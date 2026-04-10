Entretenimiento

Frankie Muniz y su millonario presente: cuánto dinero tiene hoy la estrella de “Malcolm in the Middle”

Su papel en la icónica sitcom fue solo el comienzo de una fortuna sostenida por negocios e inversiones

Guardar
Frankie Muniz
La fama que alcanzó como Malcolm sigue generándole ingresos gracias a las regalías internacionales de la serie. (Archivo)

Frankie Muniz, el brillante y caótico Malcolm en la exitosa comedia Malcolm in the Middle, goza de un cuantioso patrimonio gracias a su carrera televisiva y a su capacidad para diversificar ingresos más allá de Hollywood.

Según los estimados de sitios especializados, la riqueza del actor asciende actualmente a 40 millones de dólares.

La base económica de la fortuna de Muniz se remonta a principios de los años 2000, cuando Malcolm in the Middle se convirtió en uno de los mayores éxitos de la televisión estadounidense. La serie, emitida originalmente por FOX entre 2000 y 2006, lo llevó a ser figura reconocida a escala internacional.

Reportes indican que Muniz comenzó cobrando 30.000 dólares por episodio en la primera temporada, pero su salario aumentó conforme crecía la popularidad del programa. Para la temporada final, en 2006, ya recibía 120.000 dólares por episodio, lo que acumuló más de 10 millones de dólares en ingresos directos solo por la serie.

El actor llegó a cobrar 120.000 dólares por episodio en la recta final de la popular sitcom de FOX (IMDb)
El actor llegó a cobrar 120.000 dólares por episodio en la recta final de la popular sitcom de FOX (IMDb)

A esa suma se añaden las regalías derivadas de la retransmisión internacional del programa. Las reposiciones de Malcolm in the Middle en distintos mercados siguen generando ingresos residuales constantes, lo que le dio una fuente estable de ganancias incluso durante los años en que Muniz se alejó parcialmente de la actuación.

El crecimiento de su fortuna no dependió únicamente de la televisión. Muniz fortaleció su patrimonio mediante inversiones inmobiliarias en Arizona y California.

El propio actor sorprendió al público en 2024 al hablar abiertamente de su situación económica. “Lo que no es terrible es haberse retirado a los 19 años con 40 millones de dólares”, dijo durante el programa australiano I’m a Celebrity… Get Me Out Of Here!

hwebhwbvchwbwevbwevbvwej
Muniz pasó de estrella infantil de Hollywood a piloto profesional en NASCAR, donde compite a tiempo completo en 2026 (Archivo)

De actor infantil a piloto profesional

Aunque la actuación lo convirtió en celebridad, Muniz ha dedicado buena parte de su vida adulta a perseguir otra pasión: el automovilismo. Su vínculo con las pistas comenzó en 2004, cuando empezó a competir, y en 2006 dio el salto a una carrera profesional.

Aunque al inicio lo asumió como un pasatiempo, con el tiempo se convirtió en un proyecto profesional serio. Antes de llegar a NASCAR, Muniz firmó una destacada actuación en 2023 al terminar cuarto en la clasificación general de la ARCA Menards Series, resultado que impulsó su credibilidad dentro del automovilismo.

En 2026 compite nuevamente a tiempo completo en la NASCAR Craftsman Truck Series, donde conduce el Ford número 33 para Reaume Brothers Racing. Según reveló People, se trata de su segunda temporada completa con el equipo.

Frankie Muniz
El actor ha descrito NASCAR como el sueño de su infancia, una pasión que convirtió en carrera profesional. (Créditos: Instagram/Frankie Muniz)

Asimismo, asumió un nuevo reto al incorporarse a GT4 America con TechSport Racing, donde conduce un Ford Mustang GT4 junto a Tyler Stone.

El propio Muniz confesó a People que llegó a pensar que 2025 sería su último año en las pistas. En agosto de ese año sufrió una fractura de muñeca tras una caída en su casa mientras cambiaba baterías de una cámara de seguridad, lesión que lo obligó a ausentarse siete semanas de la competencia.

“Si soy 100% honesto, realmente pensé que el año pasado sería mi última temporada corriendo”, declaró. Sin embargo, tras reflexionar al final de una carrera en Phoenix, decidió continuar: “No, no he terminado con esto. La historia no ha terminado”.

Mientras su carrera automovilística avanza, Muniz también vuelve al personaje que lo hizo famoso. El 10 de abril de 2026 se estrena Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair, una miniserie de cuatro episodios que retoma la historia del personaje adulto, ahora enfrentado a la paternidad.

