América Latina

Masivo último adiós para el delivery venezolano asesinado en Uruguay: el emotivo mensaje de su hijo

Juan Carlos Mendoza fue apuñalado por un chofer tras una discusión en el tránsito en Montevideo; el conductor fue imputado por homicidio con dolo eventual y enviado a la cárcel de forma preventiva

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El último adiós a Juan Carlos Mendoza, delivery asesinado en pleno Centro de Montevideo (Captura Telemundo/Canal 12)
El último adiós a Juan Carlos Mendoza, delivery asesinado en pleno Centro de Montevideo (Captura Telemundo/Canal 12)

Juan Carlos Mendoza había llegado a Uruguay hacía seis años y se había convencido de que era un lugar seguro. Al punto que motivó a su familia para que viajaran de Venezuela a radicarse allí. Este lunes, sobre las 19 horas, Mendoza tuvo una discusión en el tránsito que escaló y provocó que el conductor de un auto se bajara y lo apuñalara con un arma blanca. Al poco rato, Mendoza falleció.

El crimen generó conmoción en Uruguay, en particular en los repartidores de Pedidos Ya, que reclamaron por una mayor seguridad.

Este miércoles se dieron dos episodios casi en simultáneo: mientras decenas de deliveries le daban el último adiós a Mendoza, se realizaba la audiencia de formalización del acusado por el asesinado. La jueza finalmente lo imputó por homicidio a título de dolo eventual y lo envió a prisión preventiva por 100 días.

Juan Carlos Mendoza junto a su familia, en la Plaza Cagancha de Montevideo (Captura Telemundo/Canal 12)
Juan Carlos Mendoza junto a su familia, en la Plaza Cagancha de Montevideo (Captura Telemundo/Canal 12)

El delito que le imputaron significa que este hombre mató, pero no tuvo la intención de hacerlo aunque sabía que esa podía ser una consecuencia.

En su primera declaración, el imputado había afirmado que apuñaló a Mendoza con un destornillador, pero en la audiencia de este martes esto no se comprobó.

Tras la audiencia, quien habló fue la abogada de la familia del repartidor, Libia Solorzano, e informó que el arma homicida –que no ha sido encontrada– fue un cuchillo. “Es un agravante que haya ido a buscar el arma blanca”, dijo, según informó el noticiero Subrayado de Canal 10.

El último adiós a Juan Carlos Mendoza, delivery asesinado en pleno Centro de Montevideo (Captura Telemundo/Canal 12)
El último adiós a Juan Carlos Mendoza, delivery asesinado en pleno Centro de Montevideo (Captura Telemundo/Canal 12)

El imputado estaba circulando en un auto por el Centro de Montevideo junto a otra mujer, que quedó en libertad. Según informó la abogada, la Fiscalía está analizando su posible responsabilidad.

“Se está trabajando de la forma más justa y correcta”,dijo Solorzano, como forma de “llevar tranquilidad” tanto a la familia como a la comunidad venezolana.

Mendoza tenía antecedentes cardíacos. La herida que le hizo el imputado derivó en una falla que le provocó la muerte, informó el noticiero Telemundo de Canal 12. El imputado declaró que fue lesionado y que el delivery lo había encerrado, pero no esto no se pudo constatar.

Imputado por el asesinato a un delivery en pleno Centro de Montevideo (Captura Telenoche/Canal 4)
Imputado por el asesinato a un delivery en pleno Centro de Montevideo (Captura Telenoche/Canal 4)

Tras el ataque, el ahora imputado se cambió la ropa tras el ataque.

Decenas de deliveries le dieron este martes el último adiós a Mendoza, que fue sepultado en el Cementerio del Norte de Montevideo. Fue un multitudinario cortejo fúnebre.

Algunos de los repartidores que estaban allí no lo conocían, pero se sintieron identificados con su historia. Otros, compartieron algunas palabras con él.

“Somos compañeros de trabajo. No lo llegué a conocer, pero indistintamente esto nos afecta a todos como tal, a la sociedad en general. Es una situación que pudo haberse evitado por una simple discusión que terminó en una situación mayor”, comentó. Otro delivery entrevistado en Canal 12 comentó que siempre se veía a Mendoza con una “sonrisa en su cara” y consideró “lamentable” su pérdida.

Juan Carlos Mendoza, delivery asesinado en Uruguay (Captura Telemundo/Canal 12)
Juan Carlos Mendoza, delivery asesinado en Uruguay (Captura Telemundo/Canal 12)

Los trabajadores de Pedidos Ya organizaron el cortejo fúnebre, y allí, antes de que sea sepultado, su hijo se tomó un tiempo para decir unas palabras.

“Todo el pueblo uruguayo, del interior, de todas partes del país, de Venezuela, de Chile, venezolanos de todas partes del mundo, me mandaron su mensaje de amor. Uno a uno los he ido leyendo a todos. Así como se tomaron el tiempo para dedicarme unas palabras, yo igual lo haré con cada una de las personas que me escribió. Muchas gracias”, cerró, y se emocionó hasta las lágrimas.

Quienes acompañaban, cerraron con un aplauso.

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