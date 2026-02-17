Comparativa de las mejores plataformas de streaming de vídeo de 2026: contenidos, ventajas y precios

Este año 2026, la batalla entre plataformas de streaming se ha puesto más intensa que nunca. Hay más servicios de calidad, los catálogos están cada vez más repartidos y los precios de muchas plataformas siguen subiendo poco a poco. Por todo esto, elegir dónde suscribirse ya no es tan trivial como lo era hasta hace apenas un par de años. Ahora, en el momento de contratar un servicio u otro, pesan factores como:
- Qué tipo de contenido buscas.
- Cuánto quieres gastar al mes o al año.
- Cuántos servicios estás dispuesto a combinar.
Para que no te pierdas en este océano de posibilidades, hemos analizado las principales plataformas del mercado siguiendo criterios que consideramos clave a la hora de elegir:
- Variedad y profundidad del catálogo
- Contenido exclusivo y producciones originales
- Precio de suscripción
- Calidad audiovisual
La idea es sencilla: ayudarte a escoger la plataforma de streaming que mejor encaje con tu presupuesto y tus gustos. Compara, valora y quédate con la que realmente te aporte lo que buscas.
Movistar+: para quienes quieren algo más que streaming
Movistar+ mantiene su terreno en España, especialmente entre usuarios que buscan una experiencia más completa. Aunque su producción original es más discreta que la de otros competidores, suma valor ofreciendo series, películas, documentales, podcasts y, sobre todo, canales de televisión en directo. Su punto fuerte es el deporte en vivo, con retransmisiones destacadas de LaLiga, Champions y otros eventos importantes.
Sharingful: para quienes quieren contenido y ahorrar a la vez
Sharingful propone una solución interesante para ahorrar sin renunciar a las suscripciones a plataformas: compartir suscripciones entre varias personas. De esta forma, cada miembro paga solo una parte del total. Entre sus ventajas destaca, por tanto, el ahorro mensual. Pero, además, cabe señalar que tiene una amplia compatibilidad con distintas plataformas y que es muy flexible a la hora de formar grupos. La desventaja principal es que dependes de terceros, lo cual puede no ser ideal para todo el mundo. Añade el cupón “INFOBAE26” y disfruta de 0,50€ de descuento.
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DAZN: la elección de los fans del deporte
DAZN no compite en ficción, sino que su terreno es el deporte en vivo. Fútbol, motor, boxeo, competiciones internacionales… Si te gusta seguir los eventos deportivos en directo, aquí tienes una plataforma a tu medida. Con la suscripción a DAZN podrás disfrutar de carreras de Fórmula 1, combates, partidos importantes y retransmisiones constantes a lo largo de las temporadas. Eso sí, su precio solo compensa si realmente la usas a menudo.
Amazon Prime Video: el rey de la relación calidad-precio
Prime Video se ha mantenido como una de las plataformas más vistas este año. Su mayor atractivo es que, con una sola suscripción, el usuario obtiene también otras ventajas del ecosistema Amazon, como envíos rápidos y gratuitos. En lo que nos ocupa, que es el streaming, ofrece un catálogo amplio y variado, producciones propias y uno de los precios más competitivos del mercado. La contrapartida es que tendrás que convivir con algunos anuncios insertados durante la reproducción. Pero, aun así, su equilibrio entre coste y contenido es difícil de igualar.
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Disney+: la plataforma perfecta para familias
En 2026, Disney+ sigue firme entre las opciones más populares en España. Su mayor fortaleza es su catálogo, centrado en grandes universos que prácticamente todos reconocen: Marvel, Pixar, Star Wars y, cómo no, clásicos y animación de Disney. Su biblioteca es más reducida que la de otras plataformas más generalistas, y puede quedarse corta si buscas cine adulto. Pero para hogares con niños, parejas que disfrutan de la animación o personas nostálgicas, es un acierto asegurado.
Apple TV+: para quienes apuestan por la calidad
Apple TV+ mantiene la filosofía habitual de la compañía y, aunque ofrece menos volumen de contenidos, estos tienen más calidad. Su catálogo es pequeño, sí, pero sus producciones originales están cuidadas hasta el detalle. Es una plataforma pensada para quienes priorizan:
- Series y películas originales muy bien producidas
- Propuestas selectas
- Una experiencia más “curada” y menos saturada.