Póster de "Malcolm in the Middle" con Frankie Muniz flotando en el aire, sostenido por el resto del elenco. Fondo azul cielo. Incluye logos de Hulu y Disney+
El regreso de Muniz a la pantalla llega con Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair, estrenada en abril de 2026.(Disney Plus)

En una curiosa fusión entre sus dos facetas profesionales, The Racing Experts informó el 8 de abril que Muniz competirá en Bristol Motor Speedway con una camioneta NASCAR decorada con la imagen promocional de Life’s Still Unfair. “Mi infancia, mi caos y mi vida en las carreras, todo chocando a más de 150 millas por hora”, escribió el actor en redes sociales al presentar el vehículo.

Temas Relacionados

Frankie MunizMalcolm in the MiddleNascar

Últimas Noticias

Justin Berfield explica por qué se alejó 20 años de la actuación antes de volver a “Malcolm in the Middle”

El actor habló sobre las razones personales y profesionales que lo llevaron a hacer una pausa

Justin Berfield explica por qué se alejó 20 años de la actuación antes de volver a “Malcolm in the Middle”

Harrison Ford habló de su lucha contra la depresión antes de la fama: “Estaba socialmente enfermo”

El actor recordó el periodo que enfrentó durante su etapa universitaria. Apenas salía de su habitación y evitaba asistir a clases

Harrison Ford habló de su lucha contra la depresión antes de la fama: “Estaba socialmente enfermo”

El día en que Bryan Cranston quedó cubierto por 60 mil abejas para “Malcolm” y sufrió una picadura en los genitales

El actor sorprendió al contar cómo una abeja lo atacó en un lugar inesperado mientras grababa una de las escenas más memorables de la serie

El día en que Bryan Cranston quedó cubierto por 60 mil abejas para “Malcolm” y sufrió una picadura en los genitales

Una insólita escenificación de la ascención de Jesús se viraliza desde Corea del Sur

El actor fue elevado lentamente sobre la multitud hasta una altura comparable con los edificios cercanos

Una insólita escenificación de la ascención de Jesús se viraliza desde Corea del Sur

La supermodelo Paulina Porizkova presume su figura en bikini a los 61 años

La modelo compartió cómo logró reconciliarse con su cuerpo después de décadas de presión estética

La supermodelo Paulina Porizkova presume su figura en bikini a los 61 años
DEPORTES
Argentina enfrentará a Brasil en busca de la clasificación a semifinales del Sudamericano Sub 17: hora, TV y posibles formaciones

Argentina enfrentará a Brasil en busca de la clasificación a semifinales del Sudamericano Sub 17: hora, TV y posibles formaciones

La F1 explicó cómo quedó el límite presupuestario del 2026: las modificaciones y el tope de gasto que tienen las escuderías

Martín Palermo reveló el motivo por el que no llegó a ser entrenador de San Lorenzo

Revelaron cuántos empleados necesita la Fórmula 1 para organizar una carrera: la impactante cifra de voluntarios

Una Ferrari de F1 que manejó Carlos Reutemann será subastada en una millonaria cifra

TELESHOW
Triángulo amoroso, la serie vertical de Wanda Nara, ya tiene elenco confirmado: quién hará de “La China”

Triángulo amoroso, la serie vertical de Wanda Nara, ya tiene elenco confirmado: quién hará de “La China”

La palabra de Andy Kusnetzoff sobre el posible regreso de PH y la histórica competencia con Mirtha Legrand

La emoción del Teto Medina en medio de su lucha contra el cáncer: “El amor se hizo sentir”

La historia de superación de Samuel Florez: la música como refugio para sanar y el sueño de conocer a Abel Pintos

Estefi Berardi apuntó contra Mica Viciconte luego de su frase contra Nicole Neumann: “Es conocida por quilombera”

INFOBAE AMÉRICA

El ganador de un premio de lotería de USD 78 millones no aparece y el plazo para cobrar está por vencer

El ganador de un premio de lotería de USD 78 millones no aparece y el plazo para cobrar está por vencer

Tras un vuelco, varias vacas causaron caos en una ciudad de Ecuador

Gremios cuestionan intervención de la Contraloría en investigación anticorrupción en Panamá

El plan de Trump para modernizar el ejército de Estados Unidos: cuáles son las principales inversiones militares

Misión Artemis II: la cápsula se prepara para el reingreso más peligroso a 40.000 km/h