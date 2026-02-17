Comparativa de las mejores plataformas de streaming de vídeo de 2026: contenidos, ventajas y precios

La idea es sencilla: ayudarte a escoger la plataforma de streaming que mejor encaje con tu presupuesto y tus gustos.

Este año 2026, la batalla entre plataformas de streaming se ha puesto más intensa que nunca. Hay más servicios de calidad, los catálogos están cada vez más repartidos y los precios de muchas plataformas siguen subiendo poco a poco. Por todo esto, elegir dónde suscribirse ya no es tan trivial como lo era hasta hace apenas un par de años. Ahora, en el momento de contratar un servicio u otro, pesan factores como:

Qué tipo de contenido buscas.

Cuánto quieres gastar al mes o al año.

Cuántos servicios estás dispuesto a combinar.

Para que no te pierdas en este océano de posibilidades, hemos analizado las principales plataformas del mercado siguiendo criterios que consideramos clave a la hora de elegir:

Variedad y profundidad del catálogo

Contenido exclusivo y producciones originales

Precio de suscripción

Calidad audiovisual

La idea es sencilla: ayudarte a escoger la plataforma de streaming que mejor encaje con tu presupuesto y tus gustos. Compara, valora y quédate con la que realmente te aporte lo que buscas.

Movistar+: para quienes quieren algo más que streaming

Movistar+ mantiene su terreno en España, especialmente entre usuarios que buscan una experiencia más completa. Aunque su producción original es más discreta que la de otros competidores, suma valor ofreciendo series, películas, documentales, podcasts y, sobre todo, canales de televisión en directo. Su punto fuerte es el deporte en vivo, con retransmisiones destacadas de LaLiga, Champions y otros eventos importantes.

Suscríbete a Movistar Plus+

Sharingful: para quienes quieren contenido y ahorrar a la vez

Sharingful propone una solución interesante para ahorrar sin renunciar a las suscripciones a plataformas: compartir suscripciones entre varias personas. De esta forma, cada miembro paga solo una parte del total. Entre sus ventajas destaca, por tanto, el ahorro mensual. Pero, además, cabe señalar que tiene una amplia compatibilidad con distintas plataformas y que es muy flexible a la hora de formar grupos. La desventaja principal es que dependes de terceros, lo cual puede no ser ideal para todo el mundo. Añade el cupón “INFOBAE26” y disfruta de 0,50€ de descuento.

Mira todas las posibilidades con Sharingful

DAZN: la elección de los fans del deporte

DAZN no compite en ficción, sino que su terreno es el deporte en vivo. Fútbol, motor, boxeo, competiciones internacionales… Si te gusta seguir los eventos deportivos en directo, aquí tienes una plataforma a tu medida. Con la suscripción a DAZN podrás disfrutar de carreras de Fórmula 1, combates, partidos importantes y retransmisiones constantes a lo largo de las temporadas. Eso sí, su precio solo compensa si realmente la usas a menudo.

Suscríbete a DAZN

Amazon Prime Video: el rey de la relación calidad-precio

Prime Video se ha mantenido como una de las plataformas más vistas este año. Su mayor atractivo es que, con una sola suscripción, el usuario obtiene también otras ventajas del ecosistema Amazon, como envíos rápidos y gratuitos. En lo que nos ocupa, que es el streaming, ofrece un catálogo amplio y variado, producciones propias y uno de los precios más competitivos del mercado. La contrapartida es que tendrás que convivir con algunos anuncios insertados durante la reproducción. Pero, aun así, su equilibrio entre coste y contenido es difícil de igualar.

Suscríbete a Amazon Prime Video

Disney+: la plataforma perfecta para familias

En 2026, Disney+ sigue firme entre las opciones más populares en España. Su mayor fortaleza es su catálogo, centrado en grandes universos que prácticamente todos reconocen: Marvel, Pixar, Star Wars y, cómo no, clásicos y animación de Disney. Su biblioteca es más reducida que la de otras plataformas más generalistas, y puede quedarse corta si buscas cine adulto. Pero para hogares con niños, parejas que disfrutan de la animación o personas nostálgicas, es un acierto asegurado.

Suscríbete a Disney+

Apple TV+: para quienes apuestan por la calidad

Apple TV+ mantiene la filosofía habitual de la compañía y, aunque ofrece menos volumen de contenidos, estos tienen más calidad. Su catálogo es pequeño, sí, pero sus producciones originales están cuidadas hasta el detalle. Es una plataforma pensada para quienes priorizan:

Series y películas originales muy bien producidas

Propuestas selectas

Una experiencia más “curada” y menos saturada.

