminación del Real Madrid ante el Bayern Múnich en el Allianz Arena, debido a un ciclo de tarjetas amarillas. Aun así, su protagonismo a lo largo de la temporada se instala como un contrapunto con sus inicios, cuando jugaba bajo sospecha tanto pública como mediática y enfrentaba la hostilidad de parte del público local. Su evolución ilustra el tránsito de “mal jugador” a referente insoslayable para Carlo Ancelotti.

Tchouaméni encarna el caso de un futbolista sometido a la máxima presión y que ha transformado la adversidad en un impulso de crecimiento personal. Su advertencia sobre un eventual abandono de cancha tras insultos racistas marca un punto de inflexión en la cultura competitiva del fútbol europeo y amplía el debate sobre las respuestas institucionales frente al racismo en las grandes competiciones.