Atresplayer: para disfrutar de contenido español
Atresplayer, la opción perfecta si te gustan las series, realities y programas nacionales. Su propuesta te da acceso anticipado a episodios de series, te permite ver reposiciones de tus programas favoritos y te ofrece contenido de tarde o prime time a cualquier hora del día.
SkyShowtime: una alternativa económica para los que buscan cine comercial
SkyShowtime sigue siendo minoritaria, pero tiene su encanto. Con una cuota más asequible que otras, tiene en su catálogo cine taquillero reciente y series internacionales. No tiene el volumen de los grandes competidores, pero como plataforma secundaria, funciona muy bien.
Plex: todo tu entretenimiento en un solo sitio
Plex es una plataforma pensada para centralizar todo tu contenido multimedia, permitiéndote disfrutar de películas, series, música y fotos desde un único espacio, junto a una selección de canales gratuitos, televisión en directo y contenidos a la carta, accesibles desde distintos dispositivos con una experiencia cómoda y personalizable.
- Organiza bibliotecas personales
- Streaming gratuito y TV en directo
- Compatible con múltiples dispositivos
Netflix: para quienes consumen mucho contenido
Netflix sigue siendo el gigante que marca el paso. Su catálogo es enorme, global y variadísimo: series, pelis, realities, documentales… Hay de todo y para todos. Lo único que puede echar atrás a algunos son sus sucesivas subidas de precio en los últimos años. Aun así, continúa destacando por:
- Una cantidad abrumadora de contenido
- Estrenos continuos
- Producciones originales para todos los gustos
También puedes activar Netflix comprando una tarjeta regalo sin necesidad de una suscripción.
¿Cuál es la mejor plataforma de streaming para ti?
La plataforma ideal depende tanto de tu presupuesto como del tipo de contenido que más te apetezca ver. Cada servicio destaca en algo distinto, así que conviene tener claro qué buscas.
- Si lo tuyo son las series y el cine
- Netflix: para quienes quieren estrenos continuos y variedad sin límietes
- Disney+: pensado para los fans de sus franquicias y para familias
- Amazon Prime Video: un equilibrio excelente entre precio, catálogo y producciones propias
- Si buscas deporte
- DAZN: ideal para seguir deporte en vivo, ya sea fútbol, motor, boxeo o cualquier otro
- Movistar+: mezcla televisión tradicional, cine, series y una buena oferta deportiva
- Si prefieres contenido español o europeo
- Atresplayer: la mejor opción para seguir de cerca series y programas españoles
- Movistar+: combina títulos nacionales con producciones internacionales
- Si tu objetivo es ahorrar o compartir
- Sharingful: permite dividir el coste de múltiples suscripciones con otras personas
- Prime Video: un solo pago que, además del streaming, te da acceso a ventajas adicionales del ecosistema Amazon
- Las mejores opciones para familias
- Disney+: catálogo seguro, infantil y lleno de clásicos y franquicias icónicas
- Apple TV+: producciones de gran calidad y un catálogo manejable, perfecto para ver en familia
¿De qué modo elegir plataforma?
Elegir la plataforma que mejor encaja contigo no tiene por qué ser complicado, pero sí requiere un momento de análisis. Antes de suscribirte, merece la pena revisar algunos puntos clave:
- Precio y promociones: comprueba si hay pruebas gratuitas o descuentos
- Catálogo: asegúrate de que te ofrece variedad suficiente para no acabar repitiendo siempre lo mismo
- Compatibilidad: revisa que funcione bien en tu televisor, móvil o tablet
- Calidad de imagen y subtítulos: esencial si disfrutas del cine en VO, 4K o con buena localización
- Opciones de compartir: si quieres compartir gastos, esto es esencial
- Producción original: muchas series y películas exclusivas son motivo más que suficiente para quedarse
En líneas generales:
- Amazon Prime Video: la mejor opción si buscas una relación calidad-precio difícil de superar
- Netflix: ideal si valoras ante todo variedad y estrenos regulares
- Disney+: perfecta por su compatibilidad amplia y su contenido familiar
- Apple TV+: sobresale en calidad audiovisual
- Sharingful: la alternativa para ahorrar compartiendo
Al final, se trata de identificar qué priorizas y seleccionar la plataforma que mejor se adapte a tu forma de consumir contenido. Dedícale un minuto, elige con cabeza… y disfruta desde el primer día.
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