Suscríbete a Apple TV+

Atresplayer: para disfrutar de contenido español

Atresplayer, la opción perfecta si te gustan las series, realities y programas nacionales. Su propuesta te da acceso anticipado a episodios de series, te permite ver reposiciones de tus programas favoritos y te ofrece contenido de tarde o prime time a cualquier hora del día.

Suscríbete a Atresplayer

SkyShowtime: una alternativa económica para los que buscan cine comercial

SkyShowtime sigue siendo minoritaria, pero tiene su encanto. Con una cuota más asequible que otras, tiene en su catálogo cine taquillero reciente y series internacionales. No tiene el volumen de los grandes competidores, pero como plataforma secundaria, funciona muy bien.

Suscríbete a SkyShowtime

Plex: todo tu entretenimiento en un solo sitio

Plex es una plataforma pensada para centralizar todo tu contenido multimedia, permitiéndote disfrutar de películas, series, música y fotos desde un único espacio, junto a una selección de canales gratuitos, televisión en directo y contenidos a la carta, accesibles desde distintos dispositivos con una experiencia cómoda y personalizable.

Organiza bibliotecas personales

Streaming gratuito y TV en directo

Compatible con múltiples dispositivos

Suscríbete a Plex

Netflix: para quienes consumen mucho contenido

Netflix sigue siendo el gigante que marca el paso. Su catálogo es enorme, global y variadísimo: series, pelis, realities, documentales… Hay de todo y para todos. Lo único que puede echar atrás a algunos son sus sucesivas subidas de precio en los últimos años. Aun así, continúa destacando por:

Una cantidad abrumadora de contenido

Estrenos continuos

Producciones originales para todos los gustos

También puedes activar Netflix comprando una tarjeta regalo sin necesidad de una suscripción.

Suscríbete a Netflix

¿Cuál es la mejor plataforma de streaming para ti?

La plataforma ideal depende tanto de tu presupuesto como del tipo de contenido que más te apetezca ver. Cada servicio destaca en algo distinto, así que conviene tener claro qué buscas.

- Si lo tuyo son las series y el cine

Netflix: para quienes quieren estrenos continuos y variedad sin límietes

Disney+: pensado para los fans de sus franquicias y para familias

Amazon Prime Video: un equilibrio excelente entre precio, catálogo y producciones propias

- Si buscas deporte

DAZN: ideal para seguir deporte en vivo, ya sea fútbol, motor, boxeo o cualquier otro

Movistar+: mezcla televisión tradicional, cine, series y una buena oferta deportiva

- Si prefieres contenido español o europeo

Atresplayer: la mejor opción para seguir de cerca series y programas españoles

Movistar+: combina títulos nacionales con producciones internacionales

- Si tu objetivo es ahorrar o compartir

Sharingful: permite dividir el coste de múltiples suscripciones con otras personas

Prime Video: un solo pago que, además del streaming, te da acceso a ventajas adicionales del ecosistema Amazon

- Las mejores opciones para familias

Disney+: catálogo seguro, infantil y lleno de clásicos y franquicias icónicas

Apple TV+: producciones de gran calidad y un catálogo manejable, perfecto para ver en familia

¿De qué modo elegir plataforma?

Elegir la plataforma que mejor encaja contigo no tiene por qué ser complicado, pero sí requiere un momento de análisis. Antes de suscribirte, merece la pena revisar algunos puntos clave:

Precio y promociones: comprueba si hay pruebas gratuitas o descuentos

Catálogo: asegúrate de que te ofrece variedad suficiente para no acabar repitiendo siempre lo mismo

Compatibilidad: revisa que funcione bien en tu televisor, móvil o tablet

Calidad de imagen y subtítulos: esencial si disfrutas del cine en VO, 4K o con buena localización

Opciones de compartir: si quieres compartir gastos, esto es esencial

Producción original: muchas series y películas exclusivas son motivo más que suficiente para quedarse

En líneas generales:

Amazon Prime Video : la mejor opción si buscas una relación calidad-precio difícil de superar la mejor opción si buscas una relación calidad-precio difícil de superar

Netflix : ideal si valoras ante todo variedad y estrenos regulares ideal si valoras ante todo variedad y estrenos regulares

Disney+ : perfecta por su compatibilidad amplia y su contenido familiar perfecta por su compatibilidad amplia y su contenido familiar

Apple TV+ : sobresale en calidad audiovisual sobresale en calidad audiovisual

Sharingful : la alternativa para ahorrar compartiendo la alternativa para ahorrar compartiendo

Al final, se trata de identificar qué priorizas y seleccionar la plataforma que mejor se adapte a tu forma de consumir contenido. Dedícale un minuto, elige con cabeza… y disfruta desde el primer día.

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