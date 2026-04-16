“No hay nada más penoso que un actor que se cree gracioso”: la filosofía de Steve Carell en su regreso a la televisión

El regreso de Steve Carell a la comedia televisiva se concreta con el estreno de 'Rooster' en HBO Max, bajo la dirección conjunta de Bill Lawrence (YouTube: HBO Max Latinoamérica y HBO Latinoamérica)

El regreso de Steve Carell a la comedia televisiva se concretó con Rooster, una serie en la que colaboró por primera vez con Bill Lawrence para HBO Max. El propio Carell, entrevistado por la revista especializada Fotogramas, sintetizó su visión con una frase contundente: “No hay nada más penoso que un actor que se cree gracioso”.

Después de varios años apartado de la comedia, el actor detalló que no planeaba su carrera ni respondía a estrategias calculadas al elegir proyectos. Según explicó a Fotogramas, eligió sus trabajos en función de las oportunidades y de las personas y guiones que le resultaban atractivos: “Trabajo en lo que me ofrecen, con la gente que me apetece y en los guiones disponibles. Ese es mi método”, señaló.

Esta filosofía fue determinante tanto para su regreso al género cómico como para su incursión reciente en el drama con El paciente.

El origen familiar de Rooster y el trabajo con Bill Lawrence

La serie 'Rooster' se inspira en relaciones padre-hija y escenarios universitarios, combinando experiencias personales de Steve Carell y Bill Lawrence en su desarrollo (HBO Max)

Respecto a Rooster, Carell comentó que la idea de la serie surgió durante una cena con Bill Lawrence. Ambientada en un campus universitario, la trama se inspiró en las relaciones padre-hija, una experiencia cercana para los dos creadores, quienes coincidieron en que ambos eran padres de hijas de la misma edad.

Carell explicó a Fotogramas que prefirió mantener distancia del guion al principio para abordar su personaje de manera instintiva, sin condicionamientos. Tiempo después, recibió el libreto del episodio piloto y valoró la dificultad que implica escribir un primer capítulo, subrayando el resultado como “una tarea realmente compleja de lograr con eficacia”. Aunque evitó involucrarse en el guion inicialmente, terminó reconociendo que el producto final cumplía con sus expectativas para una comedia deleitante.

El proyecto cobró forma en la dinámica creativa conjunta entre Carell y Lawrence. Ambos aportaron su experiencia personal al desarrollo de los personajes y el entorno universitario, con el propósito de reflejar situaciones que quienes viven la relación paternal pueden identificar como propias.

Steve Carell destaca en entrevistas su método de selección de proyectos, basado en oportunidades auténticas y guiones atractivos, sin estrategias predefinidas (REUTERS/Mario Anzuoni)

Durante el proceso de producción, el equipo ajustó diálogos y escenas para garantizar que el tono humorístico nunca superara la barrera de la empatía genuina. Se buscó huir del humor efectista y de la autoindulgencia que, según Carell, puede lastrar el género si se pierde de vista el público.

Steve Carell, la autenticidad y los límites de la comedia

Consultado sobre el humor y la corrección política, Steve Carell manifestó con claridad su postura: “No es políticamente incorrecto reírse de la incorrección política. Me parece muy sano”, afirmó a Fotogramas. El actor recalcó que considera la risa como un fenómeno subjetivo y prefiere no juzgar lo que resulta gracioso para los demás, defendiendo la diversidad de sensibilidades en materia de humor.

Carell también señaló que su mayor límite era no herir a nadie con sus bromas: “Me gusta participar en historias que hagan reír, pero que no hagan daño a nadie. Ese es mi límite”, puntualizó. Esta ética guio su selección de proyectos, privilegiando aquellos en los que el humor no se apoya en la ofensa.

La ética de Steve Carell en comedia privilegia la risa sin ofensa, enfatizando la importancia de no herir a nadie en sus actuaciones y guiones

En su rol dentro de Rooster, trasladó este estándar ético a los guiones y la construcción del personaje, procurando que la comedia partiera de la verdad emocional de las situaciones y no de recursos burdos.

El actor remarcó el contexto actual donde los debates sobre los límites del humor y la sensibilidad hacia diversas audiencias influyen en la creación de comedia televisiva. Según describió, la honestidad y el respeto por las diferencias resultan imprescindibles para no caer en provocaciones gratuitas.

La visión de Steve Carell sobre el oficio actoral

En cuanto a la construcción de sus personajes, Carell explicó que no compartía con Greg, su papel en la serie, el sentimiento de inferioridad por no ser un escritor serio. Por el contrario, procuraba no analizar en exceso cómo el público percibía su trabajo para no perder autenticidad actoral. “Nunca sentí que tuviera que justificar mi método frente al espectador”, señaló a Fotogramas.

Carell advierte de los riesgos del narcisismo en el oficio actoral, defendiendo la espontaneidad y la autenticidad frente a la percepción externa del público (Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images/USA TODAY Sports via Reuters)

Carell alertó sobre el riesgo del narcisismo profesional, que, según advirtió, puede restar naturalidad a la actuación y perjudicar el proceso creativo. A su juicio, la clave está en aceptar la imperfección y confiar en la espontaneidad y honestidad de la interpretación.

El estreno de Rooster en HBO Max reflejó la apuesta de Steve Carell por la honestidad en la comedia. El actor sostuvo la importancia de mantener la naturalidad ante las cámaras y confió en proyectos donde pudiera hacer reír sin recurrir a artificios, ejerciendo fidelidad tanto a su método personal como a su visión sobre el humor.